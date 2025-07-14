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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 729 оценок

Бывший разработчик Bethesda заявил, что крайне скептически относится к The Elder Scrolls 6

monk70 monk70

The Elder Scrolls 6 — одна из самых ожидаемых игр всех времён. Самая титулованная франшиза Bethesda получила свою последнюю основную часть в 2011 году, когда вышел Skyrim, так что фанаты ждут её уже почти 15 лет.

Однако бывший разработчик Bethesda выразил обеспокоенность по поводу предстоящей игры и скептически относится к The Elder Scrolls 6. Он говорит, что не совсем понимает, в каком направлении Bethesda будет развивать лор.

В подкасте Kiwi Talkz ветеран Bethesda Курт Кульманн выразил свою обеспокоенность по поводу The Elder Scrolls 6. Он говорит, что команда, отвечающая за разработку, вероятно, попытается сделать что-то другое, например, Elder Scrolls Online, но он в этом не уверен.

Для справки, Кульманн участвовал в создании оригинальных Oblivion и Skyrim, так что это говорит человек, играющий ключевую роль в развитии франшизы. Он сказал, что не знает, что они делают, но это отличается от того, что сделал бы он сам.

Они делают что-то совсем не то, что сделал бы я, и поэтому я не знаю, какие чувства я испытаю, когда увижу это.

Общественное мнение о The Elder Scrolls 6 неоднозначное. Ранее бывший разработчик также заявил, что игра вряд ли оправдает ожидания. Кроме того, поскольку Bethesda не выпускала успешные игры в последние несколько лет, люди сомневаются.

Тем не менее, это не отменяет того факта, что анонс будет весьма шумным. Сообщалось, что действие игры будет разворачиваться в Хаммерфелле, и об этом будет объявлено в нынешнем году, но официального заявления пока не было.

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19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
North235

Ничего хорошо от нынешней бетесды ждать не стоит. Ремастер Обливиона не в счет - он получился красивым, даже впечатляющим с визуальной точки зрения, но в основе своей это все та же игра 2006 года.

9
borsic

Ну обливион да, логика игры 2006 года по факту и есть, там же только граф движок другой. А вот про новые свитки страхно.

1
Talendor3

ремастер облы делала сторонняя студия

1
Ивасик

Затаив дыхание слушаем каждый вздох разрабов.

6
ka27

И ждём выхода из Беседки TES6

8
Unknown333

Bethesda, EA, Activision, Ubisoft, Blizzard, BioWare, Bungie, DICE.

Все они уже давно сдулись, оттуда ушли все ключевые и легендарные разработчики в другие студии либо на пенсию.

6
gliga142

учитывая какой был старфилд - надежда мала

3
Nodas

Да нет не мала, старфилд эксперимент, а тес основная франшиза, за нее можно не беспокоиться

4
PatchyTaran Nodas

Как сказать, Fallout 4 по твоему мышлению тоже был эксперимент, к выходу Fallout 76 😆😆😆😆😆

1
Talendor3
Он говорит, что команда, отвечающая за разработку, вероятно, попытается сделать что-то другое, например, Elder Scrolls Online, но он в этом не уверен.

либо перевод гoвно либо автор высказывания не в курсе что тесо уже есть

2
slim108

Возможно имелось ввиду, что по стилю исполнения и наполненности будет очень близко к тому, что имеет место в teso. Но я оригинал высказывания не видел, просто предполагаю.

1
Air72ru
действие игры будет разворачиваться в Хаммерфелле


Фраза из Skyrim

Видишь тех воинов из Хаммерфелла? - у них кривые мечи. Кривые! Мечи!...

Что ж, мне всегда было интересно взглянуть на этих воинов.

2
Jerrido112

Очередной бывший разработчик что-то там вякает. Уходя уходи как говорится.

1
mrdratik
бывший разработчик Bethesda

Что за игра такая, Bethesda?

1
sa1958

Может и увидим.

Только что это будет неизвестно.

Kokoprime1991

Словно первый раз- создадут костяк, пройдет время накидают мяса в виде пары патчей, доберутся до +- стабильного билда и потом уже модеры будут все (как всегда) доделывать до ума. Ибо , а словно не так было с любыми из свитков. Ну и во 2х- прикольно наблюдать, что ЯЙЦА появляются в основном у БЫВШИХ разработчиков, но в момент своей деятельности, все как один молчат и видимо их все устраивает. И опять-же КУЛЬМАН был в основном лороведом игр серии и не больше, т.ч. есть он или нет - не важно. А вот к ЛОРУ как раз есть претензии, ибо если он отвечал за написание основных веток сюжета в каждой серии, то к нему вопросов много - типа что он курил и почему основной сюжет это вечно какая-то шляпа на аля 5 минут ? Т.ч. пусть там не зазнаётся сильно.

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