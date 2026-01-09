Комментарий Microsoft об играх с цифрой 6 в названии взволновал фанатов The Elder Scrolls

Недавний анонс презентации Developer_Direct от Microsoft, запланированной на 22 января, вызвал неожиданный ажиотаж в игровом сообществе. Внимание пользователей привлекли не только заявленные к показу проекты, такие как Fable, Forza Horizon 6 и Beast of Reincarnation, но и активность официального аккаунта Xbox в социальных сетях.

Поводом для обсуждений стал ответ компании на сообщение одного из пользователей, который заявил, что ждет Forza Horizon 6 сильнее, чем GTA 6. Представители Xbox заметили, что наступает важный год для игр, заканчивающихся на цифру 6. Эта фраза моментально спровоцировала волну спекуляций среди поклонников творчества Bethesda, которые увидели в ней возможный намек на новости о The Elder Scrolls 6.

Сообщество фанатов знаменитой ролевой серии отреагировало бурно, несмотря на отсутствие официальных предпосылок. На профильных форумах игроки начали выражать надежду на скорый показ трейлера, хотя многие признают, что это маловероятно. Даже крупные фанатские ресурсы, такие как Unofficial Elder Scrolls Pages, присоединились к дискуссии, в шутку попросив разработчиков прекратить мучения ожиданием.

Эксперты и журналисты призывают геймеров умерить ожидания. Ранее Тодд Говард сообщал, что разработка 6 части свитков продвигается хорошо, но до релиза еще далеко. Вероятнее всего, комментарий Xbox был лишь остроумным ответом в контексте выхода GTA 6 и новой Forza, а не тизером The Elder Scrolls 6. Однако точные планы корпорации станут известны только во время грядущей трансляции.