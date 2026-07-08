Надежды больше нет: Джейсон Шрайер предупреждает, что релиз The Elder Scrolls 6 состоится еще не скоро

В течение последних нескольких месяцев внутри игрового подразделения Xbox проходили массированные внутренние перестановки и реструктуризация команд. На этом фоне руководство заявило о твердом намерении сфокусироваться на флагманских франшизах, а сама Bethesda перевела основные мощности на производство The Elder Scrolls 6. По крайне мере так казалось после высказываний Тодда Говорда и других разработчиков в недавних интевью. Многие фанаты понадеялись, что это радикально ускорит темп разработки шестой части, однако эти мечты поспешил разбить известный журналист.
Во время своей онлайн-сессии Q&A, посвященной новой стратегии Microsoft, Джейсон Шрайер ответил на волнующий комьюнити вопрос об ожидаемой дате выхода следующих "Древних свитков". К сожалению, у инсайдера приятных новостей нет. По его утверждениям, до релиза The Elder Scrolls VI остается «как минимум два года, а то и гораздо больше». Таким образом, заветный RPG-блокбастер, вероятнее всего, стоит ждать не раньше 2028 или даже 2029 года.
Заявления авторитетного журналиста звучат довольно пугающе, учитывая тот факт, что первый формальный тизер-анонсThe Elder Scrolls 6 состоялся в далеком 2018 году — уже восемь лет назад. Тем не менее, нашлись фанаты, которые оправдывают такую дату релиза для игры:
- Говорю об этом каждый раз, во всех обсуждениях по TES 6, и каждый раз получаю тонну дизлайков: Starfield вышел всего три года назад, ребята! Я абсолютно не верю, что студия тайно занималась параллельным созданием такой махины. Полноценное полномасштабное производство 6-й части не начиналось вплоть до августа 2023 года, до этого была лишь крохотная кучка концепт-артеров.
- В соцсетях царит невероятная форма отрицания. Ожидать релиз такой громадной RPG-игры с открытым миром менее чем за стандартный цикл — чистое безумие. 2028 год — это, на самом деле, самый оптимистичный вариант развития событий, а я бы лично делал ставку на 2029.
Кроме сроков, аудитория активно спорит о судьбе самого проекта. Долгая завязка формирует в сети две противоборствующие фракции: многие верят, что Bethesda создаст либо «величайшую игру десятилетия», либо потерпит свой самый крупный крах, поскольку, как отмечают комментаторы, геймплейная база студии откатанная в Fallout 4 и Starfield уже слишком сильно морально устарела для современных игроков, избалованных другими ролевыми новинками. Окажется ли игра провалом из-за отсутствия глобальных изменений или наоборот — выстрелит в топ именно за счет верности классической концепции "свитков", мы узнаем нескоро.
Да уже, как то пох
Ну конечно, зачем было её делать?
Если можно было почти 8 лет делать вонючий, никому не нужный (да, именно никому не нужный) гуаноfield. В итоге даже мододелы не особо им занимаются.
Кто знает, они вообще дали нормальные инструменты для мододелов? Или так и нет?
Лучше бы Xbox не закрывала студии и не увольняла столько людей, а отправила на свалку Тодда Говарда. Думаю, у него зарплата как у тысячи человек (ладно, тысяча — это, может, перебор, но явно немаленькая).
Он умеет только одно, продавать по кругу Skyrim.
Уже бы взял пример с Ubisoft и дал ремейк старых Fallout. Чего его вообще до сих пор держат?
Хотя уверен, что если они и выпустят новые «Свитки», то нас опять ждут вечные загрузки. Пока они будут их делают, игра успеет морально устареть, как Skull and Bones. Теперь её удел — вечные распродажи с 90% скидкой.
Если игроки перестанут покупать скайрим там гляди деньги заканчиватсья начнут и разработка бы уже давно быстрее шла)Сами своими деньгами заставляете их лениться
Если оно и выйдет когда-то, то это будет последняя часть свитков, после Старфилда Беседка доказала, что совсем разучилась делать игры.
Нуу , если посмотреть кто его делает , может оно и к лучшему .