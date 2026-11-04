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The Elder Scrolls 6: Sentinel 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 803 оценки

Джейсон Шрайер лично ответил на волну хейта вокруг сроков релиза The Elder Scrolls 6: Sentinel

Gutsz Gutsz

После того как журналист Джейсон Шрайер сообщил, что выхода The Elder Scrolls 6: Sentinel осталось не меньше двух лет, в фанатском сообществе вспыхнула волна споров и резкой критики. Многие игроки обвинили репортера в желании «испортить праздник» после официального раскрытия подзаголовка игры. В ответ на нападки инсайдер лично пришел на сабреддит r/TESVI, опубликовав развернутое обращение к аудитории.

Джейсон Шрайер сообщает, что до выхода The Elder Scrolls 6: Sentinel ещё более двух лет

Шрайер признался, что понимает разочарование фанатов, однако реакция сообщества вызывает у него чувство дежавю. По словам журналиста, абсолютно аналогичная ситуация повторяется перед релизом каждого крупного проекта Bethesda Game Studios на протяжении последних десяти лет:

  • Fallout 76 — После показа первого тизера с песней Джона Денвера игроки были уверены, что студия готовит традиционную одиночную RPG в духе Fallout 4. Когда Шрайер опубликовал материал о том, что игра на самом деле является ММО выжывачем, игроки объявили его лжецом и засыпали угрозами. В итоге все помнят чем оказалась игра, особенно на релизе.
  • Starfield — В начале 2021 года многочисленные источники уверяли, что космическая RPG уже практически готова и выйдет до конца года. Шрайер публично опроверг эти заявления, заявив, что разработка далека от завершения, и назвал точное окно показа даты — осень 2022 года, откуда проект затем перенесли на 2023-й. Тогда инсайдер вновь столкнулся с тотальным недоверием.

Репортер подчеркнул, что его профессиональный долг — отделять факты от завышенных ожиданий:

Вы должны понять: я репортер. Я делюсь этой информацией не потому, что мне доставляет удовольствие смотреть, как люди злятся из-за долгого ожидания любимых продолжений. Я сообщаю это, потому что это чистая правда, а моя работа — публиковать проверенные факты и пресекать дезинформацию. До релиза TESVI: Sentinel действительно остается еще больше двух лет. Увидимся на обсуждении следующей игры BGS...

В комментариях под публикацией пользователи поинтересовались, зачем Bethesda вообще понадобилось подогревать интерес и объявлять подзаголовок Sentinel на 40-летие студии, если премьеру не стоит ждать раньше 2028–2029 годов. Шрайер ответил, что и сам не видит в этом шаге смысла:

Понятия не имею. Руководство не могло не понимать, что это спровоцирует ажиотаж и заставит людей поверить, будто игра выйдет намного раньше, чем на самом деле.

Кроме того, отвечая на опасения игроков о возможной судьбе студии на фоне недавней ликвидации BioWare корпорацией EA, Шрайер успокоил поклонников, назвав вероятность закрытия Bethesda «крайне маловероятной».

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