Наконец-то началась разработка The Elder Scrolls 6? Bethesda переводит сотрудников в команду авторов игры

Компания Bethesda Softworks еще в 2018 году официально анонсировала продолжение культовой серии The Elder Scrolls. С тех пор студия успела выпустить множество игр разных жанров и представить очередное переиздание The Elder Scrolls 5: Skyrim. Однако прогресс разработки новой игры был почти незаметен. Вероятно, все это время студия фактически не занималась полноценной разработкой The Elder Scrolls 6, но, похоже, ситуация начала меняться. В сети появились намеки на активизацию производства ролевой игры.

На это указывают профили некоторых ключевых разработчиков Bethesda на LinkedIn. Обратили внимание, что еще месяц назад они числились в команде Starfield и работали над дополнениями, а сейчас уже переведены в отдел разработки The Elder Scrolls 6. По подсчетам аналитика под ником bogorad222, недавно к команде новой TES присоединилось около десятка специалистов разных уровней. Что особенно примечательно, все новые сотрудники связаны с областями, которые требуются на поздних этапах производства, — это художники по визуальным эффектам и левел-дизайнеры.

Тем не менее, точный этап разработки новой The Elder Scrolls все еще неизвестен. Шестая часть могла бы выйти еще во время консольного поколения PS4 и Xbox One, но теперь релиз игры пророчат не раньше 2027 года.