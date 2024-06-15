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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.3 622 оценки

Игрок Skyrim убил Назима в тысячный раз в ожидании релиза The Elder Scrolls 6

Simple Jack
Новости

Поклонники серии с момента анонса The Elder Scrolls VI отсчитывают время по-разному. Например, блогер Sidek в The Elder Scrolls 5: Skyrim ежедневно убивал одного из персонажей — аристократа Назима. Когда число убийств достигло тысячи, он устроил эпическую битву между армией Назимов, а затем прикончил победителя.

После этого Sidek опубликовал ещё три видео с жестокими убийствами. Хотя Bethesda обещает ускорить релиз The Elder Scrolls 6, по некоторым предположениям, ждать игру придётся до 2028 года.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
-zotik-
3
Real Slim Shady

А в чем прикол Назима?

0
Lvinomord

Часто приходится бывать в Облачном районе?.......Ох ,что я такое несу - конечно же нет.

3
AndralStormborn

Он лижет пятки ярлу

1
AndralStormborn

Скайрим конечно навсегда в моем сердце, но не понимаю тех кто в него играет до сих пор, хотя полно других интересных игр. Для любителей Свитков, есть еще ТЕСонлайн, там и Скайрим и все остальное и обновы регулярные контент подвозят. Да и просто в мире много интересных игр.

Я Скайриму отдал около 2х лет жизни и пожалуй хватит.

0