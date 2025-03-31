Новые вакансии Bethesda предполагают, что Elder Scrolls 6 еще даже не достигла альфа-версии

The Elder Scrolls 6 была анонсирована почти 7 лет назад, в июне 2018 году. Bethesda заявила, что она была анонсирована заранее из-за фанатов, и с тех пор хранит молчание. Однако фанатам, возможно, придется подождать гораздо дольше, поскольку игра может даже не находиться на альфа-стадии.

Несмотря на слухи о релизе в 2026 году, новые списки вакансий от Bethesda предполагают, что The Elder Scrolls 6 все еще находится на очень ранней стадии разработки и, возможно, даже не перешла на стадию альфа-тестирования на данный момент.

Bethesda опубликовала несколько вакансий для старшего дизайнера квестов и младшего дизайнера квестов. Их работа будет заключаться в создании контента открытого мира, рассказывающего увлекательные истории и разветвленные диалоги с использованием фирменных инструментов.

Следует отметить, что обычно при разработке игр создание квестов и другое общее планирование выполняется до стадии альфа-тестирования. Однако это может меняться в зависимости от масштаба и рабочего процесса, но обычно разработка квестов идет первой.

Так что, если Bethesda даже не подготовила квесты для The Elder Scrolls 6, это означает, что игра может выйти через много лет. Не будет большим удивлением, если релиз не состоится до 2027 года или даже позже, и может оказаться игрой следующего поколения. Однако отнеситесь к этому с долей скепсиса, потому что у некоторых студий этот процесс может немного отличаться.