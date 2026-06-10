Мэтт Бути: "The Elder Scrolls 6 выглядит невероятно, разработка идёт хорошо"; Marvel's Blade могут показать в этом году

В интервью после Xbox Games Showcase 2026 глава Xbox Game Studios Мэтт Бути рассказал о проектах все ещё находящихся в разработке, таких как Marvel's Blade и The Elder Scrolls VI. Microsoft пока не подтвердила, на каких платформах будут доступны игры, и ходят многочисленные слухи о том, действительно ли они будут эксклюзивными. Игра от Bethesda считается одной из самых желанных в игровой индустрии..

К сожалению, мы не увидели Marvel's Blade и The Elder Scrolls VI на Xbox Games Showcase 2026, и это отметили фанаты в социальных сетях. Однако, по этому поводу Мэтт Бути заявил следующее об Elder Scrolls VI:

Итак, могу сказать, что, посетив Bethesda, пообщавшись с Тоддом и увидев Elder Scrolls в действии, я убедился, что игра выглядит невероятно, и работа над ней идёт хорошо. И мы обязательно анонсируем и представим её должным образом в нужное время.

Что касается игры от Arkane Studios, Мэтт Бути рассказал, что им не удалось включить Marvel's Blade в Xbox Showcase, но в этом году будут другие предстоящие мероприятия.

Это грандиозное мероприятие, мы не может всё уместить. Это большое шоу, и в этом году будут ещё другие.

На вопрос о том, услышим ли мы что-нибудь о Marvel's Blade позже, он ответил, что всегда есть вероятность узнать больше о том, что не попало на шоу.