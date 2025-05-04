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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.3 712 оценок

Инсайд: Из-за успеха Oblivion Remastered, Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летом

Gutsz Gutsz

Неторопливую весну 2025 года, в которой крупных игровых релизов можно пересчитать по пальцам, внезапно всколыхнул выход обновлённого издания The Elder Scrolls IV: Oblivion на движке Unreal Engine 5. Ремастер классической RPG не только привлёк внимание фанатов серии, но и, по последним слухам, вдохновил Bethesda на более активные шаги по продвижению следующей номерной части франшизы.

Согласно информации от инсайдера eXtas1s, разработчики из Bethesda крайне довольны приёмом Oblivion Remastered — и теперь, как утверждается, они рассматривают возможность показать The Elder Scrolls VI уже этим летом, предположительно на летней презентации Xbox. Это может произойти уже в июне или в августе, в зависимости от глобальных планов на презентации.

Инсайдер подчёркивает, что это пока лишь внутреннее желание разработчиков из Bethesda, основанное на впечатляющих результатах ремастера. Руководство студии хочет остаться на гребне популярности, особенно на фоне переноса GTA VI на 2026 год. Однако окончательное решение, по словам источника, зависит от Microsoft, в чьём ведении находится вся линейка Xbox Game Studios.

Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6

Напомним, eXtas1s ранее сообщал, что действие The Elder Scrolls VI развернётся в Хаммерфелле и Хай Роке. Игроков ждут возвращение драконов, морские сражения, строительство кораблей и подводные исследования. Некоторые механики будут вдохновлены Starfield, включая возможность строить поселения и исследовать острова у побережья.

Любопытно, что на фоне этой волны интереса к серии фанаты уже начали искать возможные намёки на The Elder Scrolls VI прямо в Oblivion Remastered. Как мы недавно сообщали, игроки обнаружили несколько потенциальных отсылок к Хаммерфеллу и будущим событиям, которые якобы могут быть связаны с следующей номерной частью. Это лишь подогревает ожидания — и если слухи инсайдера подтвердятся, ждать первых кадров TES VI осталось совсем недолго.

Игроки принялись искать намеки на TES 6 в ремастере The Elder Scrolls 4: Oblivion - уже есть первые результаты
43
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
0ncnjqybr
Bethesda хочет показать The Elder Scrolls 6 уже летом

Показать, а потом опять на 7 лет затихнуть.

17
Александр Гоголев

Так хоть что-то. Увидим визуал.

2
DowncastKylian Александр Гоголев
пока лишь внутреннее желание разработчиков

как бы это визуализировать )

3
Power_lifter

Успех🤦‍♂️🤢. Тело 1, тело 2, и бабомужики вместо моделей женщин🤢 а еще, русофобская подлива

10
magomed.gasanow.2000

Ещё какой успех, игра щикарна

8
asfasf asfasf

уу какой обиженный

3
ConciseYu

а голый тодд будет в качестве пасхалки ?

3
Agentdead

Можно будет купить скайрим в качестве пасхалки.

6
Пользователь ВКонтакте

Ремастер настолько обалденым получился, что хочется по побольше дополнений к нему🙏 // Nvidia Power

3
Влад Корвин
3
Mihanbo

обливион делала старая команда,а современная это команда пидара..в! поэтому будет убогий и нудный старфилд в оболочке свитком,вообще не жду что они там навалят.

3
Amsix

Показать экраны загрузки

2
Destroited
хочет показать

Ну то есть не геймплей и даже не игру а только то что они видят и даже фантазируют под видом игры.

1
CT3H
3
AGS37

пару чёрно-белых эскизов покажут и будут болтать полтора часа
а, если повезёт то ещё раз покажут старый тизер

4
Destroited CT3H

и где я был не прав опущенец с дыркой в ложке

3
Walkan90

А какой геймплей там смотреть? Типичный для их игр, неменяющийся десятилетиями? Старфилд отлично показал, что у них клешни вместо рук и топоры в качестве инструментов. Т.е вполне можно представить уровень их новых свитков.

1
CT3H Destroited

Ты чё ни с того ни с сего рычишь, Василий..? Спокойней будь.. -никто не заберёт твою ложку...

2
HoganHog

То есть, если бы успеха Oblivion Remastered не было, то 🇽рен вам, а не показ The Elder Scrolls 6 !?

1
Комментарий удален
UnhappyYegor 0ncnjqybr
А то после старфейла ожидания от новых свитков изрядно поубавились.

Ну так свитки такими же будут

2
hKKK33

Спасибо, трейлер мы уже видели.

1
Кей Овальд

Поспешишь - it just work получишь.

1
Skyff

Сначала они выпустят ремастер Ф3, потом Скайрима, потом МегаДуперЛегендариЭдишн-версию ремастера Скайрима, и только потом, возможно, мы увидим трейлер ТЕС6.

1
magomed.gasanow.2000

Тогда ждём лета, TES VI я жду тебя радость моя

Ceiv

Нет скептическогог смайлика.

0conitum

Из-за успеха ))))))) Конечно. Конечно.. Конечно...