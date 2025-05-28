"Не наступите на грабли Starfield": очередной ветеран индустрии дал отеческий совет по TES 6

Кажется, в Bethesda открылся филиал клуба анонимных советчиков, и главным пунктом повестки дня, вот уже который месяц, значится The Elder Scrolls 6. Очередным оратором, взошедшим на трибуну (в данном случае, это было интервью Thumb Wars), стал бывший разработчик студии Нейт Перкипайл. Его пламенная речь свелась к до боли знакомому рефрену: пожалуйста, не надо делать TES 6 такой же стерильной, как многострадальный Starfield, иначе это верный путь к разочарованию легиона фанатов, которые и так уже почти потеряли надежду.



Перкипайл, работавший над такими проектами, как Fallout 3 и 4, Skyrim и, собственно, Starfield, считает, что космическая эпопея пострадала от чрезмерной безопасности в геймдизайне. По его мнению, студии стоит вспомнить свои корни и вернуть в игру ту самую странность и индивидуальность, которые когда-то и сделали ее хиты культовыми. Я надеюсь, что они немного вернутся к своим корням и примут личное самовыражение разработчиков, а также сделают всё немного более странным или необычным, цитируют ветерана игровые издания.



И пока одни бывшие сотрудники делятся ценными, по их мнению, указаниями, другие, как, например, экс-аниматор Джереми Брайант, рассуждают о производственных мощностях. Брайант сомневается, что Bethesda будет значительно расширять штат для создания TES 6, даже несмотря на то, что над конкурирующей GTA 6, по слухам, трудятся тысячи человек. Видимо, Тодд Говард придерживается философии качество важнее количества, ну или просто надеется, что текущего состава хватит для покорения новых вершин.



Фанаты же, на фоне смешанных отзывов о Starfield и опасений, что TES 6 может повторить его ошибки, замерли в тревожном ожидании. Некоторые даже начали опасаться, что шестые Свитки могут оказаться всего лишь Starfield в фэнтезийной обертке. В общем, пока Bethesda хранит молчание, копилка советов, опасений и надежд продолжает пополняться. Остается лишь гадать, к какому из этих голосов прислушается студия, и не придется ли нам через несколько лет читать новости с заголовками в духе Очередной эксперт советует Bethesda не делать как TES 6.