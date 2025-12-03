Фанаты The Elder Scrolls 6 вновь остались ни с чем - инсайдеры уверяют, что на TGA игру не покажут

Похоже, на The Game Awards снова не стоит ждать The Elder Scrolls 6. После загадочного поста Джеффа Кили, где он показал странную красную статую из фантазийных существ, фанаты устроили настоящий фестиваль надежд — но, по данным журналиста Bloomberg Джейсона Шрайера, TES6 к этому тизеру не имеет никакого отношения.
Сообщество восприняло это крайне болезненно. Игроки продолжают умолять Тодда Говарда «дать хоть что-нибудь» — спустя семь лет после анонса и 14 лет после Skyrim. На Reddit даже появился пост, где один из фанатов пишет:
«Пожалуйста, Тодд. Мне было 13, когда вышел Skyrim. Теперь мне 27… Не заставляй меня терять надежду».
Несмотря на то что другие варианты из фанатских теорий — вроде Half-Life 3 или нового God of War — уже исключены, некоторая часть аудитории всё ещё отказывается верить словам Шрайера, придумывая новые интерпретации его сообщения. Мемы, фейковые скриншоты и «копиум» множатся, а Bethesda продолжает хранить молчание.
В этом году ожидание TES6 стало почти болезненной традицией: Summer Game Fest прошёл без намёков, а официальная информация ограничивается мимолётными репликами Тодда Говарда и редкими упоминаниями в интервью.
Фанаты продолжают надеяться, но реальность остаётся прежней — The Elder Scrolls 6 неизменно далёк от выхода, а на TGA никаких сюрпризов ждать не стоит.
Другой инсайдер говорит, что Half-Life 3 тоже не покажут. Что ещё не покажут на TGA?..
Эти школьники, фанаты "Skyrim"...
Ну как что... одну игру на букву "г" )
Просто никогда не нужно чего-то ждать и быть фанатом, играть просто в то, что нравится, без фанатизма, тогда жизнь будет нормальной. А фанатство и сидеть мучаться ждать - это страдания, оно того не стоит, потому что жизнь очень коротка.
а как они будут грести бабки на фанатах готовых купить одну игру 10 раз, если их не будет?
Хз чё ждут, очевидно тес 6 раньше 27-28 года не выйдет, его только недавно делать начали после выхода Старфилда
да, пацаны, не ждите ничего, что покажут, то покажут, уже конкретно надоело ждать что ли бо, надо жить сейчас, и пользоваться тем, что есть сейчас.
Вообще по фиг. Несмотря на то что фанат Скайрима и обливион ремейк ждал долго, когда слухи только пошли, шестую часть не жду совсем. Выйдет когда-нибудь и ладно, а нет ну и хрен с ней...
Бедняжки, так болезненно восприняли, унижаются еще
На что надеются эти клоуны после старфейла? На тысячи км² пустынного нихyя? На загрузки в каждом сортире? На "города" из 3 домов, где бесцельно шляются уродливые неписи? На процедурно сгенерированные квесты? На сюжет уровня фанфика о школьнике попаданце?
Все, кончилась старая беседка, людей, делавших Скайрим, там давно нет и они не вернутся. Остались только Эмиль и сам Тодд, творческие импотенты, не способные родить даже простейший квест уровня Ведьмака 1.
К пенсии получим, не тряситесь.
Ведьмак 4 быстрее выйдет чем Elder Scrolls 😁😁😁