Фанаты нашли в тизере The Elder Scrolls 6 намёк на дату событий и возможное возвращение драконов

Короткий тизер The Elder Scrolls 6: Sentinel вызвал обсуждения среди поклонников серии. Несмотря на то что Bethesda показала лишь CGI-изображение песчаной дюны, игроки обратили внимание на фразу в конце ролика, которая может раскрывать временные рамки будущей RPG.

«Свиток показал лишь мерцание, тонкую завесу, приоткрытую моему взору. Утраченное будущее. Отменённая победа. Пески времени, рассеянные судьбой», — говорится в цитате, приписанной Язару, жрецу Мотылька при верховной королеве Иранде из Хаммерфелла. В конце указана дата — 4Э 206.

Если это год событий игры, то Sentinel будет происходить всего через пять лет после Skyrim, действие которой разворачивается в 4Э 201. Такой временной промежуток означал бы, что события с участием Довакина всё ещё свежи в памяти жителей Тамриэля, а исход гражданской войны в Скайриме и политическая ситуация в регионе могли бы оставаться неопределёнными.

Хаммерфелл, где предположительно развернётся действие Sentinel, представляет собой независимое государство редгардов. В прошлом Империя пыталась уступить часть его территории эльфам из Альдмерского Доминиона ради прекращения Великой войны, однако редгарды отказались от соглашения и продолжили сопротивление. В результате провинция отделилась от Империи, сохранив самостоятельность и собственные дипломатические отношения.

Некоторые фанаты предполагают, что события Sentinel могут включать новые нападения Талмора и появление драконов из соседнего Скайрима. Впрочем, дата 4Э 206 вовсе не обязательно обозначает время действия игры: она может относиться к предсказанию или историческому тексту, события которого реализуются спустя десятилетия или даже столетия.

Пока Bethesda не раскрыла временные рамки проекта. Для сравнения, Skyrim происходила спустя 200 лет после Oblivion, поэтому разработчики вполне могут вновь совершить значительный скачок во времени. Ранее также появлялись сообщения, что Sentinel затронет историю самих Древних Свитков и позволит игрокам впервые непосредственно раскрыть их тайны.