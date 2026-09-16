Бывший разработчик студии Bethesda раскритиковал увольнения работавших над The Elder Scrolls 6

Бывший ведущий дизайнер, сценарист и соруководитель разработки культовой игры Skyrim Курт Кульман резко раскритиковал недавнюю волну увольнений, инициированную корпорацией Microsoft в игровых подразделениях. По мнению ветерана индустрии, отдавшего Bethesda Game Studios более 20 лет жизни в качестве главного архитектора лора вселенной, решение руководства избавиться от ключевых специалистов выглядит абсолютно нелогичным на фоне требований ускорить производство ролевой игры The Elder Scrolls 6. Под масштабное сокращение штата попали многие опытные сотрудники Bethesda Game Studios, включая Кристиан Майстер, которая создавала художественные ассеты персонажей для всех частей серии от Morrowind до Skyrim в течении 27 лет работы в компании. Своих рабочих мест также лишились технический продюсер Натан Хан, дизайнер квестов Стефани Захариадис, последний концепт-художник оригинальной Skyrim Рэй Ледерер с 18-летним стажем в студии, а также Бен Карноу, чьи дизайны существ и оружия легли в основу лора Fallout и Elder Scrolls.

Курт Кульман отметил, что увольнение профессионалов такого уровня ради сиюминутной финансовой экономии полностью противоречит реальным бизнес-целям издателя. Массовые сокращения произошли вскоре после сообщений о том, что новый генеральный директор Xbox Аша Шарма требует от Bethesda максимально оперативно завершить производство новой части фэнтезийной серии. Сложившаяся ситуация спровоцировала серьёзное падение морального духа внутри коллектива и вызвала у оставшихся авторов оправданный страх перед будущим. Бывший ведущий дизайнер напрямую прокомментировал деструктивные кадровые перестановки руководства следующими словами:

Я не могу сказать, что понимаю это, даже с чисто деловой денежной точки зрения. Если вы хотите получить деньги от The Elder Scrolls 6, зачем вам увольнять людей, которые работают над этим, собираются воплотить это в жизнь, сделать это лучше и закончить быстрее? Зачем вам это делать?

Внутренние источники среди сотрудников Bethesda подтверждают, что внезапная потеря ценных кадров окажет существенное негативное влияние на итоговое качество проекта и затянет производственный процесс. Опасения независимых аналитиков и профильных игровых журналистов по поводу возможного смещения официального релиза игры на 2030 год строятся на комплексном анализе кадрового кризиса студии. Полноценная стадия активного производства новой части фэнтезийной франшизы стартовала только в 2023 году, а внезапное увольнение опытных разработчиков, обладавших глубоким пониманием внутренней технологической базы и движка Creation Engine 2, полностью разрушает устоявшиеся рабочие цепочки. На фоне возросших современных стандартов индустрии одновременное сокращение штата приводит к увеличению рабочей нагрузки на оставшихся авторов, профессиональному выгоранию специалистов и регулярным внутренним переносам дедлайнов.