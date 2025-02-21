Хаммерфелл, строительство кораблей, морские сражения и драконы: инсайдер раскрыл новые детали о The Elder Scrolls 6

Инсайдер раскрыл новые подробности о грядущей игре The Elder Scrolls VI, ожидаемой фанатами серии с момента анонса в 2018 году. Согласно информации от известного инсайдера Extas1s, действие игры будет происходить в регионе Хаммерфелл, что уже не раз предсказывалось в слухах. В дополнение к этому, в The Elder Scrolls VI появится целый ряд нововведений, которые должны существенно отличать игру от предыдущих частей.
По словам инсайдера, в игре будут морские сражения и кораблестроение, вдохновленные механиками из Starfield. Игроки смогут исследовать побережья, острова, а также заниматься подводными исследованиями. В игре также вернутся драконы, что продолжит традицию сражений с этими мифическими существами, ставшую знаковой для серии. Будет предложено 12-13 крупных городов и множество построек, включая крепости и деревни, где игроки смогут создать свои поселения.
Кроме того, система прогрессии и боевая механика были переработаны. Все эти изменения направлены на создание более захватывающего опыта, который предложит игрокам не только глубину сюжета, но и новые игровые возможности.
По его словам, игру могут показать в июле 2025 года.
В смысле?.. Во-первых – между 5-ой и 6-ой частью, как бы, не было других частей без драконов: так куда они у вас там делись, чтобы возвращаться? А во-вторых – ни фига они не знаковые для серии: просто Skyrim переиздали столько раз, сколько выпустили остальных частей The Elder Scrolls вместе взятых.
Ну, а про остальные аспекты – всего лишь слухи, не более. И оглядка на Starfield скорее в минус идёт, чем в плюс; как и может значить, что они всё так же будут насиловать старый движок, выдавливая из него топорные анимации и ужасный уровень работы...
Знаете, я и сам своего рода инсайдер... Вот инфа - игра выйдет, но не скоро.
И самое главное это море загрузок между всем этим
блин, не делайте из приключения очередной майнкрафт аля фаллаут 4, умоляю
Именно так и будет. Тодд завидует успеху майнкрафта.
Разве это плохо? Вы еще скажите, что Бетезда должна отказаться от побуждения игроков к собирательству всех предметов и мусора в игре (один из столпов их геймплея). Для РПГ, а особенно для TES механика поселений и строительства как раз очень уместна будет
Главная проблема Старфилда - это то, что Bethesda попыталась поиграть в игру на чужом поле, создав космический симулятор на своем движке для открытых миров, да и к тому же с нуля создавая мир и вселенную игры (в TES вообще ничего придумывать не нужно, все уже давно есть, просто нужно сделать игру качественно и не ударяться в эксперименты)
Чёт после Старфилда и Абобы уже волнуюсь за контроль качества у майков. Свобода творчества как-то не особо пошла на пользу, может уже децимации попробовать..
Что старфилд, что авовед - нормальные игры. Просто без изюминки, не цепляют, не шедевры. Крепкие середнячки.
Да они неплохие так-то. Просто по качеству это совсем не Бетезда и не Обсидиан.
Вторая часть старфилда будет великолепной, а конвеер от беседки никогда не перестанет выпускать куски кoда на creation engine.
Ну хоть тут-то можно будет флот создать? В Старфилде очень этого не хватает. Кораблей куча, но вместе их не собрать