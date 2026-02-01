"Игры слишком долго стоили $60": ветеран Bethesda о новых ценах на игры

Рост цен на видеоигры — одна из самых горячих тем последних лет, и бывший ведущий дизайнер Skyrim Брюс Несмит считает, что индустрия пришла к этому вполне закономерно. По его словам, на протяжении примерно 15 лет стандартная цена новых игр практически не менялась и держалась на уровне около 60 долларов, несмотря на инфляцию и рост затрат на разработку.

Несмит отмечает, что с этой точки зрения повышение цен выглядит логичным шагом, и винить издателей за него сложно. Однако он сомневается, что игроки действительно оценивают стоимость проекта через количество проведённых в нём часов. По его мнению, после определённого порога люди перестают считать «цена за час», а на первый план выходит психологический эффект — необходимость сразу заплатить крупную сумму за игру.

При этом разработчик обращает внимание на другой возможный путь для индустрии — подписочные модели. Он считает показательным, что многие сервисы и программы уже перешли на формат ежемесячной оплаты, и задаётся вопросом, не ждёт ли такая же судьба в будущем и одиночные игры. Пока подобная модель чаще ассоциируется с онлайновыми проектами, но сам факт обсуждения говорит о возможных изменениях рынка.

Говоря конкретно о The Elder Scrolls 6, Несмит предполагает, что цена игры будет зависеть исключительно от рыночных реалий на момент релиза. Если стандартом для премиальных проектов станут 80 долларов — игра выйдет по этой цене. Если рынок примет ценник в 100 долларов — Bethesda и Microsoft, по его мнению, вполне могут пойти и на такой шаг, особенно с учётом влияния издателя на стратегию продаж и маркетинг.

В то же время Несмит признаёт, что в условиях нестабильной мировой экономики разработчикам стоило бы проявлять осторожность и не торопиться с очередным повышением цен. Тем не менее он подчёркивает, что игроки — особая аудитория, готовая тратить серьёзные суммы на любимое хобби. Вопрос лишь в том, где именно проходит та граница, после которой даже преданные фанаты начнут сомневаться в покупке.