Бывший разработчик Bethesda заявил, что крайне скептически относится к The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 — одна из самых ожидаемых игр всех времён. Самая титулованная франшиза Bethesda получила свою последнюю основную часть в 2011 году, когда вышел Skyrim, так что фанаты ждут её уже почти 15 лет.

Однако бывший разработчик Bethesda выразил обеспокоенность по поводу предстоящей игры и скептически относится к The Elder Scrolls 6. Он говорит, что не совсем понимает, в каком направлении Bethesda будет развивать лор.

В подкасте Kiwi Talkz ветеран Bethesda Курт Кульманн выразил свою обеспокоенность по поводу The Elder Scrolls 6. Он говорит, что команда, отвечающая за разработку, вероятно, попытается сделать что-то другое, например, Elder Scrolls Online, но он в этом не уверен.

Для справки, Кульманн участвовал в создании оригинальных Oblivion и Skyrim, так что это говорит человек, играющий ключевую роль в развитии франшизы. Он сказал, что не знает, что они делают, но это отличается от того, что сделал бы он сам.

Они делают что-то совсем не то, что сделал бы я, и поэтому я не знаю, какие чувства я испытаю, когда увижу это.

Общественное мнение о The Elder Scrolls 6 неоднозначное. Ранее бывший разработчик также заявил, что игра вряд ли оправдает ожидания. Кроме того, поскольку Bethesda не выпускала успешные игры в последние несколько лет, люди сомневаются.

Тем не менее, это не отменяет того факта, что анонс будет весьма шумным. Сообщалось, что действие игры будет разворачиваться в Хаммерфелле, и об этом будет объявлено в нынешнем году, но официального заявления пока не было.