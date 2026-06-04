Надежды на показ The Elder Scrolls VI тают: инсайдер исключил игру из Xbox Games Showcase

Поклонникам серии The Elder Scrolls, похоже, вновь придётся умерить ожидания. По словам известного инсайдера Джеза Кордена, на предстоящей презентации Xbox Games Showcase 2026 не стоит ждать ни трейлера, ни новых подробностей о The Elder Scrolls VI. Для многих это станет очередным разочарованием, ведь с момента анонса игры прошло уже восемь лет, а официальной информации о проекте по-прежнему крайне мало.

Судя по имеющимся данным, причина отсутствия игры довольно проста: Bethesda Game Studios и Microsoft сейчас делают ставку на проекты с более близкими сроками релиза. Кроме того, значительная часть ресурсов студии по-прежнему направлена на развитие и поддержку Starfield. В такой ситуации демонстрация The Elder Scrolls VI могла бы создать больше вопросов, чем ответов, особенно если проект действительно находится на относительно раннем этапе полноценной разработки.

Инсайдер Джез Корден кратко ответил на вопрос о возможном появлении игры на шоукейсе: «Шансов нет». Хотя подобные заявления не являются официальным подтверждением, Корден давно считается одним из наиболее надёжных источников информации по экосистеме Xbox.

Особенно примечательно, что вокруг The Elder Scrolls VI давно сформировался почти уникальный для индустрии феномен. Игра была анонсирована ещё в 2018 году коротким тизером, но за всё это время Bethesda так и не показала полноценный геймплей или хотя бы официально не назвала регион Тамриэля, в котором развернутся события новой части. Именно поэтому каждое крупное игровое мероприятие сопровождается надеждами фанатов увидеть хоть что-то новое.

Вместо возвращения в мир магии и древних свитков Microsoft, по слухам, сосредоточит внимание на других крупных франшизах. Среди главных кандидатов на центральное место в шоу называются Gears of War: E-Day и Halo Campaign Evolved.

Если информация подтвердится, Xbox Games Showcase 2026 вновь пройдёт без самой ожидаемой RPG от Bethesda. А это значит, что ожидание The Elder Scrolls VI продолжает оставаться одним из самых затяжных в современной игровой индустрии.