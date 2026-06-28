Бывший ведущий дизайнер Skyrim считает, что ускорение разработки Fallout и The Elder Scrolls снизит качество игр

Брюс Несмит, бывший ведущий дизайнер Skyrim, считает, что попытки сократить сроки разработки новых частей Fallout и The Elder Scrolls могут привести к обратному эффекту. По его мнению, если студии начнут выпускать игры быстрее, это неизбежно скажется на их качестве.

В интервью FRVR разработчик объяснил, что в создании крупных игр всегда приходится искать баланс между тремя факторами: временем, ресурсами и качеством. Если сократить сроки разработки, не увеличивая возможности команды, пострадают полировка, количество контента или техническое состояние проекта.

Несмит отметил, что проблема современных AAA-студий заключается не в нехватке сотрудников. Напротив, команды уже насчитывают сотни разработчиков, а бюджеты достигают сотен миллионов долларов. По его словам, простое увеличение числа специалистов не ускоряет производство, а лишь усложняет управление проектом.

Бывший сотрудник Bethesda также прокомментировал идею поручить разработку разных серий другим студиям. Он признал, что это может быть хорошим решением, если найти действительно подходящую команду, однако подчеркнул, что такие проекты нельзя доверять кому угодно.

Кроме того, Несмит считает, что игровым франшизам иногда полезно делать длительные паузы между релизами. Слишком частый выпуск новых частей способен вызвать усталость у аудитории, хотя и чрезмерно долгие перерывы тоже не идут сериям на пользу.

Высказывание Несмита прозвучало на фоне сообщений о том, что Microsoft хотела бы ускорить выпуск новых игр по сериям The Elder Scrolls, Fallout и Halo. Сам разработчик убежден, что подобная стратегия может привести к разочарованию поклонников, если ради скорости придется жертвовать качеством.