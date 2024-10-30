Наконец-то началась разработка The Elder Scrolls 6? Bethesda переводит сотрудников в команду авторов игры

Компания Bethesda Softworks еще в 2018 году официально анонсировала продолжение культовой серии The Elder Scrolls. С тех пор студия успела выпустить множество игр разных жанров и представить очередное переиздание The Elder Scrolls 5: Skyrim. Однако прогресс разработки новой игры был почти незаметен. Вероятно, все это время студия фактически не занималась полноценной разработкой The Elder Scrolls 6, но, похоже, ситуация начала меняться. В сети появились намеки на активизацию производства ролевой игры.
На это указывают профили некоторых ключевых разработчиков Bethesda на LinkedIn. Обратили внимание, что еще месяц назад они числились в команде Starfield и работали над дополнениями, а сейчас уже переведены в отдел разработки The Elder Scrolls 6. По подсчетам аналитика под ником bogorad222, недавно к команде новой TES присоединилось около десятка специалистов разных уровней. Что особенно примечательно, все новые сотрудники связаны с областями, которые требуются на поздних этапах производства, — это художники по визуальным эффектам и левел-дизайнеры.
Тем не менее, точный этап разработки новой The Elder Scrolls все еще неизвестен. Шестая часть могла бы выйти еще во время консольного поколения PS4 и Xbox One, но теперь релиз игры пророчат не раньше 2027 года.
А у них при переходе из отдела в отдел была загрузка?
Сначала не понял; зато потом как понял... — ehe~
Да. С анимацией октрытия-закрытия двери.
А смысл? После старфилда понятно стало, что они застряли в 2011 году и умеют делать только костыльные игры, которые потом будут мододелами допиливаться, чувствую игра будет разочарованием
То есть в 2011 (Skyrim) и в 2015 (Fallout 4) не было понятно, и только теперь, после Starfield, стало понятно?)
Интересно, они таки возьмут новый, адекватный движок под новую часть Elder Scrolls, или породят что-то на уровне Starfield? Учитывая, что они под крылом Microsoft — провал может сулить им пинком под зад, ибо Microsoft не чурается выкидывать людей на улицу, даже при успешных проектах. Что, впрочем, будет неплохо — Bethesda уже тоже давно не показатель качества, и чтобы от них не выходило, то скорее разочаровывает, чем радует.
Starfield? Бери дальше. Бери во времена палеолита....Этот ихний движок со времен Morrowind. Он древний как скелет стегозавра. Из игры в игру в него вносятся изменения, заплатки и накрутки, и как это не странно- все эти процедуры мощи ему прибавляют крайне мало. Не думаю что Беседка от него откажется, ибо он - фирменный визуал линейки. Сейчас его в тысячный раз реанимируют- и снова в бой.
Самый кек в том, что Морровинд не первая игра на этом движке. Движок Gamebryo это слегка модернизированный движок NetImmerse 1997 года, на котором выходили в основном платформеры и стратежки.
В курсе. Просто не стал вдаваться в детальные исторические подробности. Упомянул Мору как самую известную из ихних первых - она 'на слуху'.
Построй свою избу! Посади свой лес! Вырый свою шахту и добывай ископаемые! Построй деревню, город. Создай свою деревенскую семью! В общем, занимайся самым интересным!!
Просто напомню, какие сотрудники теперь там работают
Разнообразие гендеров в разработчиках, но не в играх к сажалению..
ва банк пошли после головокружительного успеха душниловки космической и фуфлаута 76
К тому моменту как она выйдет. такое ощущение, что мне уже не до игор будет(
еще в 2018 году официально анонсировали, им бы только сейчас анонсировать The Elder Scrolls 6, хули они 6 лет тому назад анонсировали? Мы должны были бы уже играть в неё в 2024-м
Эй,ты не спишь? Ты нарушитель границы,так? Надо же тебе было налететь прямо на имперскую засаду - они и нас поймали и ворюгу этого....