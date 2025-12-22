Хаммерфелл, Хай-Рок, 11 городов и отсутствие загрузок - в сети появились предполагаемые подробности The Elder Scrolls 6

На платформе 4chan была обнаружена новая информация о грядущей игре The Elder Scrolls 6, которая якобы имеет рабочее название Iliac и кодовое имя WhiteBeach.
Согласно данным утечки, действие игры развернется в провинциях Хаммерфелл и Прибрежного Хай-Рок. В публикации утверждается, что игровой мир будет включать 11 крупных городов и 2 укрепленных города-крепости. В качестве ключевых игровых механик упоминаются кораблестроение, строительство поселений, а также процедурная генерация для региона Илиакского залива.
Среди возвращающихся гильдий значатся Гильдия воров, Братство Тьмы, Гильдия бойцов и Гильдия магов. Присутствуют фракции Имперского культа и Храма Триединого Бога, однако присоединиться к ним, по данным утечки, будет нельзя. Также будут представлены местные фракции — Короны и Предвестники.
Основной сюжет, как сообщается, будет вращаться вокруг Ноктюрнал, Периита и артефакта с континента Акавир. Побочный сюжет позволит игроку вступить в одну из двух противоборствующих фракций - Короны или Предвестники. Выбор будет влиять на развитие истории, ландшафт, правителей и города, хотя финал основной линии останется в целом неизменным.
По заявлениям источника, игра будет полностью открытой - интерьеры и города не будут разделены зонами загрузки, за исключением перехода между созданными вручную и процедурно сгенерированными областями. Также утверждается, что разработка продвинулась значительно дальше, чем сообщается публично.
Маркетинговая кампания может начаться в январе 2026 года, а полный анонс планируется на летнем ивент-шоу. Окно релиза будет зависеть от степени готовности к концу мая 2026 года, но текущая цель - выпуск в период с конца 2026 по первый квартал 2027 года. Проект не будет эксклюзивом Xbox, но версия для PS5 выйдет с задержкой.
пхах , отсутствие загрузок )
А будет каджит Мяурви, выдающий задания на защиту поселений?
Да лучше уж такой Каджит, главное чтобы не "не нравится сюжет - строй кораблик, но это необязательно, не нравится строить кораблик - строй поселение" по примеру крайней игры Беседки. Если поселения будут на уровне хотя бы поселений Фоллаута 4 - это даже неплохо.
Можно не надо процедурной генерации? Будут сотни хижин и развалин копирующих друг друга до последнего пикселя? Старфилд уже показал генерацию от Беседки, выглядело ужасно. Как и строительство на примере его же, уже не обнадеживает.
У них еще со времен Облы этот фетиш на процедурные генерации. Каждый раз получается всрато.
Скайрим, который в принципе тоже не идеал, наоборот лично по мне выстрелил вручную созданным миром, без повторений, по которому было интересно бегать. Поэтому процедурная область по мне уже имеет все шансы стать проходной шляпой для очередного маркетингового "сто на сто километров локации" где уже через полчаса начнутся повторы и все громче будет звучать вопрос "а зачем дальше идти, все виды генераций я уже видел"
Скайрим да, как раз после критики Облы они и сделали его полностью руками (хотя генеративные квесты все же добавили). Но видимо, проблему так и не осознали))
Основной сюжет, как сообщается, будет вращаться вокруг Ноктюрнал, Периита и артефакта с континента Акавир. Они это на полном серьёзе сейчас что-ли?! Бред полнейший!
Вообще-то еще как похоже на Тодда, Илья Мэддисон будет просто счастлив в очередной раз искать артефакт в Беседовской игре, едрить его в корень
Такое ощущение, что это нейронка сгенерила, если честно
11 Городов из них 10 Пустых ахахах
О, Ноктюрнал! Я жажду служить :D
По сути игра такого масштаба уже должна на 80% быть готова с такими датами выхода, ну-ну
Тот же Старфилд вышел аж через два года после официального трейлера, а тут еще ни одного реального кадра из игры не было
То, что игра будет анонсированная наконец то уже, в 2026г или в 2027 сомнений нет, просто майки надавят, ведь 25 лет будет хбоксу, и под такое событие не анонсировать игру странно, да и конкурент был показан, а тизер уже больше 7 лет валяется, и куча вопросов тодду задают, он вынужден отвечать, естественно он сам сказал что скоро ждать релиза не стоит, а это означает, что она выйдет не раньше 2027г, но до 30 точно выйдет
Все хорошо, но что-то дата выхода слишком оптимистично выглядит, да и в целом, сколько уже было таких "утечек".
Одна и та же паста каждый год, с небольшими изменениями, а теперь еще и обоссанная нейронками.