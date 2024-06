Дебютному тизеру The Elder Scrolls 6 исполнилось шесть лет - фанаты решили отметить это событие

Официально следующая часть The Elder Scrolls была представлена ещё в июне 2018 года вместе с интригующим тизером. Разработчики из студии Bethesda пообещали игрокам огромный открытый мир и массу удивительных возможностей, однако за это время про игру до сих пор ничего неизвестно. На удивление, поклонники легендарной франшизы пока не спешат отчаиваться и празднуют годовщину ролика.

В социальных сетях многие пользователи решили по-своему отметить шестилетие со дня премьеры первого трейлера The Elder Scrolls 6. Игроки отмечают официальные аккаунты Bethesda и отправляют им свои поздравления. Таким образом, они пытаются напомнить разработчикам, что стоит хотя бы иногда вспоминать о своих анонсах.

Некоторых фанатов очень разочаровало отсутствие новостей о The Elder Scrolls 6 во время прошедшей презентации Xbox Games Showcase 2024. В рамках мероприятия Bethesda вновь сосредоточилась на самых разных играх и даже показала новинки, такие как Doom: The Dark Ages, но не смогла продемонстрировать поклонникам The Elder Scrolls хотя бы ещё один тизер новой игры.

Другие пользователи были настроены менее пессимистично. Напротив, они воодушевились тем, что трейлеру The Elder Scrolls 6 исполнилось шесть лет. Для них это счастливое число, которое, по их мнению, приближает их к релизу ожидаемой ролевой игры. У некоторых из игроков за это время уже успели родиться дети или даже внуки, но они продолжают ждать выхода The Elder Scrolls 6 или хотя бы новостей про игру.

Поделитесь в комментариях, как у вас проходит ожидание релиза The Elder Scrolls 6.