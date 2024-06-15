Игрок Skyrim убил Назима в тысячный раз в ожидании релиза The Elder Scrolls 6

Поклонники серии с момента анонса The Elder Scrolls VI отсчитывают время по-разному. Например, блогер Sidek в The Elder Scrolls 5: Skyrim ежедневно убивал одного из персонажей — аристократа Назима. Когда число убийств достигло тысячи, он устроил эпическую битву между армией Назимов, а затем прикончил победителя.

После этого Sidek опубликовал ещё три видео с жестокими убийствами. Хотя Bethesda обещает ускорить релиз The Elder Scrolls 6, по некоторым предположениям, ждать игру придётся до 2028 года.