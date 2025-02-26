Геймер заплатил почти 100 тысяч долларов, чтобы попасть в новую часть The Elder Scrolls

Компания Bethesda совместно с благотворительной организацией Make-A-Wish Mid-Atlantic на днях объявили о специальной акции, в рамках которой фанаты серии The Elder Scrolls могут напрямую повлиять на создание новой части ожидаемой RPG. RPG. Это предложение вызвало настоящий ажиотаж среди поклонников, и по итогам аукциона было собрано рекордное количество денег. Победитель торгов получил возможность стать частью игрового мира TES VI.

Как сообщается, аукцион завершился на сумме 85 450 долларов, которую внес анонимный поклонник серии. Это означает, что один из персонажей будущей игры будет основан на личности этого человека или создан по дизайну, который он сам пожелает. В торгах участвовали не только одиночные игроки, но и крупные фанатские сообщества, такие как UESP и The Imperial Library, которые хотели увековечить память об участнице ролевых форумных игр Лоранне Пайрел. Однако они проиграли в ставках и не смогли продолжить борьбу после 60 тысяч долларов.

Хотя Bethesda пока не раскрывает подробности о том, каким именно будет персонаж победителя, а также насколько важную роль он сыграет в игре, сообщество активно обсуждает возможные варианты. Некоторых фанатов беспокоит, что подобные инициативы могут повлиять на лор игры, в то время как другие считают это отличной возможностью для глубокой интеграции сообщества в проект.

На фоне этого инсайдеры продолжают делиться новой информацией о TES VI. Недавние утечки сообщают о проработанной системе кораблестроения, морских сражениях и возвращении драконов в мир игры. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Дата выхода The Elder Scrolls VI по-прежнему остается неизвестной, но с учетом новой стратегии Microsoft можно с уверенностью сказать, что игра появится не только на ПК и Xbox, но и на PlayStation 5.