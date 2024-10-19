По мнению бывшего разработчика Bethesda, в TES 6 не будет "сложных таблиц персонажей и бросков кубиков"

Кажется, нет смысла лишний раз напоминать, но Baldur's Gate 3 добилась огромного успеха. Он был настолько велик, что кое-кто считает, что подобный тип RPG может снова стать популярным и что многие попытаются сделать что-то подобное. Скажем, почему бы Bethesda не попытаться сделать нечто подобное, будучи командой, которая занимается разработкой ролевых игр?

По мнению одного из бывших разработчиков Bethesda, все не так просто. Baldur's Gate 3, может быть, и вернула к жизни статистику и броски кубиков, но эти типы систем не универсальны и могут не соответствовать духу таких игр, как The Elder Scrolls 6.

Во время создания Daggerfall все пытались повторить опыт настольных игр, то есть все было основано на правилах RPG, - рассказал Videogamer бывший разработчик Bethesda Брюс Несмит. Наши описания персонажей были широкими и, я бы сказал, сложными, и со временем это все меньше и меньше интересовало публику. Им не нужны были возмутительно сложные описания персонажей, и я был одним из тех, кто настойчиво добивался этого упрощения.



Когда вы смотрите на что-то вроде Baldur's Gate 3, я думаю, что это совсем другой продукт. У них [Larian] была очень конкретная задача. Они брали пятую редакцию Dungeons and Dragons и переносили ее в компьютерную игру. Так что, да, это целенаправленный бэкграунд, намеренное представление старой настольной игры с бросками кубиков и всем остальным, это было... отражение старых добрых времен с точки зрения людей, которые играли в такие ролевые игры тогда или играют в них сейчас, чтобы подарить им эту радость, так что я думаю, Baldur's Gate 3 - исключение.



Не думаю, что успех Baldur's Gate 3 ознаменует возвращение к статистике, сложным таблицам персонажей и тому подобным вещам.

Возможно, The Elder Scrolls 6 не вернется к строгим таблицам персонажей и сражениям на кубиках, но подобной игры и не было бы, если бы не предшествовавшие ей десятилетия Dungeons & Dragons. Впрочем, как и в любом другом жанре, Bethesda создала свой собственный поджанр, который обожают миллионы игроков, и все с нетерпением ждут, что будет дальше.