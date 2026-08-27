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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 792 оценки

Глава Xbox ушла от ответа о релизе Elder Scrolls 6 на PlayStation

Retro_Gamer Retro_Gamer

Генеральный директор Xbox Аша Шарма заявляла, что Microsoft будет снова выпускать больше эксклюзивных игр, но будет ли The Elder Scrolls 6 в их числе? Пока неизвестно, но именно этот вопрос задала Шарме BBC на Gamescom на этой неделе. Но сначала она поделилась своими мыслями об эксклюзивах в целом и о том, что, по ее мнению, каждой платформе необходим какой-либо эксклюзивный контент для роста.

Мы все больше будем становиться одной из крупнейших платформ в мире. Каждой платформе необходимы какие-либо эксклюзивные возможности и контент, — сказала она. И поэтому мы сделали Gears of War: E-Day и Clockwork Revolution эксклюзивами для консолей Xbox. Мы будем делать все возможное, чтобы продолжать в том же духе, учитывая при этом здоровье бизнеса, и поэтому нам нужно соблюдать баланс.

На вопрос о том, является ли эксклюзивность The Elder Scrolls 6 для Xbox «приоритетом», Шарма улыбнулась и сказала: «Это прекрасная игра».

Недавно Шарма посетила разработчиков в Bethesda и рассказала о ходе разработки игры. Во время её визита к офисам Bethesda пришли протестующие, чтобы выразить своё недовольство решением Шармы уволить тысячи разработчиков Xbox, включая тех, кто работал над The ​​Elder Scrolls 6.

Аша Шарма о The Elder Scrolls 6: "Масштаб и величие невероятны. Сюжет ещё более впечатляющий"

Из-за этих увольнений и других сокращений сотрудники Bethesda испытывают «сильное падение морального духа» и опасаются дальнейших задержек.

Что касается подхода Microsoft к эксклюзивным играм в будущем, команда заявила, что будет соблюдать существующие соглашения по играм, созданным для Xbox, которые ранее были анонсированы как мультиплатформенные релизы.

The Elder Scrolls 6 была анонсирована в 2018 году, но тогда Bethesda не подтвердила информацию о платформах. Microsoft приобрела Bethesda в 2021 году, и документы из дела Microsoft против FTC указывают на то, что The Elder Scrolls 6 не планировалась для PS5.

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Комментарии:  16
Ваш комментарий
Калобок
20
maximus388

Дура. Могла легко соврать, что точно не выйдет, тем самым хотя бы вербально привлечь поклонников своей платформы перед сменой поколений. Потому что делами все равно не получается, и к моменту релиза игры с большой вероятностью никакой Шаурмы у руля не будет.
Более того, думать игровому подразделению Майкрософт нужно не о плойках, а о том, как все их якобы эксклюзивы выходят одновременно в стим, кормят Габена и попутно напрочь убивают свой сервис.

7
Евгений Луговой

"Аша скажите сколько будет 2+2?"

"Это прекрасная игра"