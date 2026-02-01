"Игры слишком долго стоили $60": ветеран Bethesda о новых ценах на игры

ЧАТ ИГРЫ
Рост цен на видеоигры — одна из самых горячих тем последних лет, и бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит считает, что индустрия пришла к этому вполне закономерно. По его словам, на протяжении примерно 15 лет стандартная цена новых игр практически не менялась и держалась на уровне около 60 долларов, несмотря на инфляцию и рост затрат на разработку.

Несмит отмечает, что с этой точки зрения повышение цен выглядит логичным шагом, и винить издателей за него сложно. Однако он сомневается, что игроки действительно оценивают стоимость проекта через количество проведённых в нём часов. По его мнению, после определённого порога люди перестают считать «цена за час», а на первый план выходит психологический эффект — необходимость сразу заплатить крупную сумму за игру.

При этом разработчик обращает внимание на другой возможный путь для индустрии — подписочные модели. Он считает показательным, что многие сервисы и программы уже перешли на формат ежемесячной оплаты, и задаётся вопросом, не ждёт ли такая же судьба в будущем и одиночные игры. Пока подобная модель чаще ассоциируется с онлайновыми проектами, но сам факт обсуждения говорит о возможных изменениях рынка.

Говоря конкретно о The Elder Scrolls 6, Несмит предполагает, что цена игры будет зависеть исключительно от рыночных реалий на момент релиза. Если стандартом для премиальных проектов станут 80 долларов — игра выйдет по этой цене. Если рынок примет ценник в 100 долларов — Bethesda и Microsoft, по его мнению, вполне могут пойти и на такой шаг, особенно с учётом влияния издателя на стратегию продаж и маркетинг.

В то же время Несмит признаёт, что в условиях нестабильной мировой экономики разработчикам стоило бы проявлять осторожность и не торопиться с очередным повышением цен. Тем не менее он подчёркивает, что игроки — особая аудитория, готовая тратить серьёзные суммы на любимое хобби. Вопрос лишь в том, где именно проходит та граница, после которой даже преданные фанаты начнут сомневаться в покупке.

malars0

ЗП слишком долго была 40000, как по мне вот где вся беда , а не вот это вот всё...

16
agula98

Это в каком году она была 40000 сейчас нет людей даже которые работают за 80000, ты хотя бы посмотри цифры средняя зарплата по России давно 200 тысяч в месяц, ты застрял походу в 2010 году со своими 40 тысячами, да я даже уверен что уже к концу 2010 года не было вакансий где предлагали 30 тысяч рублей, уже тогда никто за такие зп не работал, кароче сказки не рассказывай

38
Great-heartedElio agula98
2
kotasha agula98

Сказочник обьявился(00

7
Олег Шандер

Майкрасофт как и юбисофт как и EA стали конторами п*дорасов. Игры выходят такими себе, за то цены повышают. Клоуны!

11
Xentart

Майкрософт - те, кто целую операционную систему наклепали нейросеткой, а теперь год будут её пытаться полировать, нанимая старых добрых индусов, потому что с подливой в штаны наделали. Вот что нужно знать об этой компании в нынешнее время.

1
JohnyKitamao

а кто не стал? игры у всех с донатом. даже в резиках есть скины за донат и всякие патрики и тп лут

МАХАН МАХАНОВИЧ

А количество игроков, которое выросло многократно он не хочет посчитать?

11
CaptainCapybara

Ага, еще и количество вторичных методов монетизации, вроде микротранзакций... Юбики вон давно уже игры строят вокруг магазинов.

1
JohnyKitamao

по твоей логике любой продукт должен дешеветь потому что больше людей стало покупать

ты бы сам сделал так? или хотел бы жить лучше и больше зарабатывать?

JohnyKitamao CaptainCapybara

ох уж эти упоминания юбисофта, когда буквально микротранзакции придумал тодд говард, продвая скин лошади НА ОТДЕЛЬНОМ CD ДИСКЕ

sa1958

Порезать зарплаты руководству, и игры сразу подешевеют.

9
StickyNethrax

Так игры же и не продают, а дают в аренду, в том же стиме или нет ? А через 10 лет отключат и сервера, вот тебе и покупка.

8
JohnyKitamao

а раньше продавали? попробуй с диска щас запусти игру. запуститься? ну какая то может да, другая нет
найс покупка

1
MunchkiN 616

80 доляров нада была просто делать еще лет 7 назад. а 90-100 просто будет шок цена после 60.
игры могут перейти на подписочную модель если будут в облаке вполне и мне снится это в кошмарах. более кхтонический кошмар только гонка графических технологий прекратится и будут типа облачные игры с очень поотимизированной эффекивной консервативной графикой под 60-100 ватт секции сервака. тут и играм конец а кто прочитал - молодец.

5
UncookedUsk

"многие сервисы и программы уже перешли на формат ежемесячной оплаты" - и это самое правильное решение с точки зрения прибыли. Вместо того, чтобы платить 100$ и пару дополнений, например, в год, теперь в год можно платить аж 500$ но раздробить по 40$ в месяц - прибыль просто 200%-нтная. Я считаю это правильное решение. Представьте теперь какое качество у игр будет? Постоянно новый контент, новые миры, модели, ведь теперь разработчики будут зарабатывать в два раза больше. Подстраивайтесь друзья мои. WoW ForeWa

5
Константин335

А вот будут ли их покупать за такую цену? Сейчас то уже только по скидке беру, за некоторыми исключениями. Максимум 1-3 игры в год за полную стоимость, и то если прям очень жду, как это с новым Резиком

3
Anan4s

о далларов будет стоить ,разработка подорожала ага, ни копейки этим криворуким ретардам

2
Alex40001

так по факту это не игра а подписка на нее на неопределенный срок...

2
UncookedUsk

C добрым утречком, с момента появления Steam\Origin(EA App) и т.п. Молочка подать? Кашки, сырка с хлебушком белым? Добро провести день

1
Alex40001 UncookedUsk

ну ну покакать не забыл сходить? с момента появления правила площадочки были совсем другие пойди сходи в 2005 хотя бы. они не так давно их поменяли после того как их французы пытались вы.... "обмануть" и продавать купленые копии вторично

1
JohnyKitamao Alex40001

и какие были правила в 2005? стим давал скачать iso файл с игрой? нет, было всё также

