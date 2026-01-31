Бывший ведущий дизайнер Skyrim считает, что The Elder Scrolls 6 должна учиться у Baldur's Gate 3

Брюс Несмит, бывший ведущий дизайнер Skyrim и ветеран Bethesda, поделился своим видением будущей The Elder Scrolls 6. В недавнем интервью он заявил, что новая игра должна черпать вдохновение из Baldur's Gate 3, чтобы решения игрока стали более значимыми.

«Посмотрите на Baldur's Gate 3 — там каждый выбор действительно имеет последствия и меняет мир игры», — объяснил Несмит. Он отметил, что в последних играх Bethesda эффект от решений игрока ощущается меньше, и считает, что TES 6 стоит сделать акцент на реальном влиянии действий персонажа на мир.

Несмит подчеркнул, что современные игроки ожидают RPG, где их решения заметно меняют историю и окружение, а внедрение таких механик в The Elder Scrolls могло бы значительно оживить серию. Его комментарии прозвучали на фоне обсуждений возможного ремейка Morrowind и продолжающегося интереса фанатов к серии.