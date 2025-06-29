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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 727 оценок

Джез Корден не сомневается, что трейлер The Elder Scrolls 6 уже существует и циркулирует внутри Microsoft

monk70 monk70

Репортёр Windows Central и инсайдер Microsoft Джез Корден в очередной раз подтвердил, что показ трейлера долгожданной игры The Elder Scrolls 6 неизбежен.

Обсуждая, почему он думал, что трейлер The Elder Scrolls 6 будет показан на Xbox Showcase, Джез Корден рассказал в последнем подкасте Xbox Two, что он слышал от людей из Microsoft, что трейлер «находится во внутренней разработке». Это важно, потому что тот факт, что трейлер доступен в Microsoft, а не в Bethesda, свидетельствует о значительном прогрессе в процессе разработки игры.

Ранее он только упоминал, что трейлер готов, и говорил, что «верит», что он будет выпущен внутри компании; но на этот раз он «подтвердил» существование трейлера.

The Elder Scrolls 6 впервые была анонсирована в 2018 году, и почти семь лет спустя Bethesda хранит молчание о её статусе. Некоторые фанаты полагают, что, учитывая, что трейлер пятой части серии, The Elder Scrolls V: Skyrim, был представлен на церемонии вручения наград The ​​Game Awards почти 15 лет назад, Bethesda, возможно, планирует вернуться к этому мероприятию.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
tokyotakata

Очень страшно становится, после Киберпанка 2077 нет доверия к огромным компаниям типа Bethesda, потому-что могут сказать: нуу, да - вот ваш трейлер долгожданный, игра делалась 7-10 лет!

А по итогу выходит недопиленый калич 🥲

-zotik-

Чел... это беседка. У них в крови выпускать недопиленый кал. И кп77 тут не причем на нем просто терпение лопнуло, что тогда что сейчас все сырое выходит, посто те еще и врали что все хорошо. Беседка просто выпускает площадку под моды из разу в раз , а игроки сами сделают тот тес(фолыч) который представляли в мечтах

-zotik-

Трейлеру что бы добраться до людей надо пройти через кучу загрузок и он потерчлся в офисе за тысячью дверей