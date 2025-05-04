Инсайд: Из-за успеха Oblivion Remastered, Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летом

Неторопливую весну 2025 года, в которой крупных игровых релизов можно пересчитать по пальцам, внезапно всколыхнул выход обновлённого издания The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5. Ремастер классической RPG не только привлёк внимание фанатов серии, но и, по последним слухам, вдохновил Bethesda на более активные шаги по продвижению следующей номерной части франшизы.
Согласно информации от инсайдера eXtas1s, разработчики из Bethesda крайне довольны приёмом Oblivion Remastered — и теперь, как утверждается, они рассматривают возможность показать The Elder Scrolls VI уже этим летом, предположительно на летней презентации Xbox. Это может произойти уже в июне или в августе, в зависимости от глобальных планов на презентации.
Инсайдер подчёркивает, что это пока лишь внутреннее желание разработчиков из Bethesda, основанное на впечатляющих результатах ремастера. Руководство студии хочет остаться на гребне популярности, особенно на фоне переноса GTA VI на 2026 год. Однако окончательное решение, по словам источника, зависит от Microsoft, в чьём ведении находится вся линейка Xbox Game Studios.
Напомним, eXtas1s ранее сообщал, что действие The Elder Scrolls VI развернётся в Хаммерфелле и Хай Роке. Игроков ждут возвращение драконов, морские сражения, строительство кораблей и подводные исследования. Некоторые механики будут вдохновлены Starfield, включая возможность строить поселения и исследовать острова у побережья.
Любопытно, что на фоне этой волны интереса к серии фанаты уже начали искать возможные намёки на The Elder Scrolls VI прямо в Oblivion Remastered. Как мы недавно сообщали, игроки обнаружили несколько потенциальных отсылок к Хаммерфеллу и будущим событиям, которые якобы могут быть связаны с следующей номерной частью. Это лишь подогревает ожидания — и если слухи инсайдера подтвердятся, ждать первых кадров TES VI осталось совсем недолго.
Показать, а потом опять на 7 лет затихнуть.
Так хоть что-то. Увидим визуал.
как бы это визуализировать )
Успех🤦♂️🤢. Тело 1, тело 2, и бабомужики вместо моделей женщин🤢 а еще, русофобская подлива
Ещё какой успех, игра щикарна
уу какой обиженный
а голый тодд будет в качестве пасхалки ?
Можно будет купить скайрим в качестве пасхалки.
Ремастер настолько обалденым получился, что хочется по побольше дополнений к нему🙏 // Nvidia Power
обливион делала старая команда,а современная это команда пидара..в! поэтому будет убогий и нудный старфилд в оболочке свитком,вообще не жду что они там навалят.
Показать экраны загрузки
Ну то есть не геймплей и даже не игру а только то что они видят и даже фантазируют под видом игры.
пару чёрно-белых эскизов покажут и будут болтать полтора часа
а, если повезёт то ещё раз покажут старый тизер
и где я был не прав опущенец с дыркой в ложке
А какой геймплей там смотреть? Типичный для их игр, неменяющийся десятилетиями? Старфилд отлично показал, что у них клешни вместо рук и топоры в качестве инструментов. Т.е вполне можно представить уровень их новых свитков.
Ты чё ни с того ни с сего рычишь, Василий..? Спокойней будь.. -никто не заберёт твою ложку...
То есть, если бы успеха Oblivion Remastered не было, то 🇽рен вам, а не показ The Elder Scrolls 6 !?
Ну так свитки такими же будут
Спасибо, трейлер мы уже видели.
Поспешишь - it just work получишь.
Сначала они выпустят ремастер Ф3, потом Скайрима, потом МегаДуперЛегендариЭдишн-версию ремастера Скайрима, и только потом, возможно, мы увидим трейлер ТЕС6.
Тогда ждём лета, TES VI я жду тебя радость моя
Нет скептическогог смайлика.
Из-за успеха ))))))) Конечно. Конечно.. Конечно...