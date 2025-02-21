Хаммерфелл, строительство кораблей, морские сражения и драконы: инсайдер раскрыл новые детали о The Elder Scrolls 6

Инсайдер раскрыл новые подробности о грядущей игре The Elder Scrolls VI, ожидаемой фанатами серии с момента анонса в 2018 году. Согласно информации от известного инсайдера Extas1s, действие игры будет происходить в регионе Хаммерфелл, что уже не раз предсказывалось в слухах. В дополнение к этому, в The Elder Scrolls VI появится целый ряд нововведений, которые должны существенно отличать игру от предыдущих частей.

По словам инсайдера, в игре будут морские сражения и кораблестроение, вдохновленные механиками из Starfield. Игроки смогут исследовать побережья, острова, а также заниматься подводными исследованиями. В игре также вернутся драконы, что продолжит традицию сражений с этими мифическими существами, ставшую знаковой для серии. Будет предложено 12-13 крупных городов и множество построек, включая крепости и деревни, где игроки смогут создать свои поселения.

Кроме того, система прогрессии и боевая механика были переработаны. Все эти изменения направлены на создание более захватывающего опыта, который предложит игрокам не только глубину сюжета, но и новые игровые возможности.

По его словам, игру могут показать в июле 2025 года.