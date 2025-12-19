ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 751 оценка

Инсайдер считает, что релиз The Elder Scrolls 6 состоится не раньше 2028-2029 годов, а сама игра будет неоднозначной

AceTheKing AceTheKing

Инсайдер Kiwi Talkz, сообщает, что по его данным выход долгожданной The Elder Scrolls 6 от Bethesda Game Studios ожидается не скоро - самый оптимистичный прогноз указывает на 2028 год, но с высокой вероятностью релиз может сместиться на 2029 год.

Недавно студия подчеркнула, что не намерена торопиться и будет уделять игре столько времени, сколько потребуется для создания качественного продукта, избегая преждевременного релиза и обещаний. При этом руководитель Bethesda Тодд Говард в недавних комментариях отмечал, что разработка продвигается очень хорошо и большая часть студии уже задействована в проекте.

Сам инсайдер считает, что игра может повторить судьбу Metroid Prime 4: Beyond - добиться коммерческого успеха, но получить неоднозначные отзывы критиков и игроков.

СнопакДоминатор

У беседки только Аркейн дизоноред 1,2 нормально делали и машингеймс с вольфенштайном 2 Нью колос. Дальше только одну шляпу делали и будут делать

4
CohesiveUlwinn

та чего, Шляпа Индиана Джонса вполне отлично получилась)) Хотя это разрабы того же Wolfenstein.

Lady_Leda

Она в очередной раз докажет, что пока Тодд у руля ничего нового уже в серии не будет

4
AndrewSolt

Ты про того самого Тодда Говарда, который уже был у руля, когда Бесезда делала TES 3 Morrowind?

1
Lady_Leda AndrewSolt

да того самого, который после обливиона не смог выпустить ничего нового, везде рескины в разных декорациях

2
жифорсник

Лучше старфилд не делали, а tes раньше бы

3
Goodvini

Возможно, но Тед так долго горел новым api.

Кей Овальд

Считаю, что после 2028-го года наступит 2029-й и он будет неоднозначным. Скриньте.

3
Артур Деменко

Надо было ее сразу после Скайрима делать , а то щас она будет выглядеть как ( хз как) ) вобщем всему свое время

2
dirty bat

НЕЛЬЗЯ было делать! иначе скурим 100500 раз по новой не продался бы

Юрий Пенкин

неоднозначным был старфилд, а вот шестые свитки будут шедевром 100%

2
нитгитлистер
Инсайдер Kiwi Talkz, сообщает, что по его данным

источник его данных

1
LeoMacReady

"Сам инсайдер считает, что игра может повторить судьбу" - а может и не повторит. Крутой прогноз

1
yupi90

Даже с торрента качать не буду если всё тоже самое будет что в других частях было.

Serg_Sigil

Смотря в каком духе будет игра.. ооочень сомнительно, что ко времени выхода (хз когда) она будет в духе старой школы Морровинд/Обливион/Скайрим.

