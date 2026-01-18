Один из ведущих разработчиков Skyrim так и не дождался TES 6 - устал от постоянных "завтраков" Тодда Говарда

У Курта Кульманна, одного из ведущих разработчиков The Elder Scrolls 5: Skyrim, состоялось интервью с PC Gamer, в котором он раскрыл причину своего ухода из Bethesda.

По его словам, он покинул студию после того, как ему отказали в должности ведущего дизайнера The Elder Scrolls 6, которую ему пообещали еще в 2015 году. Кульманн утверждает, что тогдашний глава Bethesda Game Studios Тодд Говард пообещал ему этот пост - на фоне скорой разработки шестой части. Однако студия поменяла планы и взялась за другие проекты: Fallout 76 и Starfield. В итоге проработав 20 лет в студии, одиннадцать из них Кульманн провел в ожидании возможности возглавить разработку The Elder Scrolls 6.

Когда подготовка к разработке наконец началась, руководство студии изменило свои планы. Кульманну сообщили, что он не станет ведущим дизайнером, но может претендовать на другую должность в проекте. При этом ему не предоставили объяснения такого решения, несмотря на его опыт в студии, ведь он был соруководителем разработки The Elder Scrolls 5: Skyrim.

В итоге Кульманн отказался от предложенной должности и решил уйти. Он отметил, что на его решение повлияло не только это событие, но и общее разочарование изменениями в корпоративной культуре Bethesda, происходившими по мере роста студии и масштабов ее проектов.

Дата релиза и платформы The Elder Scrolls 6 на данный момент неизвестны.