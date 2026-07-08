Надежды больше нет: Джейсон Шрайер предупреждает, что релиз The Elder Scrolls 6 состоится еще не скоро

В течение последних нескольких месяцев внутри игрового подразделения Xbox проходили массированные внутренние перестановки и реструктуризация команд. На этом фоне руководство заявило о твердом намерении сфокусироваться на флагманских франшизах, а сама Bethesda перевела основные мощности на производство The Elder Scrolls 6. По крайне мере так казалось после высказываний Тодда Говорда и других разработчиков в недавних интевью. Многие фанаты понадеялись, что это радикально ускорит темп разработки шестой части, однако эти мечты поспешил разбить известный журналист.

Во время своей онлайн-сессии Q&A, посвященной новой стратегии Microsoft, Джейсон Шрайер ответил на волнующий комьюнити вопрос об ожидаемой дате выхода следующих "Древних свитков". К сожалению, у инсайдера приятных новостей нет. По его утверждениям, до релиза The Elder Scrolls VI остается «как минимум два года, а то и гораздо больше». Таким образом, заветный RPG-блокбастер, вероятнее всего, стоит ждать не раньше 2028 или даже 2029 года.

Заявления авторитетного журналиста звучат довольно пугающе, учитывая тот факт, что первый формальный тизер-анонсThe Elder Scrolls 6 состоялся в далеком 2018 году — уже восемь лет назад. Тем не менее, нашлись фанаты, которые оправдывают такую дату релиза для игры:

- Говорю об этом каждый раз, во всех обсуждениях по TES 6, и каждый раз получаю тонну дизлайков: Starfield вышел всего три года назад, ребята! Я абсолютно не верю, что студия тайно занималась параллельным созданием такой махины. Полноценное полномасштабное производство 6-й части не начиналось вплоть до августа 2023 года, до этого была лишь крохотная кучка концепт-артеров.

- В соцсетях царит невероятная форма отрицания. Ожидать релиз такой громадной RPG-игры с открытым миром менее чем за стандартный цикл — чистое безумие. 2028 год — это, на самом деле, самый оптимистичный вариант развития событий, а я бы лично делал ставку на 2029.

Кроме сроков, аудитория активно спорит о судьбе самого проекта. Долгая завязка формирует в сети две противоборствующие фракции: многие верят, что Bethesda создаст либо «величайшую игру десятилетия», либо потерпит свой самый крупный крах, поскольку, как отмечают комментаторы, геймплейная база студии откатанная в Fallout 4 и Starfield уже слишком сильно морально устарела для современных игроков, избалованных другими ролевыми новинками. Окажется ли игра провалом из-за отсутствия глобальных изменений или наоборот — выстрелит в топ именно за счет верности классической концепции "свитков", мы узнаем нескоро.