По словам разработчика, Bethesda окажется под огнем вне зависимости от того, насколько хорошей окажется Elder Scrolls 6

Как компания, занимающаяся разработкой крупнобюджетных игр, Bethesda вынуждена ожидать сурового осуждения со стороны сообщества. Однако, по словам бывшего разработчика Нейта Пуркейпила, она напрямую подвергнется травле со стороны фанатов.
Пуркейпил посетил Конференцию разработчиков игр (GDC), где поделился своими соображениями об индустрии, а также рассказал о причинах своего решения покинуть Bethesda.
В ходе обсуждения разработчик отметил, что травля создателей Starfield в сети стала практически неизбежной. Какой бы хорошей ни оказалась готовящаяся The Elder Scrolls VI, все равно найдутся негативные голоса, направленные против проекта и его авторов.
Даже если The Elder Scrolls VI будет великолепной, я уверен, что на YouTube снова появятся часовые видеоролики и угрозы смерти. Если вы выпустите игру, которая не понравится людям, интернет будет относиться к вам так, будто вы избиваете маленьких тюленей.
Он затронул еще один интересный момент - свой уход из AAA-проектов и Bethesda (это произошло в 2021 году), где он проработал 14 лет. За это время разработчик участвовал, в частности, в создании трех работ, удостоенных Game of the Year. К ним относятся: Fallout 3, Skyrim и Fallout 4.
Fallout 3 шла хорошо, но Skyrim была совсем другим. И в итоге три игры, над которыми я работал, - Fallout 3, Skyrim и Fallout 4 - получили наибольшее количество наград GotY в год их выхода. Я действительно не чувствовал необходимости браться за еще один большой ААА-проект.
Основной причиной смены направления карьеры Пуркейпила стал поиск новых вызовов. В 2021 году он основал собственную независимую студию Just Purkey Games, которая несколько месяцев назад выпустила приключенческую экшен-игру The Axis Unseen.
главное, соломку подстелить. Какие же они жалкие и далекие от интересов игроков, если заранее трясутся от страха, не зная, не понимая и не принимая запросы целевой аудитории.
Этот ноунейм вообще к разрабам на текущий момент не имеет никакого отношения. Так что по сути новость про то, что какой-то рандомный чел ляпнул очередную фигню.
Ну так то любой творец боится как воспримут его творчество.
Другое дело, когда оно от души и человек старался, это люди чувствуют и прощают огрехи и ошибки.
А другое дело когда штамповку для сруба деньжат пытаются выдать за шедевр.
это не тот случай, когда "лучшая защита- нападение", давай начнем с этого. Это там, на Штатах и прочих привыкли, что написано вчера в законе, сейчас обязательно по всему миру. Ни хера подобного. Плевать хотел мир на эти закидоны у англосаксов. Если вчера они были пуритане, а сегодня содомиты - это их проблемы, не наши.
Только разрабы всегда свое гвнище называют великолепной игрой. Когда кто из вас мудаков честно сказал - "мы тут повесточной кал выпустили, без половины механик прошлых игр и протестированный на баги тремя трансвеститами... Так что не покупайте этот высер, пожалейте своего времени". Так нет, каждый раз у вас виноваты проклятые фанаты, всегда недовольны что им суют кал!
Не надо делать плохо, и будет вам хорошо.
Но беседка умеет делать только свитки, так что 6 свитки должны быть не свитками в пост-апокалипсисе, не свитками в космосе, а просто свитками. Главное чтоб багов завезли побольше, чтоб прям ностальгия
Возьмут всë самое лучшее, квесты из фоллаут 4 бесконечные, сюжет для раскрытия через 200 часов из старфилда. Всë это приправят багами из скайрима, вот и свитки 6 готовы.
14 лет ожиданий уже за это можно))
14 лет это ещё не предел. Игра наверно, выйдет года через 2
а вы оптимисты :)
Все игры беседки, как и игры юбиков и биовар, заранее обречены на насмешки, презрение и позор еще до выхода, ибо это натужные попытки новичков сделать как раньше было у ветеранов, но получается кринж, который прет из всех трейлеров и показов игры.
радужных новичков
Поэтому они не будут стараться делать норм игру, я правильно понял?
Модеры доделают потом. Проходили, знаем))
Погодите, теперь вместо анонса игры у нас будут анонсы осуждения этой игры? Это что-то новое в индустрии? А если серьёзно, то какой бы идеальной не была бы игра, то всегда найдётся какой-то процент людей, которые будут её критиковать. Весь вопрос в том, на сколько эта критика обоснована. и конструктивна.
Откуда он знает, как выглядит избиение маленьких тюленей?)
Проблема разработчиков в нынешние время в том, что во первых опираются на всратые технологии хуанга и 5 движка, на не нужные повестки этого мира, и пытаются всем угодить( это не реально), тем более в наше время, не надо всем угождать а просто выпустить годный продукт, как раньше было. И не надо мне за карты новые писать, что купите карты, игры плохо работают и на новых картах.
The Axis Unseen его кстати полная помойка)
Так пусть не делают фигню, а придерживаются своего мира в Свитках. Уберут загрузки в каждый дом, пещеру, в города. И просто сделают интересную игру. А про космос им вообще не стоило выпускать, лучше бы над свитками работали. Надутости много показали, а в итоге маленький пшик оказался. Но угрозы смерти, это жуткий перебор.
Ну нет, от этого пострадает наполненность интерьера, и интерактивность, пусть будут загрузки, подождать 0,5 секунды не проблема
Загрузки в дома вполне можно убрать я думаю, но не в пещеры. Да и хрен бы с ними. Лишь бы игра была крутая.
Так сами виноваты во всём )
Ай какой манипулятор!!!! Решил заранее за свой обсер переложить вину на геймеров "которые не поняли". Если они уже сейчас подобные пассажи выдают, понятно что и из чего они там лепят 6-е Свитки...
Он не работает в беседке
Вот он, уровень некоторых пользователей пг, читать не умеют зато как то пытаются что то написать
Умею писать и не выдаю себя за кукую-то высшую касту "не пользователей" ПГ как и вы, они же ФУ! А Вообще пойди и поимей себя как пиндосы говорят
Ты уже поимел себя )))
я бы послушал этого чувака, но его аксис ансин был невероятным убожеством, которое можно было сделать на коленке за 2 дня после работы.
Да хейтеры конечно будут, у хороших проектов всегда есть ненавиcтники, а есть те кто всем сердцем его ждут, удачи вам в разработке, уверен будет щикарная игра!!!
физики не будет
Ну да, теперь давайте делать новости из сообщений в соцсетях от рандомных людей...
фаллаут 76 же например сейчас хвалят. Как говорится, делай хорошо и люди к тебе потянутся:)
Нет просто повестка поменялась, пару блогеров повалили игру и все стали думать что Fallout 76 как то координально понялся в лучшую сторону, хотя в игре до сих пор багов очень много.
а вообще, если были таланты в Беседке, то пока они новые свитки запустят, то они состарятся и умрут к моменту выхода новой части. приходится по объявлениям новых набирать. а если еще критерий разнообразия в наборе сотрудников подключить...
Хотят выпустить свитки 6...А получится ещё один старфилд. :)
Само собой. Потому, что она точно не окажется хорошей.
Делай хорошо и все оценят,всё просто. Дерьмо надо называть дерьмом и не важно сколько сил и времени в это дерьмо вложили разрабы, чисто из-за этого давать скидочку ну это лицемерно
Так они и делают хорошо, в чем тогда проблема?
например что?)))
Серия TES, Fallout 3,4,76, Сиарфилд, физику делают отличную, квесты, проработку мира.
TES была 14 лет назад. Фолыч3 почти 20 лет. Фолыч 4 норм. 76 днище и не надо рассказывать, что вот сейчас то она хорошая. 7 лет прошло и наконец то она стала играбельной. Поздновато, не находите? Ну и Старфилд, даже меня, защищавшего его, под конец очень сильно задушнила. И это я еще проходил на каком то патче где они наконец то освещение поправили и лица нпс. Короче такой себе Старфилд. Местами неплох, но в целом очень сильно перезатянут. Слишком большие геймдизайнерские косяки там. Про физику вообще не понял. Кроме мусора разлетающегося, что в принципе прикольно, и рэгдолла из 2000 года, больше физики у них и нет. Проработка мира в Скайриме интересно исследовать мир это да, может даже и Фолыче 4, а в Старфилде скорее задалбывает это всё и мира цельного не чувствуется вообще. Не хотелось бы чтоб ТЕС6 был похож на Старфилд. Вот вообще.
тебя бы заставить рот вымыть стиральным порошком за такие слова)))
Ну под огнем все разрабы и игры оказываются, всегда будут хейтеры, кеп
Я чет не понял, а кто ему смертью за Скайрим угрожал?
Так всё логично. Зачем выпускать забагованное, повесточное, халтурное, да вообще всякое дерьмо? И что в их понимании "великолепная игра"? Сраньфилд что ли? Высрали халтуру которая настолько уныла и сыра что даже в том виде в котором она сейчас, эта хрень тянет максимум на бету. Надо просто дружить с реальностью и делать качественные продукты.
Несмотря на то что сейчас время выпуска всяких повесточных высеров, хорошие игры тоже выпускают и думаю они сами видят эти примеры. Так вот на них и надо равняться в подходе к работе.
Про Сраньфилд вообще отдельная тема. Они даже не додумались сделать нормальный транспорт на выходе игры. Хотя у них дофига примеров хороших элементов игры.
1. Сделали бы несколько типов посадочных площадок как в Элитке и дали возможность разгуляться фантазии создателей кораблей. Игроки имели бы возможность создать небольшие корабли, которые использую стандартные посадочные площадки, которые сейчас есть в игре, потом шли бы корабли среднего класса, для которых нужны площадки побольше. И наконец дать возможность создавать полноценные дредноуты. Последний вид кораблей не может садиться на планеты или может садиться только там где огромные посадочные площадки и стыковаться только к определённым станциям, а во всех остальных случаях на таких кораблях нужно создавать ангары для челноков. Короче, каждый мог бы создать себе свой Звездный Разрушитель если бы захотел, или огромный грузовой корабль, или какой-нибудь исследовательский корабль чтобы отправиться в неизведанные регионы.
2. А планеты? Все планеты у них как под копирку. На каждой планете обязательно есть "аванпосты". Нет ни одной необитаемой. Нельзя немного разнообразить алгоритм генерации планет и сделать его более разнообразным что ли? Халтура..
3. Мехов можно было добавить в игру. Зачищать базы вообще не сложно. А вот если бы на пути стояла парочка здоровенных мехов, ты бы уже 10 раз подумал, лезть в пекло или нет. И соответственно, учитывая всё вышеперечисленное, можно было бы создать ангары для мехов на своих кораблях и делать высадки десанта на планеты. В идеале, в дополнение к возможности управления мехом на поверхности, я бы вообще хотел чтобы была возможность делать массовый десант с нескольких кораблей своей флотилии. Если уж это капец как сложно, можно сделать это в виде мини-игры по типу Front mission. Таким образом, была бы возможность ходить небольшими группами мехов (до 3) по поверхности и массовые сражения в виде мини-игры.
Будь всё это в игре, Старфилд уже была бы совсем на другом уровне. А так у тебя постоянное ощущение что ты играешь в сырой кусок кода и тебе надо перерыть весь Нексус, а потом потратить неделю чтобы превратить это в хоть какое-то подобие интересной игры.. Но ощущение один хрен останется. И с ТЕС6 велик шанс получить тот же самый результат что был со Сраньфилдом..
Всё это не такие уж сложные в реализации задачи для опытной команды разработчиков. Но, увы, видимо нормальные разрабы вымерли или еще не родились.
Старфилд не является бетой, игра имеет очень немного багов и хорошо оптимизированна, бета тестом можно назвать большинство игр 2023 года но никак не старфилд.
Может быть когда ни будь люди додумаются до того что старфилд это игра, про выполнение квестов и погружение в мир игры, как в скайриме и Fallout, а не только про полёты в космосе, которые во все абсолютно играх про космос одинакове и пустые, может быть когда не будь...
Игра про космос и звезды, даже в названии это сказано, но игра не про космос и звезды, а про квесты. Это другое. Вы нипанимаити... Эээ, щито? О_о
Чувачек, если из того что я написал ты понял что это про "про полёты в космосе, которые во все абсолютно играх про космос одинакове и пустые", то ты явно в каком-то своём мирке живёшь и у тебя явно проблемы с анализом информации.
Игре механик и разнообразия алгоритмов не хватает, я вообще про баги не писал, хотя про них тоже можно было бы высказаться (но об этом есть куча отдельных тем и там уже всё пережёвано на 100 раз). Может когда-нибудь люди додумаются что старфилд это игра?... XD Тодд это ты что ли? :)
Каких механик не хватает, давай обоснуй? старфилд каким показывали на всех презентациях таким он и вышел, там не может ничего не хватать, если ты лично так считаешь, то это только твои проблемы, я могу точно так же любую игру взять и начать заливать о том что "Игре механик и разнообразия алгоритмов не хватает" что по факту вообще ничего не значит, всегда можно сделать лучше, да, но мы оцениваем то что есть, и то что есть в старфилде очень даже неплохо, разнообразные квесты, прокачка, стрельба, физика, сюжет, прописанный мир игры, разнообразные фракции, вариативность прохождения, строительство и полёты в космосе, все это хорошо или во всяком случае нормально, все эти аспекты хорошо работают и вовлекают в игру точно так же как вовлекал скайрим, а значит игра выполняет свою основную функцию, по это проблемы что "Игре механик и разнообразия алгоритмов не хватает" просто какой-то бред который ты пипеш что бы хоть что то предьявить игре, когда как по факту предьявить то мало есть за что.
В 1 сообщении всё уже обсновано успокойся таблеточек попей. Сраньфилд показывали по чуть-чуть с выгодных ракурсов и обещали очень много, а высрали дерьмицо. Сраньфилд скучное унылое гывно. Потраченных 100 часов жизни и вывода после потраченного времени вполне достаточно. И я написал чего как минимум для поднятия планки игры лично мне не хватило (кстати я даже половины не написал из того что можно не так уж сложно было бы добавить в игру уже на выходе версии 1.0). Если для тебя недопиленная инди которую тебе расхваливая втюхивают это шедевр и ты готов задницу Тодду за это лизать, я тебя поздравляю, вперед и с песней. Другим не навязывай своё мнение.
Про баги.. Если для тебя видеть НПС бегающего голышом по какой-нибудь луне БЕЗ АТМОСФЕРЫ это норма то... В общем, вести диалог со странными людьми, у которых проблемы с вниманием и анализом информации, это всегда проблема.
Кстати, судя по твоим сообщениям ты в какой-то секте по защите сраньфилда что ли состоишь? Докапываешься до всех у кого мнение об игре отличается от твоего. Причем видно что ты аргументы игнорируешь.
Ну так покажи мне старфилд с невыгодного ракурса, ты вообще ничего не назвал плохого что есть в этой игре, только какую-то субьективщину и абстрактные претензии которые должны что то означать типо "Игре механик и разнообразия алгоритмов не хватает". Мне кажется это вам хейтерам нужно попить таблеточки, потому что уже 2 года вы несёте полную хрень которую сами не можете даже объяснить, даже люди кому понравился старфилд грамотнее критикуют эту игру, чем всем стадом, берёте какие-то нелепые претензии у блогеров с Ютуба и повторяете их даже не задумываясь о чём вы вообще говорите, как будто бы вообще про другую игру говорите, не факт что ты вообще играл в старфилд.
"Поиск новых вызовов..." так теперь называется бегство. :))
Я думаю фанатов TES слишком много, что бы игру загнобили точно так же как незаслуженно загнобили старфилд, дело в том что например тот же Скайрим уже стал культурным феноменом, в него играли и играют до сих пор огромное количество людей, которые даже близко не являются полноценными геймерами. Сама серия очень старая и охватывает большое количество возрастов.
Если даже хейтеры и блогеры которые хайпуют на хейте Bethesda ради лайков с дураков, попытаются что то точно такое же сказать как они говорили про старфилд и докапываться до всякой фигни, то тут же будут попущены, а блогеры вообще переобуются и будут заявлять как они всю жизнь любили игры Bethesda, как они уже это делали когда так же пытались хейтить Fallout 4, по этому за TES 6 я не переживают, игра выйдет в любом случае отличной и прорывной, ну или во всяком случае очень хорошей, потому что ресурсов Майкрософт жалеть на The Elder Scrolls 6 точно не будет, это будет самый главный флагман который продаст их гейм пасс.
А на счёт того что говорит разработчик что недоумки и клоуны, будут точно так же пытаться всё хейтить и угрожать разработчикам, ну он конечно прав так и будет, но сила бренда The Elder Scrolls 6 отправит их на ту же парашу откуда они и вылезли, вместе со своими лицемерами лидерами мнений типо мэддисона, как это уже случалось с Fallout 4 и 76 и надеюсь случиться и со старфилдом.
Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как там Starfield?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Bethesda,
Как там, бедная, она?
1. Что значит "полноценный геймер"?
2. Статистику, откуда берутся утверждения про огромное количество людей в студию.
А Беседку не за что критиковать? Т.е. критика Беседки - априори хейт?
А что именно неправильно говорили? .
Чтоб тебе всю жизнь ездить на авто с управлением транспорта из Старфилда - чуть взгляд перевел в сторону, а авто тут же туда и поехало. Казалось бы как испортить простейшее управление транспортом? Но Беседка справилась.
Ваша могучая кучка в 4-5 аккаунтов даже на ПГ не смогла убедить кого-то, что Старфилд - хорошая игра. А падение онлайна Старфилда давно переплюнуло и Фоллаут 4 и даже Скайрим.
Вернулся из дурдома?) С тобой даже разговаривать не хочу, ты фрик и удаляешь мои и свои комментарии, тебе уже 100 раз были даны четкие ответы и факты, но ты обижаешься когда тебе не чего ответить и удаляешь комментарии, по этому бесполезно тебе что то объяснять.
Каким образом я удаляю твои комментарии? Не говоря уже о смысле удаления собственных.
Сколько повторять, то, что если ты у себя в голове всех убедил и все поверили не означает, что это же происходит в действительности. Твои четкие ответы и факты настолько "четкие" и возможно даже "дерзкие", что попытка уговорить тебя скинуть конкретные ссылки на конкретные посты, где это происходило заранее обречена на провал и "сам ищи, это было". Можно предположить, что именно эти твои посты с "четкими фактами", я вероятно по-твоему удалил?)
Впрочем, оценка твоих "четких ответов и фактов" другими участниками сайта в профиле говорит сама за себя
Когда это мне нечего было ответить?) Я даже на явный фанатизм отвечаю
Удаляешь, удаляешь комментарии) и не смей врать! Я не знаю админ ли ты тут или ты тупо знаешь админа и ему плачешься постоянно, но ты как крыса идёшь плакаться когда ответить по фактам нечего, и что бы никто не видел какую хрень ты пишешь, тупо стираешь комменты, причём даже не показывается что комментарий удалён к обычно это бывает на этом сайте и при этом стираешь то что я написал и другие. В прошлый раз ты удалил свой позорный комментарий, где ты утверждал что те кто защищают старфилд это один человек с разных аккунтов, естественно ты не мог это доказать, это все легко проверяется, по этому ты в крысу удалил свою шизу что бы не позориться.
Запомни что бы люди не считали тебя идиотом, тебе нужно удалить вообще все что ты написал на этом сайте, а не только комменты где ты в невыгодной позиции когда споришь и безосновательно обвиняешь кого-то в чем-то.
не пихайте в игру трансов, меньше загрузок и больше локаций созданных вручную, меньше квестов принеси-отнеси, немного логичности в поведении персонажей и сюжете..... одним словом чую провал, опять до Готики не дотянет, видимо 8к графика нужна и больше негров
Когда нибуть увидим.
ибо неуй болт на моддеров ложить
Так просто сделайте игру уровня Скайрима. Лучше графика, разнообразнее последствия выборов, интересные квесты, интересный мир без загрузок каждую секунду, постановочку хоть немного завезите и вуаля игра года готова. Возможно я многого прошу и вы сделаете Скайрим76 или 69.)))
да, это так легко)
насколько хорошей будет поделка беседки?!?! скорее насколько минимально она будет х--вой
О, походу на старые традиции, привычки и желания игроков плюнут. Ну и ладно. Перепройду с модами нормальные части серии.
Значит будет дерьмо
иначе бы не разводили бы такие разговоры
Ясно, значит и 6 часть делают главном и нас об этом заранее предупредили.
Если абстрагироваться от ситуации с беседкой, то ещё разработчики халвы говорили, что их игра настолько была прорывная, что они в любом случае могли бы столкнутся с хейтом (отчасти, поэтому и не закончили ни одну из попыток сделать номерную игру).
Беседке нужно сделать тоже, что она сделала в 2002, 2006 и 2011 году: сделать такой открытый и проработанный мир, которого у которого не будет аналогов (или почти как в случае с готикой).
Но уже видно, что беседка не успевает за индустрией и ничего сверх крутого не сделает. Старфилд похоже была попыткой в "прорывность" но видим что вышел тухляк
Может тогда стоит выпустить игру, ориентированную на интересы людей, а не на смесь продвигаемой политики, помноженной на "уникальный взгляд разработчиков"? Интересно, если господину Пуркепийлу продать авто с периодически неработающими тормозами, он проглотит это или пойдет жаловаться и требовать обмена? Игра - такой же товар. Если товар получился плохим, покупатели будут его обсуждать и осуждать, нравится ли это производителю или нет.
Лично по мне, бывший разработчик распробовал "превентивные оправдашки" в виде "да этим игрокам ничего не нравится". Странно, как тогда существуют успешные игры.
Наиграл в Фоллаут 76 2700 часов и понял одно, они там работают лайтово, совсем не перетруждают себя, баги, которые бесят игроков не чинят годами. Например часто в команде голосовой чат отказывается работать. Или часто при заходе в силовую броню игрок стопорится на месте на целую минуту. Очень часто вылеты игры. В сезонном магазине один реальный мусор, например дохлый брамин или куча мусора для собаки. Сюжета там очень много, но он совершенно никакой.
Вывод, там работают крайне ленивые люди, они просто боятся сделать что то хорошее, боятся подсадить игроков на хорошее, они отгородились от игроков границами.
Наиграл столько много, просто пока прокачивался, броню и оружие себе приобрел, на события было интересно ходить. Вот и все на этом. Недавно начался новой сезон, но теперь от их игры тошнит.
Поэтому в совокупности с игрой Старфилд (которая огромная, но не интересная) можно смело предположить что Elder Scrolls 6 выйдет крайне посредственный.
Что это за великолепная игра, которая не понравится людям :)))
Значит она уже не великолепная.
дада казалось бы причем здесь сралфильд, тод говард так мощно и уверенно обосрался что чебуреку уже никто не верит
Беседка умерла после третьего фола.
Он хотел сказать что после третьего фола ему больше нечего не понравилось
хм... я наверное больше облу жду, чем 6 часть.
игра скорее всего будет как старфилд, тот же движок, теже кривые лица, не будет постановки, крутых эпических кат сцен - если бы делали нормальную игру хотя бы движок на анриал сменили для начала
Лол
Если надо кат сцен это на плойку надо там только видео смотришь всю игру, лучше не надо только геймплейные сцены.
в том же ведьмаке они все сделали классно, а в играх беседки в игру смотреть как 2 манекена с кривой анимацией рты раскрывают очень классно
Какой нафиг анрил ? он хуже в 200 раз
И славу богу ибо игры от беседки не про это
Вот почему я не прошел ведьмак дальше первой карты)) так ты играешь за одного из манекен а не смотрешь как они вместе играют без тебя, но это всё вкусовшина,кто-то играет, кто-то смотрит видео.
Игра Starfield оказалась неудачной! Я не смог играть в неё больше 10 минут. Где-то в начале игры персонаж добывает руду, затем к нему прилетает мужчина и даёт корабль. После этого персонаж улетает от пиратов на фоне спрайта планеты. Я не понял, что делать дальше, и выключил игру.
Во-первых, поклонники ждут ремейк Oblivion. По его качеству можно будет судить о будущем The Elder Scrolls 6. Хотя, возможно, разработкой Oblivion занимается другая студия, но все проблемы и недостатки всё равно отразятся на репутации The Elder Scrolls 6.
Во-вторых, на рынке игр с открытым миром сейчас доминирует другая серия — Kingdom Come: Deliverance. Поэтому The Elder Scrolls 6 будет очень сложно превзойти ожидания поклонников.
Не понимаю зачем ждать TES 6 когда есть великолепная TESO ?
В каком это месте TESO великолепна? Уже на момент запуска, она была серой, вторичной, посредственной игрою.
На момент запуска, да. Я тоже её обсирал в то время, но с тех пор многое изменилось.
Хотя, справедливости ради, политика разрабов в последние пару лет пошла в сторону увеличения онлайна любыми способами и затягивания получения разных плюшек. Последние ивенты стали конкретно так напрягать и подбешивать.
Эта политика только в пропасть приведет, чем душнее становится гринд, тем меньше желания в неё заходить, можно даже посмотреть на онлайн, он постепенно откатился на уровень 7ми летней давности. Да и цены на последний аддон просто неадекватные, а его наполнение и отзывы не способствуют активным продажам.
Я об этом и говорю :) Они еще хотят ввести какие-то сезоны. Насколько я понял, платить надо будет за доп.плюшки в каждом сезоне. Если раньше каждый год докупался отдельный аддон и потом на него была скидка, а через какое-то время он вообще попадал в подписку, то скоро будет что-то другое и явно не в лучшую сторону. И конечно добавились элементы пэй ту вин (например новые скиллы для обладателей Золотой дороги. Там можно наделать скиллов которые закрывают слабые и усиливают сильные стороны твоего билда). Чувствую что моя подписка будет действовать последние месяцы и всё. Я перегорел )) Сюжетку добежать и всё. :) Слишком душно стало.
Но по сравнению с тем что было на старте игра конечно стала лучше.
Да, уже в открытую, сами разработчики Bethesda говорят об абсолютно неадекватном коммьюнити хейтеров и просто каких-то недоумках, что постоянно хейтят их игры и движок за каждую мелочь или изворачивают все к верх ногами ну или просто врут, что бы что-то опять предъявить Bethesda. Видно что у таких людей просто все невпроядке с головой и самооценкой, что посвящают свое время хейту играм Bethesda и реально на полном серьёзе смеются с мемов про Тодда Говарда или придумывают мемы про слыш купи и "it's just work", ну это конечно позор, это насколько нужно быть закомплексованными людьми и смеятся с этого, я никогда понять не мог, и ладно смеются, так они реально угрожают работникам Bethesda, постоянно желают им всех бед и Тодду Говарду в частности, желают закрытия, как будто бы Тодд Говард и команда им лично сделали что-то плохое сделали. Вина лежит на блогерах в ютубе, которые посвятили свои видео тупому хейту Bethesda, где они выдумывать проблемы там где их нет и догадывалась до фигни, до которых им нету дела в других играх, но такова реальность, вот она вся сила пропаганды ненависти, которая к сожалению распространяется не только на какие-то видео игры, видиоблогеры могут только делать вид что они говорят что-то умное, на пустом хейте легче поднимать просмотры, в реальности они не сделали ни чего от того что сделала Bethesda для игровой индустрии. Надеюсь кто-то задуматься и посмотреть на весь этот тупой хейт как на цирк, и уже наконец эти тупые мемы перестанут заполнять интернет.
Дружу с одним таким типом, странный чел но прикольный