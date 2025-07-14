Бывший разработчик Bethesda заявил, что крайне скептически относится к The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 — одна из самых ожидаемых игр всех времён. Самая титулованная франшиза Bethesda получила свою последнюю основную часть в 2011 году, когда вышел Skyrim, так что фанаты ждут её уже почти 15 лет.
Однако бывший разработчик Bethesda выразил обеспокоенность по поводу предстоящей игры и скептически относится к The Elder Scrolls 6. Он говорит, что не совсем понимает, в каком направлении Bethesda будет развивать лор.
В подкасте Kiwi Talkz ветеран Bethesda Курт Кульманн выразил свою обеспокоенность по поводу The Elder Scrolls 6. Он говорит, что команда, отвечающая за разработку, вероятно, попытается сделать что-то другое, например, Elder Scrolls Online, но он в этом не уверен.
Для справки, Кульманн участвовал в создании оригинальных Oblivion и Skyrim, так что это говорит человек, играющий ключевую роль в развитии франшизы. Он сказал, что не знает, что они делают, но это отличается от того, что сделал бы он сам.
Они делают что-то совсем не то, что сделал бы я, и поэтому я не знаю, какие чувства я испытаю, когда увижу это.
Общественное мнение о The Elder Scrolls 6 неоднозначное. Ранее бывший разработчик также заявил, что игра вряд ли оправдает ожидания. Кроме того, поскольку Bethesda не выпускала успешные игры в последние несколько лет, люди сомневаются.
Тем не менее, это не отменяет того факта, что анонс будет весьма шумным. Сообщалось, что действие игры будет разворачиваться в Хаммерфелле, и об этом будет объявлено в нынешнем году, но официального заявления пока не было.
Ничего хорошо от нынешней бетесды ждать не стоит. Ремастер Обливиона не в счет - он получился красивым, даже впечатляющим с визуальной точки зрения, но в основе своей это все та же игра 2006 года.
Ну обливион да, логика игры 2006 года по факту и есть, там же только граф движок другой. А вот про новые свитки страхно.
ремастер облы делала сторонняя студия
Затаив дыхание слушаем каждый вздох разрабов.
И ждём выхода из Беседки TES6
Bethesda, EA, Activision, Ubisoft, Blizzard, BioWare, Bungie, DICE.
Все они уже давно сдулись, оттуда ушли все ключевые и легендарные разработчики в другие студии либо на пенсию.
учитывая какой был старфилд - надежда мала
Да нет не мала, старфилд эксперимент, а тес основная франшиза, за нее можно не беспокоиться
Как сказать, Fallout 4 по твоему мышлению тоже был эксперимент, к выходу Fallout 76 😆😆😆😆😆
либо перевод гoвно либо автор высказывания не в курсе что тесо уже есть
Возможно имелось ввиду, что по стилю исполнения и наполненности будет очень близко к тому, что имеет место в teso. Но я оригинал высказывания не видел, просто предполагаю.
Фраза из Skyrim
Что ж, мне всегда было интересно взглянуть на этих воинов.
Очередной бывший разработчик что-то там вякает. Уходя уходи как говорится.
Что за игра такая, Bethesda?
Может и увидим.
Только что это будет неизвестно.
Словно первый раз- создадут костяк, пройдет время накидают мяса в виде пары патчей, доберутся до +- стабильного билда и потом уже модеры будут все (как всегда) доделывать до ума. Ибо , а словно не так было с любыми из свитков. Ну и во 2х- прикольно наблюдать, что ЯЙЦА появляются в основном у БЫВШИХ разработчиков, но в момент своей деятельности, все как один молчат и видимо их все устраивает. И опять-же КУЛЬМАН был в основном лороведом игр серии и не больше, т.ч. есть он или нет - не важно. А вот к ЛОРУ как раз есть претензии, ибо если он отвечал за написание основных веток сюжета в каждой серии, то к нему вопросов много - типа что он курил и почему основной сюжет это вечно какая-то шляпа на аля 5 минут ? Т.ч. пусть там не зазнаётся сильно.