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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 802 оценки

Джейсон Шрайер сообщает, что до выхода The Elder Scrolls 6: Sentinel ещё более двух лет

monk70 monk70

После многочисленных слухов и утечек многие уже догадывались, что следующая часть серии, скорее всего, получит подзаголовок «Sentinel». Было приятно получить официальное подтверждение и хоть какие-то новости об игре, однако, судя по всему, новых подробностей придётся ждать ещё очень долго.

Вскоре после того, как компания Bethesda официально анонсировала The Elder Scrolls 6: Sentinel, известный журналист Джейсон Шрайер поделился не самыми радостными новостями о будущем проекта.

В социальной сети BlueSky Джейсон Шрайер решил немного остудить ажиотаж вокруг Sentinel, сообщив следующее:

​​Многие, похоже, забыли, что The Elder Scrolls VI была анонсирована в 2018 году (вместе со Starfield) лишь для того, чтобы смягчить негатив вокруг Fallout 76 — мол, "не волнуйтесь, мы делаем не только мультиплеерную игру, у нас в разработке есть и проекты для одного игрока!" К сожалению, до выхода этой игры ещё больше двух лет!
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Комментарии:  25
Ваш комментарий
Wlados3d

В общем, поздравляем Bethesda с началом разработки тес6

11
Ивасик
сообщает, что до выхода The Elder Scrolls 6: Sentinel ещё более двух лет
9
0ncnjqybr
Джейсон Шрайер сообщает, что до выхода The Elder Scrolls 6: Sentinel ещё более двух десятков лет
7
Саня Цукино Усаги