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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 781 оценка

По сообщениям СМИ новая глава Xbox хочет ускорить выпуск Fallout и The Elder Scrolls

IKarasik IKarasik

Новый руководитель игрового подразделения Xbox Ашa Шарма, по данным СМИ, намерена ускорить разработку ключевых франшиз Microsoft, включая Fallout, The Elder Scrolls и Halo.

Как сообщает The Information, руководство Xbox рассматривает возможность дополнительного финансирования крупных студий, таких как Bethesda Game Studios и Halo Studios. Предполагается, что это поможет сократить сроки разработки и выпускать новые части популярных серий быстрее.

Тема особенно актуальна для The Elder Scrolls 6. Игра была анонсирована ещё в 2018 году, но за восемь лет Bethesda практически не делилась новыми подробностями. На данный момент у проекта нет даже примерной даты релиза.

По оценкам аналитиков и инсайдеров, выход The Elder Scrolls 6 может состояться не раньше 2027–2029 годов, а некоторые прогнозы и вовсе называют начало 2030-х. Для сравнения, между релизами Skyrim и Oblivion прошло всего пять лет.

При этом сама Microsoft сейчас переживает непростой период. Ранее Шарма заявила сотрудникам, что игровое подразделение компании стало слишком разросшимся, а ряд источников сообщает о возможных новых сокращениях внутри Xbox.

Индустрия Слухи
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Комментарии:  11
Ваш комментарий
TheSkoofLord
Xbox хочет ускорить выпуск Fallout и The Elder Scrolls

Ахаха, ну давайте, ускорьте Тодда. Девять женщин одного ребенка за месяц не родят, но эффективные менеджеры из Microsoft думают, что если закидать Bethesda чемоданами с баблом, то игры сами разработаются за полгода. На выходе получим такой же сырой, бездушный и забагованный кусок кода, как Starfield, только сделанный на скорую руку. Но надеемся, как всегда на лучшее, но готовимся к худшему.

9
K_K_K_777

хорошее желание поддержим разрешенным минетом

2
PaTi6op

YES! YES! YES!

2
Жека_Воробей
1
Milvago
Xbox рассматривает возможность дополнительного финансирования крупных студий, таких как Bethesda Game Studios и Halo Studios. Предполагается, что это поможет сократить сроки разработки

Мне казалось, уж в корпорациях то знают, что это так не работает

1
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