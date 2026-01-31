Бывший ведущий дизайнер Skyrim считает, что The Elder Scrolls 6 должна учиться у Baldur's Gate 3

Брюс Несмит, бывший ведущий дизайнер Skyrim и ветеран Bethesda, поделился своим видением будущей The Elder Scrolls 6. В недавнем интервью он заявил, что новая игра должна черпать вдохновение из Baldur's Gate 3, чтобы решения игрока стали более значимыми.
«Посмотрите на Baldur's Gate 3 — там каждый выбор действительно имеет последствия и меняет мир игры», — объяснил Несмит. Он отметил, что в последних играх Bethesda эффект от решений игрока ощущается меньше, и считает, что TES 6 стоит сделать акцент на реальном влиянии действий персонажа на мир.
Несмит подчеркнул, что современные игроки ожидают RPG, где их решения заметно меняют историю и окружение, а внедрение таких механик в The Elder Scrolls могло бы значительно оживить серию. Его комментарии прозвучали на фоне обсуждений возможного ремейка Morrowind и продолжающегося интереса фанатов к серии.
Выбор игрока? Честно говоря, ничего, кроме повторения, от TES VI и не ждут. Те же гильдии, в которых ты будешь главой; те же кучи данжей под зачистку; те же статуи Принцев и их квесты и так далее. Разве что локация другая и плюс какие-то (не)значительные улучшения.
А на BG мне вообще пофиг. Какая бы там не была история и выборы. Играть-то невозможно в пошаговую ерунду с кубиком.
Как обычно, ключевое слово - "бывший".
Можно ли считать, что 6-е свитки уже в производственном аду?
Если это так, вполне возможно, что Тес-6 выйдет провальной и похоронит и студию, и саму серию, сохранив права за умирающей Беседкой
это интересно но не главное наверно и формально в свитках персонажи смертны за некоторым сключением а для чего то другого поторебовались бы другие механики идущие за пределы бг3 потому что свитки и другие игры были в общем то про "живой мир" а не про персонажей. какой то варитивности и более стркнорно сложных квестов с болтологией - да наверна было бы неплохо но не знаю насколько это критично ваще. ну и если молчащий гг опять то в задницу эти далоги и сюжеты ваще.
Ну и чушь. Я сейчас не буду спорить о том, хороша ли БГ 3 или нет. Тут дело совсем не в этом. Свитки 6 должны выйти улучшенными свитками 5, а не БГ 3, которая абсолютно другая игра во всех смыслах. Единственное что и вправду нужно взять у этой студии, так это тот факт, что они охренеть как качественно доработали свою прошлую игру (дивинити 2 или как она там называется) и выпустили улучшенную её версию под название БГ3. Вот тут и вправду стоит учиться тому, как улучшать свои игры.
Главное чтобы вонючую повестку не взяли из бг 3