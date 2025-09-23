Инсайдер: The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше конца 2027 года; у игры новый дизайн-директор

Согласно заявлениям инсайдера eXtas1s, релиз The Elder Scrolls 6 ожидается не раньше чем через пару лет - ориентировочно в конце 2027 года. По его данным, полноценная разработка игры уже началась, но требует больше времени, чем предполагалось ранее.

Ключевые моменты:

Ресурсы команды перераспределены на проект после завершения работы над Starfield;

Дизайн-директором игры назначен Алан Нанес, ранее участвовавший в создании системы спутников для Starfield и квестов Гильдии воров в Skyrim;

Официальная презентация игры состоится не раньше конца 2026 – начала 2027 года.

Инсайдер отмечает, что игра может стать кроссгенным проектом, выйдя на текущем поколении консолей и на следующем, которое ожидается в 2027 году.