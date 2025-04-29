Эксперты из Digital Foundry сомневаются в том, что The Elder Scrolls 6 будет использовать Unreal Engine 5

Вопрос о том, будет ли The Elder Scrolls VI использовать Unreal Engine 5 для рендеринга, оставался актуальным среди поклонников серии, особенно после того, как был выпущен Oblivion Remastered. Однако, по мнению экспертов из Digital Foundry это маловероятно. Причина заключается в том, что проблемы движка Creation Engine, который использовался для предыдущих частей серии, остаются нерешенными, и использование Unreal Engine 5 вряд ли поможет их устранить.

В Oblivion Remastered стало очевидно, что возможности Unreal Engine 5 ограничены, особенно в контексте взаимодействия с Gamebryo, на котором строится остальная часть игры. В результате мир игры остаётся фрагментированным, и это — одна из ключевых проблем, которая не решается просто с помощью нового рендеринга.

Важно отметить, что рендеринг в Starfield, следующем крупном проекте Bethesda, не вызывал проблем. Это подтверждает, что движок Creation Engine может быть улучшен, а не заменён. С учётом этого, эксперты считают, что для The Elder Scrolls VI будут продолжены работы по улучшению рендеринга именно на базе Creation Engine.

Интеграция Unreal Engine 5 может только усложнить разработку, отложить релиз игры и привести к проблемам с производительностью, как это случилось с Oblivion Remastered, который не работал должным образом на многих устройствах, если они не обладали высокими характеристиками.

Таким образом, несмотря на возможные улучшения в графике, The Elder Scrolls VI вряд ли воспользуется преимуществами Unreal Engine 5. Вместо этого разработчики сосредоточатся на улучшении текущего движка Creation Engine, что позволит обеспечить стабильную производительность и избежать лишних сложностей в процессе разработки.

Пока поклонники ждут выхода The Elder Scrolls VI, они могут вернуться в мир Тамриэля с помощью Oblivion Remastered. Ремастер сохранил дух оригинальной игры, несмотря на проблемы с производительностью и некоторые визуальные изменения.

Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, предоставляя фанатам уникальную возможность снова пережить классическое приключение до выхода следующей части серии.