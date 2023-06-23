До выхода The Elder Scrolls 6 еще много лет, версия для PlayStation не определена

Представитель Xbox Фил Спенсер подтвердил, что до The Elder Scrolls 6 еще «много лет». Босс Xbox также по-прежнему осторожно упоминает, для каких платформ запланирована следующая часть Древних свитков, говоря: «Нам сейчас трудно определиться».
Спенсер свидетельствовал о статусе The Elder Scrolls 6 во время сегодняшнего судебного разбирательства Microsoft ФТК, обходя запланированные платформы для игры, учитывая, насколько далеко она находится. Хотя его колебания могут быть связаны с неопределенностью в отношении того, будет ли игра эксклюзивной для консолей, не исключено, что The Elder Scrolls 6 может полностью пропустить текущее поколение консолей.
Во время судебного разбирательства возникла некоторая путаница вокруг потенциальной эксклюзивности The Elder Scrolls 6, поскольку Спенсер ранее сказал в своих показаниях: «Я сделал публичные заявления о том, что Elder Scrolls 6 пропустит PlayStation», но теперь он говорит, что не помнит этого.
Оглядываясь на ноябрь 2021 года, Спенсер определенно намекнул, что Elder Scrolls 6 будет эксклюзивом для Xbox, не говоря об этом прямо. В то время Спенсер сказал: «Речь идет не о наказании какой-либо другой платформы, поскольку я принципиально верю, что все платформы могут продолжать расти. Но для того, чтобы быть на Xbox, я хочу, чтобы мы могли принести полный комплект того, что у нас есть. И это было бы верно, когда я думаю о Elder Scrolls 6. Это было бы верно, когда я думаю о любой из наших франшиз».
Далекая и неизвестная дата выхода The Elder Scrolls 6 не является большим сюрпризом. В настоящее время Bethesda Game Studios готовится к запуску Starfield в сентябре этого года на Xbox Series X и S и ПК, и мы знаем, что The Elder Scrolls 6 — следующий крупный проект разработчика. В 2020 году Пит Хайнс из Bethesda сказал, что фанатам не следует ожидать подробностей о The Elder Scrolls 6 в ближайшее время. По состоянию на 2021 год игра все еще находилась на стадии разработки.
Ну, на PG правильно поставили дату выхода игры, так как судя по всему, над ней только начнут работать...
Зато теперь есть ТЕС в космосе.