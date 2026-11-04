Джейсон Шрайер лично ответил на волну хейта вокруг сроков релиза The Elder Scrolls 6: Sentinel

После того как журналист Джейсон Шрайер сообщил, что выхода The Elder Scrolls 6: Sentinel осталось не меньше двух лет, в фанатском сообществе вспыхнула волна споров и резкой критики. Многие игроки обвинили репортера в желании «испортить праздник» после официального раскрытия подзаголовка игры. В ответ на нападки инсайдер лично пришел на сабреддит r/TESVI, опубликовав развернутое обращение к аудитории.

Шрайер признался, что понимает разочарование фанатов, однако реакция сообщества вызывает у него чувство дежавю. По словам журналиста, абсолютно аналогичная ситуация повторяется перед релизом каждого крупного проекта Bethesda Game Studios на протяжении последних десяти лет:

Fallout 76 — После показа первого тизера с песней Джона Денвера игроки были уверены, что студия готовит традиционную одиночную RPG в духе Fallout 4. Когда Шрайер опубликовал материал о том, что игра на самом деле является ММО выжывачем, игроки объявили его лжецом и засыпали угрозами. В итоге все помнят чем оказалась игра, особенно на релизе.

— После показа первого тизера с песней Джона Денвера игроки были уверены, что студия готовит традиционную одиночную RPG в духе Fallout 4. Когда Шрайер опубликовал материал о том, что игра на самом деле является ММО выжывачем, игроки объявили его лжецом и засыпали угрозами. В итоге все помнят чем оказалась игра, особенно на релизе. Starfield — В начале 2021 года многочисленные источники уверяли, что космическая RPG уже практически готова и выйдет до конца года. Шрайер публично опроверг эти заявления, заявив, что разработка далека от завершения, и назвал точное окно показа даты — осень 2022 года, откуда проект затем перенесли на 2023-й. Тогда инсайдер вновь столкнулся с тотальным недоверием.

Репортер подчеркнул, что его профессиональный долг — отделять факты от завышенных ожиданий:

Вы должны понять: я репортер. Я делюсь этой информацией не потому, что мне доставляет удовольствие смотреть, как люди злятся из-за долгого ожидания любимых продолжений. Я сообщаю это, потому что это чистая правда, а моя работа — публиковать проверенные факты и пресекать дезинформацию. До релиза TESVI: Sentinel действительно остается еще больше двух лет. Увидимся на обсуждении следующей игры BGS...

В комментариях под публикацией пользователи поинтересовались, зачем Bethesda вообще понадобилось подогревать интерес и объявлять подзаголовок Sentinel на 40-летие студии, если премьеру не стоит ждать раньше 2028–2029 годов. Шрайер ответил, что и сам не видит в этом шаге смысла:

Понятия не имею. Руководство не могло не понимать, что это спровоцирует ажиотаж и заставит людей поверить, будто игра выйдет намного раньше, чем на самом деле.

Кроме того, отвечая на опасения игроков о возможной судьбе студии на фоне недавней ликвидации BioWare корпорацией EA, Шрайер успокоил поклонников, назвав вероятность закрытия Bethesda «крайне маловероятной».