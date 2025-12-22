Хаммерфелл, Хай-Рок, 11 городов и отсутствие загрузок - в сети появились предполагаемые подробности The Elder Scrolls 6

На платформе 4chan была обнаружена новая информация о грядущей игре The Elder Scrolls 6, которая якобы имеет рабочее название Iliac и кодовое имя WhiteBeach.

Согласно данным утечки, действие игры развернется в провинциях Хаммерфелл и Прибрежного Хай-Рок. В публикации утверждается, что игровой мир будет включать 11 крупных городов и 2 укрепленных города-крепости. В качестве ключевых игровых механик упоминаются кораблестроение, строительство поселений, а также процедурная генерация для региона Илиакского залива.

Среди возвращающихся гильдий значатся Гильдия воров, Братство Тьмы, Гильдия бойцов и Гильдия магов. Присутствуют фракции Имперского культа и Храма Триединого Бога, однако присоединиться к ним, по данным утечки, будет нельзя. Также будут представлены местные фракции — Короны и Предвестники.

Основной сюжет, как сообщается, будет вращаться вокруг Ноктюрнал, Периита и артефакта с континента Акавир. Побочный сюжет позволит игроку вступить в одну из двух противоборствующих фракций - Короны или Предвестники. Выбор будет влиять на развитие истории, ландшафт, правителей и города, хотя финал основной линии останется в целом неизменным.

По заявлениям источника, игра будет полностью открытой - интерьеры и города не будут разделены зонами загрузки, за исключением перехода между созданными вручную и процедурно сгенерированными областями. Также утверждается, что разработка продвинулась значительно дальше, чем сообщается публично.

Маркетинговая кампания может начаться в январе 2026 года, а полный анонс планируется на летнем ивент-шоу. Окно релиза будет зависеть от степени готовности к концу мая 2026 года, но текущая цель - выпуск в период с конца 2026 по первый квартал 2027 года. Проект не будет эксклюзивом Xbox, но версия для PS5 выйдет с задержкой.