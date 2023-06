До выхода The Elder Scrolls 6 еще много лет, версия для PlayStation не определена ©

Представитель Xbox Фил Спенсер подтвердил, что до The Elder Scrolls 6 еще «много лет». Босс Xbox также по-прежнему осторожно упоминает, для каких платформ запланирована следующая часть Древних свитков, говоря: «Нам сейчас трудно определиться».

Спенсер свидетельствовал о статусе The Elder Scrolls 6 во время сегодняшнего судебного разбирательства Microsoft ФТК, обходя запланированные платформы для игры, учитывая, насколько далеко она находится. Хотя его колебания могут быть связаны с неопределенностью в отношении того, будет ли игра эксклюзивной для консолей, не исключено, что The Elder Scrolls 6 может полностью пропустить текущее поколение консолей.

Во время судебного разбирательства возникла некоторая путаница вокруг потенциальной эксклюзивности The Elder Scrolls 6, поскольку Спенсер ранее сказал в своих показаниях: «Я сделал публичные заявления о том, что Elder Scrolls 6 пропустит PlayStation», но теперь он говорит, что не помнит этого.

Оглядываясь на ноябрь 2021 года, Спенсер определенно намекнул, что Elder Scrolls 6 будет эксклюзивом для Xbox, не говоря об этом прямо. В то время Спенсер сказал: «Речь идет не о наказании какой-либо другой платформы, поскольку я принципиально верю, что все платформы могут продолжать расти. Но для того, чтобы быть на Xbox, я хочу, чтобы мы могли принести полный комплект того, что у нас есть. И это было бы верно, когда я думаю о Elder Scrolls 6. Это было бы верно, когда я думаю о любой из наших франшиз».

Далекая и неизвестная дата выхода The Elder Scrolls 6 не является большим сюрпризом. В настоящее время Bethesda Game Studios готовится к запуску Starfield в сентябре этого года на Xbox Series X и S и ПК, и мы знаем, что The Elder Scrolls 6 — следующий крупный проект разработчика. В 2020 году Пит Хайнс из Bethesda сказал, что фанатам не следует ожидать подробностей о The Elder Scrolls 6 в ближайшее время. По состоянию на 2021 год игра все еще находилась на стадии разработки.