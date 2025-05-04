Инсайд: Из-за успеха Oblivion Remastered, Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летом

Неторопливую весну 2025 года, в которой крупных игровых релизов можно пересчитать по пальцам, внезапно всколыхнул выход обновлённого издания The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5. Ремастер классической RPG не только привлёк внимание фанатов серии, но и, по последним слухам, вдохновил Bethesda на более активные шаги по продвижению следующей номерной части франшизы.

Согласно информации от инсайдера eXtas1s, разработчики из Bethesda крайне довольны приёмом Oblivion Remastered — и теперь, как утверждается, они рассматривают возможность показать The Elder Scrolls VI уже этим летом, предположительно на летней презентации Xbox. Это может произойти уже в июне или в августе, в зависимости от глобальных планов на презентации.

Инсайдер подчёркивает, что это пока лишь внутреннее желание разработчиков из Bethesda, основанное на впечатляющих результатах ремастера. Руководство студии хочет остаться на гребне популярности, особенно на фоне переноса GTA VI на 2026 год. Однако окончательное решение, по словам источника, зависит от Microsoft, в чьём ведении находится вся линейка Xbox Game Studios.

Напомним, eXtas1s ранее сообщал, что действие The Elder Scrolls VI развернётся в Хаммерфелле и Хай Роке. Игроков ждут возвращение драконов, морские сражения, строительство кораблей и подводные исследования. Некоторые механики будут вдохновлены Starfield, включая возможность строить поселения и исследовать острова у побережья.

Любопытно, что на фоне этой волны интереса к серии фанаты уже начали искать возможные намёки на The Elder Scrolls VI прямо в Oblivion Remastered. Как мы недавно сообщали, игроки обнаружили несколько потенциальных отсылок к Хаммерфеллу и будущим событиям, которые якобы могут быть связаны с следующей номерной частью. Это лишь подогревает ожидания — и если слухи инсайдера подтвердятся, ждать первых кадров TES VI осталось совсем недолго.