По мнению фанатов, в новом трейлере Skyrim есть скрытый намек на год выхода TES 6

После дебюта новой версии The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch 2 толпы фанатов с неистовством бросились на поиски скрытых подсказок, и это неудивительно — TES 6 вызывает такой же ажиотаж, как GTA 6 или The Witcher 4.

Их внимание привлек трейлер, в котором они заметили загадочную комбинацию цифр 20 и 27, расположенных вертикально. Многие считают, что это некий скрытый намек от Bethesda, который может указать приблизительную дату выхода The Elder Scrolls 6 — одной из самых ожидаемых ролевых игр.

В контексте недавних заявлений Тодда Говарда, директора Bethesda Game Studios, это открытие выглядит особенно интересным. В одном из интервью Говард сказал, что несмотря на то, что The Elder Scrolls 6 — это текущий проект студии, над которым активно работают после выхода Starfield, до завершения игры еще далеко. По его словам, чтобы создать такой огромный мир, нужно время, и студия как раз завершила важный этап внутреннего тестирования игры. Но он также подчеркнул, что работа над игрой «еще далека от завершения».

Спекуляции вокруг 2027 года вполне закономерны — длительный производственный цикл является нормой для Bethesda, а ранние слухи от инсайдеров также указывали на то, что выход игры может состояться во второй половине того же года.