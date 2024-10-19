По мнению бывшего разработчика Bethesda, в TES 6 не будет "сложных таблиц персонажей и бросков кубиков"

Кажется, нет смысла лишний раз напоминать, но Baldur's Gate 3 добилась огромного успеха. Он был настолько велик, что кое-кто считает, что подобный тип RPG может снова стать популярным и что многие попытаются сделать что-то подобное. Скажем, почему бы Bethesda не попытаться сделать нечто подобное, будучи командой, которая занимается разработкой ролевых игр?
По мнению одного из бывших разработчиков Bethesda, все не так просто. Baldur's Gate 3, может быть, и вернула к жизни статистику и броски кубиков, но эти типы систем не универсальны и могут не соответствовать духу таких игр, как The Elder Scrolls 6.
Во время создания Daggerfall все пытались повторить опыт настольных игр, то есть все было основано на правилах RPG, - рассказал Videogamer бывший разработчик Bethesda Брюс Несмит. Наши описания персонажей были широкими и, я бы сказал, сложными, и со временем это все меньше и меньше интересовало публику. Им не нужны были возмутительно сложные описания персонажей, и я был одним из тех, кто настойчиво добивался этого упрощения.
Когда вы смотрите на что-то вроде Baldur's Gate 3, я думаю, что это совсем другой продукт. У них [Larian] была очень конкретная задача. Они брали пятую редакцию Dungeons and Dragons и переносили ее в компьютерную игру. Так что, да, это целенаправленный бэкграунд, намеренное представление старой настольной игры с бросками кубиков и всем остальным, это было... отражение старых добрых времен с точки зрения людей, которые играли в такие ролевые игры тогда или играют в них сейчас, чтобы подарить им эту радость, так что я думаю, Baldur's Gate 3 - исключение.
Не думаю, что успех Baldur's Gate 3 ознаменует возвращение к статистике, сложным таблицам персонажей и тому подобным вещам.
Возможно, The Elder Scrolls 6 не вернется к строгим таблицам персонажей и сражениям на кубиках, но подобной игры и не было бы, если бы не предшествовавшие ей десятилетия Dungeons & Dragons. Впрочем, как и в любом другом жанре, Bethesda создала свой собственный поджанр, который обожают миллионы игроков, и все с нетерпением ждут, что будет дальше.
Из-за древнего движка там будут баги, фиговая графика и оптимизация. Тодд Говард будет хвалить игру за большое количество "контента" в ней, а все остальное будут доделывать пользователи, потому что "its just works".
Я недавно смотрел на ютубе ролики Скайрима с модами, так там пользователи были убеждены в том, что когда выйдет TES6 он 100% будет выглядить хуже, чем Скайрим с модами. Верить
современной беседке это себя обманывать.
лучше бы Bethesda, движок бы новый освоила для TES 6 а не трахала старый
И игры с проработанным сюжетом тоже не будет смотря на Скайрим в космосе
После фолача 4 со старфилдом, от них ничего хорошего не жду)
потому что движок уже e убитый, старый, который пора менять а они сидят на нем
Тут не в движке дело. Посмотри на спайсмарин 2 а он на двигле 2003 года, просто движок постоянно модифицировали и улучшали.
Конечно не будет. Будет еще более оказуаленная версия Скайрима для дальнейшей доработки моддерами.
Сколько там лет дагерфоллу и как много дедов о нем помнят то? Лишь бы запостить очередное высказывание недалекого, причем тут сравнение механик бг3 и тесов, если последние используют совершенно другой геймплей.
А где игра?
Зато будет 100500 тысяч квадратных километров пустоты, отсутствие баланса и баги. Ибо какой тод говард без этого. Слыш, купи, кстати // Александр Ковалёв
Храни боже Тода, его движок и всех мододелов его.
Нажмите "е", что бы победить и купить ДЛС с бронёй для лошади.
"Успех" Divinity Original Sin 3, которую некоторые почему-то называют Baldur's Gate 3, целиком и полностью основан на ураганном пиаре данной поделки со стороны левых журналюг, SBI-подобных структур, вок-публики и прочих уродцев. Да, ещё и на порнографии, которая щедро внедрена в эту поделку.
а чего бывшие кто то еще молчали когда Тоддд душнявый стырфильд релизать затеял ? проехаться катком по духоте можно было уже просто почитав о чем это будет прям в момент анонса
А знаете, что там точно будет? Загрузки в каждый зачуханный гoвённый подвал площадью два на два метра.
Мне кажется что после выхода Фалыча 4 и 76 и особенно Старфила уже никто не верит в такой же грандиозный успех TES 6 каким был у Скайрима.Кстати было же написано выйдет в 2026 а сейчас уже в 2028 как же долго его мутят хоть бы оно стоило того.
Что очень хорошо.