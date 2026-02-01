"Игры слишком долго стоили $60": ветеран Bethesda о новых ценах на игры

Рост цен на видеоигры — одна из самых горячих тем последних лет, и бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит считает, что индустрия пришла к этому вполне закономерно. По его словам, на протяжении примерно 15 лет стандартная цена новых игр практически не менялась и держалась на уровне около 60 долларов, несмотря на инфляцию и рост затрат на разработку.
Несмит отмечает, что с этой точки зрения повышение цен выглядит логичным шагом, и винить издателей за него сложно. Однако он сомневается, что игроки действительно оценивают стоимость проекта через количество проведённых в нём часов. По его мнению, после определённого порога люди перестают считать «цена за час», а на первый план выходит психологический эффект — необходимость сразу заплатить крупную сумму за игру.
При этом разработчик обращает внимание на другой возможный путь для индустрии — подписочные модели. Он считает показательным, что многие сервисы и программы уже перешли на формат ежемесячной оплаты, и задаётся вопросом, не ждёт ли такая же судьба в будущем и одиночные игры. Пока подобная модель чаще ассоциируется с онлайновыми проектами, но сам факт обсуждения говорит о возможных изменениях рынка.
Говоря конкретно о The Elder Scrolls 6, Несмит предполагает, что цена игры будет зависеть исключительно от рыночных реалий на момент релиза. Если стандартом для премиальных проектов станут 80 долларов — игра выйдет по этой цене. Если рынок примет ценник в 100 долларов — Bethesda и Microsoft, по его мнению, вполне могут пойти и на такой шаг, особенно с учётом влияния издателя на стратегию продаж и маркетинг.
В то же время Несмит признаёт, что в условиях нестабильной мировой экономики разработчикам стоило бы проявлять осторожность и не торопиться с очередным повышением цен. Тем не менее он подчёркивает, что игроки — особая аудитория, готовая тратить серьёзные суммы на любимое хобби. Вопрос лишь в том, где именно проходит та граница, после которой даже преданные фанаты начнут сомневаться в покупке.
ЗП слишком долго была 40000, как по мне вот где вся беда , а не вот это вот всё...
Это в каком году она была 40000 сейчас нет людей даже которые работают за 80000, ты хотя бы посмотри цифры средняя зарплата по России давно 200 тысяч в месяц, ты застрял походу в 2010 году со своими 40 тысячами, да я даже уверен что уже к концу 2010 года не было вакансий где предлагали 30 тысяч рублей, уже тогда никто за такие зп не работал, кароче сказки не рассказывай
Сказочник обьявился(00
Майкрасофт как и юбисофт как и EA стали конторами п*дорасов. Игры выходят такими себе, за то цены повышают. Клоуны!
Майкрософт - те, кто целую операционную систему наклепали нейросеткой, а теперь год будут её пытаться полировать, нанимая старых добрых индусов, потому что с подливой в штаны наделали. Вот что нужно знать об этой компании в нынешнее время.
а кто не стал? игры у всех с донатом. даже в резиках есть скины за донат и всякие патрики и тп лут
А количество игроков, которое выросло многократно он не хочет посчитать?
Ага, еще и количество вторичных методов монетизации, вроде микротранзакций... Юбики вон давно уже игры строят вокруг магазинов.
по твоей логике любой продукт должен дешеветь потому что больше людей стало покупать
ты бы сам сделал так? или хотел бы жить лучше и больше зарабатывать?
ох уж эти упоминания юбисофта, когда буквально микротранзакции придумал тодд говард, продвая скин лошади НА ОТДЕЛЬНОМ CD ДИСКЕ
Порезать зарплаты руководству, и игры сразу подешевеют.
Так игры же и не продают, а дают в аренду, в том же стиме или нет ? А через 10 лет отключат и сервера, вот тебе и покупка.
а раньше продавали? попробуй с диска щас запусти игру. запуститься? ну какая то может да, другая нет
найс покупка
80 доляров нада была просто делать еще лет 7 назад. а 90-100 просто будет шок цена после 60.
игры могут перейти на подписочную модель если будут в облаке вполне и мне снится это в кошмарах. более кхтонический кошмар только гонка графических технологий прекратится и будут типа облачные игры с очень поотимизированной эффекивной консервативной графикой под 60-100 ватт секции сервака. тут и играм конец а кто прочитал - молодец.
"многие сервисы и программы уже перешли на формат ежемесячной оплаты" - и это самое правильное решение с точки зрения прибыли. Вместо того, чтобы платить 100$ и пару дополнений, например, в год, теперь в год можно платить аж 500$ но раздробить по 40$ в месяц - прибыль просто 200%-нтная. Я считаю это правильное решение. Представьте теперь какое качество у игр будет? Постоянно новый контент, новые миры, модели, ведь теперь разработчики будут зарабатывать в два раза больше. Подстраивайтесь друзья мои. WoW ForeWa
А вот будут ли их покупать за такую цену? Сейчас то уже только по скидке беру, за некоторыми исключениями. Максимум 1-3 игры в год за полную стоимость, и то если прям очень жду, как это с новым Резиком
о далларов будет стоить ,разработка подорожала ага, ни копейки этим криворуким ретардам
так по факту это не игра а подписка на нее на неопределенный срок...
C добрым утречком, с момента появления Steam\Origin(EA App) и т.п. Молочка подать? Кашки, сырка с хлебушком белым? Добро провести день
ну ну покакать не забыл сходить? с момента появления правила площадочки были совсем другие пойди сходи в 2005 хотя бы. они не так давно их поменяли после того как их французы пытались вы.... "обмануть" и продавать купленые копии вторично
и какие были правила в 2005? стим давал скачать iso файл с игрой? нет, было всё также