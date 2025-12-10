ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 751 оценка

По мнению фанатов, в новом трейлере Skyrim есть скрытый намек на год выхода TES 6

Gruz_ Gruz_

После дебюта новой версии The Elder Scrolls V: Skyrim для Nintendo Switch 2 толпы фанатов с неистовством бросились на поиски скрытых подсказок, и это неудивительно — TES 6 вызывает такой же ажиотаж, как GTA 6 или The Witcher 4.

Их внимание привлек трейлер, в котором они заметили загадочную комбинацию цифр 20 и 27, расположенных вертикально. Многие считают, что это некий скрытый намек от Bethesda, который может указать приблизительную дату выхода The Elder Scrolls 6 — одной из самых ожидаемых ролевых игр.

В контексте недавних заявлений Тодда Говарда, директора Bethesda Game Studios, это открытие выглядит особенно интересным. В одном из интервью Говард сказал, что несмотря на то, что The Elder Scrolls 6 — это текущий проект студии, над которым активно работают после выхода Starfield, до завершения игры еще далеко. По его словам, чтобы создать такой огромный мир, нужно время, и студия как раз завершила важный этап внутреннего тестирования игры. Но он также подчеркнул, что работа над игрой «еще далека от завершения».

Спекуляции вокруг 2027 года вполне закономерны — длительный производственный цикл является нормой для Bethesda, а ранние слухи от инсайдеров также указывали на то, что выход игры может состояться во второй половине того же года.

ZAUSA
Их внимание привлек трейлер, в котором они заметили загадочную комбинацию цифр 20 и 27, расположенных вертикально. 

2720.

7
создатель русского репа

в принципе, я даже верю в такую дату

3
SoRaS3

А полоска означает месяц. Примерно сентябрь - октябрь.

TX ZX

с переносом на 2028

5
magomed.gasanow.2000

Ну нечего подожду, а пока поиграю в паллворлд

3
Dellinger

Чаво бле ....

3
Bargainer

Вот такие фанаты

2
Bargainer
6
Giggity Bargainer

И не только этой игры

nanouser1234 Bargainer

у фанатов гта намнооооооого хуже, поверь

BigLizard

Ну как же без медведя стоящего в возбуждении прямо за "gеndеr type 2". Собираются повторить чей то успех?

А вообще, главное чтобы технологии разнообразия и бесконечной гордости не остались на уровне 2022 года. Это что касается концепции игры.

1
Святой Джо

ES 6 вызывает такой же ажиотаж, как GTA 6 или The Witcher 4

Иде он ваш ажиотаж? особо чето не вижу ажиотажа какого-либо, скурим 15 лет и за 15 лет тишина, и никто игру не ждет в ближайшие годы.

1
borsic

А какой может быть ажиотаж если никаких новостей нет уже пару лет, по гта и ведьмаку новости нет нет да появляются, а тут полное радиомолчание. Как только что-то будет новое и официально, то тогда и хайп будет.

Double_Jump

На кой чёрт все эти намёки, если даже когда разрабы открыто говорят дату релиза, потом 10 раз переносят?

Гном Бухой

Фанаты

vertehwost

в смысле "новом трейлере скайрима"? Опять ?

