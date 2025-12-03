Фанаты The Elder Scrolls 6 вновь остались ни с чем - инсайдеры уверяют, что на TGA игру не покажут

Похоже, на The Game Awards снова не стоит ждать The Elder Scrolls 6. После загадочного поста Джеффа Кили, где он показал странную красную статую из фантазийных существ, фанаты устроили настоящий фестиваль надежд — но, по данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, TES6 к этому тизеру не имеет никакого отношения.

Сообщество восприняло это крайне болезненно. Игроки продолжают умолять Тодда Говарда «дать хоть что-нибудь» — спустя семь лет после анонса и 14 лет после Skyrim. На Reddit даже появился пост, где один из фанатов пишет:

«Пожалуйста, Тодд. Мне было 13, когда вышел Skyrim. Теперь мне 27… Не заставляй меня терять надежду».

Несмотря на то что другие варианты из фанатских теорий — вроде Half-Life 3 или нового God of War — уже исключены, некоторая часть аудитории всё ещё отказывается верить словам Шрайера, придумывая новые интерпретации его сообщения. Мемы, фейковые скриншоты и «копиум» множатся, а Bethesda продолжает хранить молчание.

В этом году ожидание TES6 стало почти болезненной традицией: Summer Game Fest прошёл без намёков, а официальная информация ограничивается мимолётными репликами Тодда Говарда и редкими упоминаниями в интервью.

Фанаты продолжают надеяться, но реальность остаётся прежней — The Elder Scrolls 6 неизменно далёк от выхода, а на TGA никаких сюрпризов ждать не стоит.