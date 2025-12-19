Инсайдер считает, что релиз The Elder Scrolls 6 состоится не раньше 2028-2029 годов, а сама игра будет неоднозначной

Инсайдер Kiwi Talkz, сообщает, что по его данным выход долгожданной The Elder Scrolls 6 от Bethesda Game Studios ожидается не скоро - самый оптимистичный прогноз указывает на 2028 год, но с высокой вероятностью релиз может сместиться на 2029 год.

Недавно студия подчеркнула, что не намерена торопиться и будет уделять игре столько времени, сколько потребуется для создания качественного продукта, избегая преждевременного релиза и обещаний. При этом руководитель Bethesda Тодд Говард в недавних комментариях отмечал, что разработка продвигается очень хорошо и большая часть студии уже задействована в проекте.

Сам инсайдер считает, что игра может повторить судьбу Metroid Prime 4: Beyond - добиться коммерческого успеха, но получить неоднозначные отзывы критиков и игроков.