По словам разработчика, Bethesda окажется под огнем вне зависимости от того, насколько хорошей окажется Elder Scrolls 6

Как компания, занимающаяся разработкой крупнобюджетных игр, Bethesda вынуждена ожидать сурового осуждения со стороны сообщества. Однако, по словам бывшего разработчика Нейта Пуркейпила, она напрямую подвергнется травле со стороны фанатов.

Пуркейпил посетил Конференцию разработчиков игр (GDC), где поделился своими соображениями об индустрии, а также рассказал о причинах своего решения покинуть Bethesda.

В ходе обсуждения разработчик отметил, что травля создателей Starfield в сети стала практически неизбежной. Какой бы хорошей ни оказалась готовящаяся The Elder Scrolls VI, все равно найдутся негативные голоса, направленные против проекта и его авторов.

Даже если The Elder Scrolls VI будет великолепной, я уверен, что на YouTube снова появятся часовые видеоролики и угрозы смерти. Если вы выпустите игру, которая не понравится людям, интернет будет относиться к вам так, будто вы избиваете маленьких тюленей.

Он затронул еще один интересный момент - свой уход из AAA-проектов и Bethesda (это произошло в 2021 году), где он проработал 14 лет. За это время разработчик участвовал, в частности, в создании трех работ, удостоенных Game of the Year. К ним относятся: Fallout 3, Skyrim и Fallout 4.

Fallout 3 шла хорошо, но Skyrim была совсем другим. И в итоге три игры, над которыми я работал, - Fallout 3, Skyrim и Fallout 4 - получили наибольшее количество наград GotY в год их выхода. Я действительно не чувствовал необходимости браться за еще один большой ААА-проект.

Основной причиной смены направления карьеры Пуркейпила стал поиск новых вызовов. В 2021 году он основал собственную независимую студию Just Purkey Games, которая несколько месяцев назад выпустила приключенческую экшен-игру The Axis Unseen.