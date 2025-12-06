После триумфа сериала Fallout Тодд Говард допускает возможность телевизионной адаптации The Elder Scrolls

Успех сериала Fallout на Amazon Prime вновь разжёг интерес к другим франшизам Bethesda, и теперь глава студии Тодд Говард комментирует вероятность появления шоу по The Elder Scrolls. По словам разработчика, полностью исключать такой сценарий нельзя — однако рассчитывать на скорый анонс не стоит.

В интервью Eurogamer Говард отметил, что путь Fallout к экрану занял почти десятилетие, и если The Elder Scrolls когда-нибудь попадёт в телеэфир, процесс будет не менее длительным.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть возможность сериала по Elder Scrolls. История Fallout заняла десять лет — после Fallout 3 постоянно спрашивали о фильме или шоу, но мы намеренно не торопились. Сейчас, видя влияние сериала на франшизу, начинаешь думать о возможностях. Но сегодня — ничего. Я готов сказать этому “нет” ещё на десятилетие».

Говард также отметил, что Fallout, по его мнению, лучше подходит для адаптации благодаря более уникальному сеттингу и жанровой специфике. В то время как фэнтези-шоу неизбежно сравнивают с «Игрой престолов», постапокалиптическая вселенная Bethesda позволяет создать самобытный визуальный стиль и тон.

Успех Fallout оказался даже больше, чем ожидала Bethesda: сериал значительно повысил интерес к играм серии, что вынудило разработчиков заранее готовить проекты к наплыву игроков.

Тем временем поклонники продолжают ждать The Elder Scrolls 6, а телевизионная адаптация остаётся лишь гипотетической идеей, которой, судя по всему, придётся ещё долго зреть в недрах студии.

Сериал Fallout вернётся с новым сезоном 17 декабря.