Фил Спенсер и сам пока не знает, станет ли TES 6 эксклюзивом для Xbox ©

Вопрос о том, будет ли The Elder Scrolls VI эксклюзивом для Xbox, является одним из самых острых в сообществе, но Фил Спенсер считает, что говорить об этом пока рано. Именно так ответил генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер по поводу возможной эксклюзивности TES VI, даже несмотря на то, что до ее выхода еще очень и очень далеко.

В беседе с Bloomberg Спенсер повторил то, что говорил уже давно: Microsoft будет принимать решения об эксклюзивности в каждом конкретном случае.

Мы рассматриваем это в каждом конкретном случае с играми, которые мы делаем. Мы хотим быть уверены, что наши игры будут доступны на различных устройствах. На наших консолях Xbox, на ПК, а также посредством "облака". В эти игры можно играть практически на любом устройстве, где есть доступ в Интернет. Мы хотим, чтобы миллионы и миллионы пользователей имели доступ к Starfield и другим играм Xbox Game Studios. Все, что мы хотим сделать, - это дать игрокам возможность выбирать, как они хотят играть, и формировать свою библиотеку игр.

Как видите, Спенсер не дал прямого ответа на вопрос о The Elder Scrolls VI, и это вполне логично, поскольку, как напоминает GameSpot, во время июньского заседания FTC босс Xbox уже говорил о том, что нет смысла говорить об эксклюзивности следующей TES, поскольку до ее выхода еще так далеко, что мы даже не знаем, на каких платформах она будет доступна, когда придет время.

После The Elder Scrolls VI компания Bethesda собирается заняться созданием Fallout 5