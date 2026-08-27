Глава Xbox ушла от ответа о релизе Elder Scrolls 6 на PlayStation

Генеральный директор Xbox Аша Шарма заявляла, что Microsoft будет снова выпускать больше эксклюзивных игр, но будет ли The Elder Scrolls 6 в их числе? Пока неизвестно, но именно этот вопрос задала Шарме BBC на Gamescom на этой неделе. Но сначала она поделилась своими мыслями об эксклюзивах в целом и о том, что, по ее мнению, каждой платформе необходим какой-либо эксклюзивный контент для роста.

Мы все больше будем становиться одной из крупнейших платформ в мире. Каждой платформе необходимы какие-либо эксклюзивные возможности и контент, — сказала она. И поэтому мы сделали Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution эксклюзивами для консолей Xbox. Мы будем делать все возможное, чтобы продолжать в том же духе, учитывая при этом здоровье бизнеса, и поэтому нам нужно соблюдать баланс.

На вопрос о том, является ли эксклюзивность The Elder Scrolls 6 для Xbox «приоритетом», Шарма улыбнулась и сказала: «Это прекрасная игра».

Недавно Шарма посетила разработчиков в Bethesda и рассказала о ходе разработки игры. Во время её визита к офисам Bethesda пришли протестующие, чтобы выразить своё недовольство решением Шармы уволить тысячи разработчиков Xbox, включая тех, кто работал над The ​​Elder Scrolls 6.

Из-за этих увольнений и других сокращений сотрудники Bethesda испытывают «сильное падение морального духа» и опасаются дальнейших задержек.

Что касается подхода Microsoft к эксклюзивным играм в будущем, команда заявила, что будет соблюдать существующие соглашения по играм, созданным для Xbox, которые ранее были анонсированы как мультиплатформенные релизы.

The Elder Scrolls 6 была анонсирована в 2018 году, но тогда Bethesda не подтвердила информацию о платформах. Microsoft приобрела Bethesda в 2021 году, и документы из дела Microsoft против FTC указывают на то, что The Elder Scrolls 6 не планировалась для PS5.