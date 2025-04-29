Эксперты из Digital Foundry сомневаются в том, что The Elder Scrolls 6 будет использовать Unreal Engine 5

Вопрос о том, будет ли The Elder Scrolls VI использовать Unreal Engine 5 для рендеринга, оставался актуальным среди поклонников серии, особенно после того, как был выпущен Oblivion Remastered. Однако, по мнению экспертов из Digital Foundry это маловероятно. Причина заключается в том, что проблемы движка Creation Engine, который использовался для предыдущих частей серии, остаются нерешенными, и использование Unreal Engine 5 вряд ли поможет их устранить.
В Oblivion Remastered стало очевидно, что возможности Unreal Engine 5 ограничены, особенно в контексте взаимодействия с Gamebryo, на котором строится остальная часть игры. В результате мир игры остаётся фрагментированным, и это — одна из ключевых проблем, которая не решается просто с помощью нового рендеринга.
Важно отметить, что рендеринг в Starfield, следующем крупном проекте Bethesda, не вызывал проблем. Это подтверждает, что движок Creation Engine может быть улучшен, а не заменён. С учётом этого, эксперты считают, что для The Elder Scrolls VI будут продолжены работы по улучшению рендеринга именно на базе Creation Engine.
Интеграция Unreal Engine 5 может только усложнить разработку, отложить релиз игры и привести к проблемам с производительностью, как это случилось с Oblivion Remastered, который не работал должным образом на многих устройствах, если они не обладали высокими характеристиками.
Таким образом, несмотря на возможные улучшения в графике, The Elder Scrolls VI вряд ли воспользуется преимуществами Unreal Engine 5. Вместо этого разработчики сосредоточатся на улучшении текущего движка Creation Engine, что позволит обеспечить стабильную производительность и избежать лишних сложностей в процессе разработки.
Пока поклонники ждут выхода The Elder Scrolls VI, они могут вернуться в мир Тамриэля с помощью Oblivion Remastered. Ремастер сохранил дух оригинальной игры, несмотря на проблемы с производительностью и некоторые визуальные изменения.
Игра уже доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S, предоставляя фанатам уникальную возможность снова пережить классическое приключение до выхода следующей части серии.
Постоянно пишут про какие-то проблемы с производительностью в Oblivion Remastered. Что-то не заметил ни каких проблем, всё нормально работает.
Жалуются люди как я, у которых железо древнее. Хотя странно что в маленьких локациях игра выдает 20-25 кадров на 1060. В открытом мире так вообще 8.
Согласен, всё работает отлично.
Он скорей всего будет использовать Unreal Engine 6, а то и 8.
Если криейшен избавится от постоянных загрузок - он будет прекрасен. И не нужен никакой анрил
они не уберут эти загрузки - это суть двигла это стародавнего
На Unreal Engine все пропы будут приколочены гвоздями к полу
че то в сталкере все норм
Скорее всего их старый движок и будет. Просто обновленный под нужды нынешние. Ибо Unreal Engine 5 всё же больше про красивую графику и гораздо меньше про физику. Сколько игр выходило и почти не в одной я не видел прям хорошей физики.
И в целом это ещё если вспомнить что на Unreale очень часто все объекты словно гвоздями прибитые. Не... есть конечно ящики и другая мелочовка которая может разбиваться если разработчик удосужился сделать. Но обычно это всё.
В любом случае хочется в The Elder Scrolls 6 видить нормальную физику объектов и в целом тканей, мира. А не наблюдать картонные листья, деревянное окружение. Всё ради красивой графики. Да и в целом для мод сообщества движок беседки ближе сердечку. Они уже с ним знакомы близко. знают его болячки. По этому будет проще освоиться.
Думаю TES это такая серия игр, где для ее фанатов графика на втором плане (если Обливион в 2006 выглядел очень продвинуто, то Скайрим в 2011 уже немного устарел графически, но зато взял наполнением мира и разнообразием геймплея)
Хз для меня обливион выглядил продвинуто пока я не увидел персонажей и не вышел из подземелья, а вот скайрим наоборот в 2011 смотрелся неплохо
В целом да. Мне вот тот же обливион нравился именно из-за наполнения. Скайрим увы огорчил однотипными подземельями. А так в целом весьма не дурная игра. Тот же винтерхолд прям хорош. Да и линия квестов интересная в целом.
Хотя сюжетку скайрима честно не помню.
Но обливион прям в сердечке. Там и дополнения прям интереснее. Квестиков прикольный хватает. Особенно прям обожаю сюжетку с шеогорат и его мир. А вот основной сюжет тухленький. Он вроде на 10+ квестиков разделён и большинство это сходи врата и забери санный ширик на крыше башни. И так повтори пока блевать начнёшь. Короче сюжетка это не сильная сторона обливиона увы. А вот мир... шикарно. Есть что изучать и бегать куда.
Самое смешное что физика на UE5 прекрасно реализована но в неё умеют только сами создатели этого движка, как только за него берутся другие люди так там нифига как надо не работает от слова совсем.
Не знаю, не знаю - я незадолго до выхода Скайрима у друга увидел графон третьей Баттлы, после нее конечно сложно было чем-то удивить
и че опять будет игра с постоянными загрузками, кривыми анимациями и страшными рожами?
хрен редьки не слаще.
В защиту Creation Engine можно сказать, что для TES это наилучший и многократно проверенный движок, правда Bethesda подпортила ему имидж, выпустив Starfield, где этот он совершенно не справляется с задачами игры, а то что движок умеет делать редуцированно до крайности
Старфилд в принципе не стоило делать, или делать совершенно по иному. Например, в виде изометрии, или как подобие масс эффекта, но не как скайрим, это ему повредило.
А в Fallout 76 кто подпортил имидж? Я ещё в Morrowind удивлялся постоянным загрузкам.
Ну о провале Fallout 76 уже многое сказано - хотя бы о том, что мультиплеер к движку пришивали белыми нитками
Как и UE5?))
Что то фигня что это, друг друга не перевесят, но есть одно но, на своём движке им не нужна платить деньги за такую масштабную игру.
Правильно! Если сразу выпустить на Анрыле, то как потом ремастер продать ещё раз?
Оно и к лучшему. При работе со знакомым движком гораздо больше шансов сделать всё как надо, а не как придётся(лишь бы работало), в ситуации со сторонним двиглом. Практика показала что UE5 плохо показывает себя в широком охвате систем и проектов.
Ситуация, когда ты потратил кучу денег на хороший компьютер, а в игре всё глючит и тормозит, часто включает в себя наличие именно этого движка.
тоже кажется мало вероятным использование анриала или другого движка.
по сути нужно чо? мощную систему глобальной эллюминации, работающую с полностью динамичными сетками но скорей всего это не в этом поколении консолей. а без нее скажем то так не так уж много смысла делать мир полностью без загрузок неговоря уже том что сложность этой разработки может возрасти.
однако анрил 5 на мой взгляд наверна самый мощный оптимизированный движок сейчас на рынке для открытых миров. фрост байт не демонстрирует в играх динамического полного освещения. про сновдроп от убосовт ничего не понятно возможно он тоже не подходит.
а так наверно игры подошли к такой точки когда они будут тяготися от своей графики из-за маленьких миров и целом выглядеть неправельно. чтоб делать графику лучше с полными 3д облаками надо чтоб они были покраней мере в 100 раз больше или в 10 раз по линейке для правелных облаков и теней от них и перспективы или в 2 раза покрай мере меньше. но там уже все начинает казатся игрущечным. а если мир стал больше что нужно? правлено больше бегать и больше знаков активной. встреч с врагами и нпс меньше потому что задобает. пек-пек-пек
Да будет выглядить как обла ремейковская // Александр Королёв
У Тодда тупые не сидят. Через 3 года после релиза ТЕС6 продадут римейк на UE за фулл-прайс еще раз.😎
Если ведьмак 4 нормальным выйдет то будут делать на UE5