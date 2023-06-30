Геймеры призывают разработчиков прекратить удручающую тенденцию анонсировать новые игры за несколько лет до их выхода ©

Всегда немного раздражает, когда анонсируется новая игра, а дата ее выхода назначается через два или три года после того, как она была первоначально анонсирована. В последнее время ситуация усугубилась, и ярким примером тому является долгожданная Elder Scrolls VI, краткий тизер которой появился еще в 2018 году, и с тех пор ничего.

Конечно, интересно посмотреть, какие новые игры появятся на горизонте, особенно если это новая часть любимой серии, но когда ажиотаж спадает, все, что вам остается, - это исключительно долгое время ожидания и редкие новости о разработке игры.



Однако с геймеров хватит, и теперь они призывают разработчиков прекратить анонсировать игры за несколько лет до их выхода.



Призыв к действию прозвучал в теме на Reddit, которая набрала более 2к голосов и гласила: "Могут ли игровые компании ПОЖАЛУЙСТА прекратить выпускать трейлеры/тизеры, которые выходят за несколько лет до релиза?"

Я не понимаю этого. Всех подбадривают, что скоро выйдет долгожданное продолжение или ремейк, но потом до выхода остается 5 или даже 10 лет. У Fallout 4 были идеальные временные рамки между анонсом и релизом. Я понимаю, что после всех катастроф ААА за последние несколько лет, компании хотят убедиться, что есть дополнительная полировка и не выпускать игру слишком рано. Но, пожалуйста, перестаньте анонсировать игры, которые заставят меня задуматься о страховании жизни еще до их выхода.

Хотя новым релизам, очевидно, требуется много времени на планирование, разработку и исправление ошибок, действительно, время ожидания становится просто смешным. Другим ярким примером является Grand Theft Auto VI, которая, как сообщается, находится в разработке уже некоторое время, но до сих пор даже не получила трейлера. На самом деле, некоторые геймеры искренне боятся, что умрут до выхода игры.



Несколько комментаторов согласились с этим сообщением, многие из которых не столько беспокоятся о времени, которое требуется для разработки игр, сколько о пустоте, которая остается между анонсом и релизом.

Я не против короткого анонса, чтобы люди знали, что игра находится в разработке, даже если она на ранней стадии". Или, как сказал другой пользователь, чтобы привлечь инвесторов, разработчиков и т.д. Однако некоторые из них заходят слишком далеко. Анонс Elder Scrolls 6 состоялся более 5 лет назад... Это просто смешно lol.

Как говорили другие, дело не только в шумихе вокруг игроков. Моя проблема с игровой индустрией в том, что они анонсируют игру, а потом уходят в полное радиомолчание на годы. За это время каждый устанавливает свои собственные ожидания, и только очень близко к релизу они действительно показывают, что представляет собой игра, что приводит к большому разочарованию.

Beyond Good and Evil 2 уже прошло 15 лет с момента первого трейлера, и нет никаких признаков того, что игра появится в ближайшее время, если вообще появится. Тот, кто родился, когда был показан трейлер, скорее всего, станет совершеннолетним еще до выхода игры (если она выйдет).

Как бы ни было обидно, это тенденция, которая вряд ли изменится в игровой индустрии. Как отметили многие из комментаторов, анонсирующие трейлеры также нацелены на привлечение инвесторов и новых разработчиков, а не только на маркетинговый инструмент для потребителей.