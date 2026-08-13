Бывший разработчик Bethesda подтвердил главную теорию о названии The Elder Scrolls 6

Похоже, фанаты The Elder Scrolls 6 наконец-то приблизились к разгадке названия игры. Бывший разработчик Bethesda Майкл Киркбрайд, работавший над Morrowind, Oblivion и Skyrim, неожиданно подтвердил популярную теорию о том, что шестая часть серии может получить подзаголовок Sentinel.

Поводом для новых догадок стал пост главы Xbox Аши Шармы. Она рассказала, что побывала в Bethesda и увидела демоверсию The Elder Scrolls 6, отметив впечатляющие масштаб и сюжет игры. При этом название проекта было скрыто восемью звёздочками — ********.

Фанаты быстро обратили внимание, что подзаголовок из восьми букв может быть Sentinel. Это слово уже встречается во вселенной The Elder Scrolls и является названием одного из городов серии.

Но куда интереснее оказалось то, что на обсуждение этой теории отреагировал Майкл Киркбрайд. Когда один из пользователей предположил, что The Elder Scrolls 6 будет называться Sentinel, разработчик ответил всего одним словом: «yes».

Киркбрайд не работает над новой частью, поэтому его ответ нельзя считать официальным подтверждением от Bethesda. Однако он много лет был связан с франшизой и наверняка сохраняет контакты с разработчиками. Поэтому столь прямой ответ мгновенно подогрел слухи.

Есть и другие совпадения. Sentinel — это не только название локации во вселенной The Elder Scrolls, но и слово, связанное с понятием защитника или стража. При этом ранним кодовым названием The Elder Scrolls 6 якобы было Project Greenheart, а в некоторых старых слухах фигурировала тема стражей.

Пока Bethesda официально не раскрыла название игры, поэтому The Elder Scrolls 6: Sentinel остаётся лишь теорией. Но после загадочного поста главы Xbox и короткого ответа одного из известных ветеранов Bethesda эта версия выглядит значительно убедительнее, чем раньше.