The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 748 оценок

После триумфа сериала Fallout Тодд Говард допускает возможность телевизионной адаптации The Elder Scrolls

IKarasik IKarasik

Успех сериала Fallout на Amazon Prime вновь разжёг интерес к другим франшизам Bethesda, и теперь глава студии Тодд Говард комментирует вероятность появления шоу по The Elder Scrolls. По словам разработчика, полностью исключать такой сценарий нельзя — однако рассчитывать на скорый анонс не стоит.

В интервью Eurogamer Говард отметил, что путь Fallout к экрану занял почти десятилетие, и если The Elder Scrolls когда-нибудь попадёт в телеэфир, процесс будет не менее длительным.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть возможность сериала по Elder Scrolls. История Fallout заняла десять лет — после Fallout 3 постоянно спрашивали о фильме или шоу, но мы намеренно не торопились. Сейчас, видя влияние сериала на франшизу, начинаешь думать о возможностях. Но сегодня — ничего. Я готов сказать этому “нет” ещё на десятилетие».

Говард также отметил, что Fallout, по его мнению, лучше подходит для адаптации благодаря более уникальному сеттингу и жанровой специфике. В то время как фэнтези-шоу неизбежно сравнивают с «Игрой престолов», постапокалиптическая вселенная Bethesda позволяет создать самобытный визуальный стиль и тон.

Успех Fallout оказался даже больше, чем ожидала Bethesda: сериал значительно повысил интерес к играм серии, что вынудило разработчиков заранее готовить проекты к наплыву игроков.

Тем временем поклонники продолжают ждать The Elder Scrolls 6, а телевизионная адаптация остаётся лишь гипотетической идеей, которой, судя по всему, придётся ещё долго зреть в недрах студии.

Сериал Fallout вернётся с новым сезоном 17 декабря.

Комментарии:  5
Сергей Понащенко

Надо сериал на старфилд сразу)

SexualHarassmentPanda
мы намеренно не торопились

Да вы и сейчас как то не особо торопитесь )

qDan

В чём заключается "триумф сериала" я в упор не понимаю, но примерно представляю, что увижу в экранизации Скурима

Tommy451

сериал выйдет раньше игры, скриньте

ruslan_dzusev

Тод все еще пытается впихнуть скурим