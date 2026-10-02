Бывший дизайнер Skyrim считает, что в TES 6 будут морские сражения и это станет "фичей уровня драконов"

Брюс Несмит, бывший дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim, поделился предположениями о том, какой может стать The Elder Scrolls 6. По его мнению, действие игры развернется в Заливе Илиак, а одной из главных новых механик станут морские сражения.

В интервью GoHumanize Несмит объяснил, что добавление морского боя естественно вписывается в мир The Elder Scrolls. Хотя в предыдущих играх серии не было боевых машин, системы для транспортных средств были разработаны для Starfield - и это лишь одна из причин, почему создание той игры заняло так много времени.

Какой будет главная новая фича для Elder Scrolls 6? Думаю, лодки и, возможно, даже морские сражения - это напрашивается само собой. Транспорт - это то, чего у Elder Scrolls никогда толком не было. Были повозки, которые везли тебя из одной точки в другую, но большинство игроков катались на них всего раз.

Несмит пояснил: если игра действительно сосредоточена вокруг залива, было бы обидно, если бы все, что мы могли делать там, - это плавать, даже играя за аргонианина.

Если действие Elder Scrolls VI происходит в Заливе Илиак, ты сам создаешь себе условия для масштабного разворота в сторону мореплавания. Даже без погружения под воду есть куча возможностей, которые открываются на поверхности. Это может быть действительно круто.

Несмит, покинувший Bethesda до начала разработки The Elder Scrolls 6, объяснил, что полноценное использование такой локации - если она действительно станет местом действия игры - могло бы привести к появлению "целых веток навыков, которые позволят тебе ходить по воде или дадут лодки, способные на большее, чем просто плыть".

На мой взгляд, это отличная возможность, которой нужно воспользоваться, да и команде, которая работает над игрой, думаю, тоже было бы очень интересно. Лодки и геймплей на воде - это, на мой взгляд, фича уровня драконов. И, конечно, в море можно будет столкнуться с кракеном.

Несмита также спросили о возможности подводных подземелий или подводного геймплея в The Elder Scrolls 6. Хотя такая возможность существует, дизайнер Skyrim пояснил, что для Bethesda это стало бы серьезной задачей, и лучше сосредоточиться на максимально отполированной игре на поверхности моря.

Если бы решал я, то, наверное, запретил бы все подводное и заставил всех сосредоточиться на поверхности. Не потому, что это было бы некруто, а потому, что лучше сделать одну часть реально хорошо, чем обе части так себе.

Несмит утверждает, что ему неизвестны точные детали о The Elder Scrolls 6. Хотя место действия, как сообщается, было выбрано еще во время разработки Fallout 4, каким будет геймплей, так и не было решено, и руководитель разработки Skyrim не знает, изменила ли Bethesda свои идеи за последние 15 лет.

Тем не менее морские сражения стали одной из главных тем обсуждения вокруг игры, особенно учитывая, что действие игры, судя по всему, будет происходить в Сентинеле. Одна из немногих утечек утверждала, что в игре будет некая форма морских сражений - естественная эволюция систем из Starfield. Правда это или нет - придется ждать выхода игры… когда бы он ни состоялся.