Новые вакансии Bethesda предполагают, что Elder Scrolls 6 еще даже не достигла альфа-версии

The Elder Scrolls 6 была анонсирована почти 7 лет назад, в июне 2018 году. Bethesda заявила, что она была анонсирована заранее из-за фанатов, и с тех пор хранит молчание. Однако фанатам, возможно, придется подождать гораздо дольше, поскольку игра может даже не находиться на альфа-стадии.
Несмотря на слухи о релизе в 2026 году, новые списки вакансий от Bethesda предполагают, что The Elder Scrolls 6 все еще находится на очень ранней стадии разработки и, возможно, даже не перешла на стадию альфа-тестирования на данный момент.
Bethesda опубликовала несколько вакансий для старшего дизайнера квестов и младшего дизайнера квестов. Их работа будет заключаться в создании контента открытого мира, рассказывающего увлекательные истории и разветвленные диалоги с использованием фирменных инструментов.
Следует отметить, что обычно при разработке игр создание квестов и другое общее планирование выполняется до стадии альфа-тестирования. Однако это может меняться в зависимости от масштаба и рабочего процесса, но обычно разработка квестов идет первой.
Так что, если Bethesda даже не подготовила квесты для The Elder Scrolls 6, это означает, что игра может выйти через много лет. Не будет большим удивлением, если релиз не состоится до 2027 года или даже позже, и может оказаться игрой следующего поколения. Однако отнеситесь к этому с долей скепсиса, потому что у некоторых студий этот процесс может немного отличаться.
актуально
Думаю, что даже нет смысла ждать... Выйдет где-то через 4-6 годков, да и шлак очередной получится...
Ну т.е. дай бог годика через 3-4 будет релиз. Анонсировать игру за 10 лет до релиза... фееричные долб....впрочем от беседки другого и не ждал.
Боже надеюсь беседка обонкротится в след за юбиками)))
Ниче страшного, у скайрим поиграем
Им еще пердолить только в путь, зная как они медленно и долго делают игры, не смотря на свои заявления об улучшенном движке и инструментариях, стало производство еще дольше )
сделают рескин старфилда
Будут огромные пространства размером с планету разделенные на квадратики, весь Тамриель с рандомногенерированными городами и подземельями по которому можно путешествовать, генерируемые квесты и нпс.
Назовут они это все дагерфол 2.)
Топ ждем.
Да-а, для фанатов. Для фанатов в больших компаниях, чтобы показать, что Беседка могёт и цену повыше накрутить перед продажей.
Ну правнуки поиграют, я с небес посмотрю
С небес?А ты оптимист.
В аду был думгай, нам там делать нечего
Возможно до Трампа в игре должна была быть куча повестки и теперь беседка решила все перелопатить
Думаю вряд ли повестка дотянулась до 3d-моделей окружения, оружия, текстур)
Почему и нет? Петушиные наборы брони, мужеподобные и бабоподобные модельки как в модах
Да пока они игру сделают, срок Трампа уже закончится (и что опять все возвращать?)
Так он на 3 срок метит. А так думаю просто пытаются сделать игру без загрузок
эх...помнится мне я еще по первым геймплейным кадрам сказал что старфилд это будет лютейшая параша. Но меня тогда заминусили))).
ой бл, заипали
Так что, дорогие любители Свитков, купите Скайрим. Или играйте в ТЕСО, тем более что арт на превью намекает.
Тяжела борьба за почётное звание конторы оптимистов. УбейСофт и Беспезда идут ноздря в ноздрю.
Так они ж сами говорили что релиз не раньше 28 года будет, и это заявление было еще несколько лет назад
Разработка игры продолжается, фанатам стоит запастись терпением.
А смысл если предыдущая часть продается и продается.
Я думаю, забили они на 6 свитки. И будут Фоллаут 5 делать следующим. Сериал по Фолычу хорошо стартовал, всё об этом говорит. Нет ни единой причины заниматься TES 6. Все кто его ждал, давно померли от старости. Да и по сути TES Online заменила 6 свитки.