Экс-художник Fallout объяснил, почему The Elder Scrolls 6 анонсировали задолго до релиза

Бывший ведущий художник Bethesda Нейт Пёркипайл рассказал, что ранний анонс The Elder Scrolls 6 был продиктован не готовностью игры, а ожиданиями фанатов. По его словам, к моменту E3 2018 с момента выхода Skyrim прошло слишком много времени, и студии было важно дать понять, что серия не забыта.

Пёркипайл считает, что Bethesda оказалась в сложной ситуации: ожидания вокруг новой части The Elder Scrolls настолько высоки, что спешка может обернуться провалом. Именно поэтому разработка, по его мнению, займёт столько времени, сколько потребуется.

Он отметил, что после опыта Starfield студия стала спокойнее относиться к переносам. Если раньше даты релиза объявлялись жёстко и без права на ошибку, то теперь для Bethesda важнее качество, а не скорость.

По словам Пёркипайла, на The Elder Scrolls 6 меньше финансового давления в плане сроков, но гораздо больше — в плане результата. И это, как он считает, здоровый подход, если студия честна с командой и не создаёт иллюзию жёстких дедлайнов.