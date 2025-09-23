ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 732 оценки

Инсайдер: The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше конца 2027 года; у игры новый дизайн-директор

AceTheKing AceTheKing

Согласно заявлениям инсайдера eXtas1s, релиз The Elder Scrolls 6 ожидается не раньше чем через пару лет - ориентировочно в конце 2027 года. По его данным, полноценная разработка игры уже началась, но требует больше времени, чем предполагалось ранее.

Ключевые моменты:

  • Ресурсы команды перераспределены на проект после завершения работы над Starfield;
  • Дизайн-директором игры назначен Алан Нанес, ранее участвовавший в создании системы спутников для Starfield и квестов Гильдии воров в Skyrim;
  • Официальная презентация игры состоится не раньше конца 2026 – начала 2027 года.

Инсайдер отмечает, что игра может стать кроссгенным проектом, выйдя на текущем поколении консолей и на следующем, которое ожидается в 2027 году.

Комментарии:  7
Майкл Скотт

От беседки ничего толкового можно уже не ждать

12
North235

Ох уж эти ваши инсайдеры...

4
Kontr Strik

В 16 лет я играл в скайрим, сейчас 16 летние тоже играют в скайрим

3
magomed.gasanow.2000

Ждём

2
Nodas

Ждём со свитками все гуд будет, главная проблема старфилде, нет общей связующей локации, из за чего мире не интересно исследовать, в свитках такой проблемы нет

1
Emris_UA

1,5 Заклинания на всю будущую игру? Проходил не одну сотню раз: Арену, Даггерфол и Обливион - количество Знаклинаний уменьшалось в геометрической прогресии, с каждой новой игрой ...

Nodas Emris_UA

А то что появились новые механики, с двух рук, разные руны, и так далее это у тебя не в счёт ? И заклинаний разнообразные, также эффекты от них, особенно после боя, когда все горит или все заморожено