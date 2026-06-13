По сообщениям СМИ новая глава Xbox хочет ускорить выпуск Fallout и The Elder Scrolls

Новый руководитель игрового подразделения Xbox Ашa Шарма, по данным СМИ, намерена ускорить разработку ключевых франшиз Microsoft, включая Fallout, The Elder Scrolls и Halo.

Как сообщает The Information, руководство Xbox рассматривает возможность дополнительного финансирования крупных студий, таких как Bethesda Game Studios и Halo Studios. Предполагается, что это поможет сократить сроки разработки и выпускать новые части популярных серий быстрее.

Тема особенно актуальна для The Elder Scrolls 6. Игра была анонсирована ещё в 2018 году, но за восемь лет Bethesda практически не делилась новыми подробностями. На данный момент у проекта нет даже примерной даты релиза.

По оценкам аналитиков и инсайдеров, выход The Elder Scrolls 6 может состояться не раньше 2027–2029 годов, а некоторые прогнозы и вовсе называют начало 2030-х. Для сравнения, между релизами Skyrim и Oblivion прошло всего пять лет.

При этом сама Microsoft сейчас переживает непростой период. Ранее Шарма заявила сотрудникам, что игровое подразделение компании стало слишком разросшимся, а ряд источников сообщает о возможных новых сокращениях внутри Xbox.