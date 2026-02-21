ЧАТ ИГРЫ
об игре
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 768 оценок

Фанаты The Elder Scrolls 6 пытаются "прочитать по лицу" Тодда Говарда дату релиза игры

IKarasik IKarasik

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард вновь охладил пыл поклонников, заявив, что релиз The Elder Scrolls 6 состоится «ещё не скоро». После этих слов фанаты решили подойти к вопросу с неожиданной стороны — начать анализировать мимику разработчика в поисках скрытых намёков.

Во время недавнего появления на Kinda Funny Gamescast Говард уклончиво ответил на вопрос о сроках выхода долгожданного продолжения Skyrim, подчеркнув, что проекту потребуется время. Этого оказалось достаточно, чтобы в сообществе Reddit развернулась шуточная «экспертиза» выражения его лица.

Пользователи обсуждают, была ли это «улыбка в духе девяти месяцев до релиза» или скорее «улыбка на два года ожидания». Некоторые отмечают, что Говард «прокачал харизму до максимума», поэтому по его реакции невозможно что-либо понять. Другие иронизируют, предлагая изучить «молекулярную структуру» разработчика, чтобы вычислить дату выхода.

Несмотря на волну юмора и теорий, реальность остаётся прежней: Bethesda не раскрывает конкретных сроков. Сам Говард ранее подчёркивал, что работа над шестой частью — одно из ключевых направлений студии, однако, учитывая масштаб проектов компании и её прошлые релизы, ждать игру в ближайшее время вряд ли стоит.

Пока официальной информации нет, фанатам остаётся лишь строить догадки — или продолжать анализировать каждую улыбку Тодда Говарда в надежде увидеть в ней скрытый намёк.

4
10
Комментарии:  10
Александр Гоголев

А че думать? Старфилд 23го года. Добавляем шесть лет. Получаем 29й год. И это самый ранний год.

1
MNM 777
1
Solstice

У него на лице написано: "Чет херово получилось, придется им еще ждать и ждать..."

5uperNova

Все таки реддит это помойка дегенератов

wianewa

То ли дело ПГ.

1
FairUlu

Тодд, мигни в стиле Морзе.

ОгурчикЮрец

На лице написано.

Как бы еще раз продать.

То что они уже сделали.

Шрек и осел vs CD Project

I sleep

Odesseet

А раньше читали по руке😂😮‍💨

Saka Madiq

25 лет шли к постам типа этого