Предполагаемый художник Bethesda сделал приватным доступ к Pinterest после интереса фанатов TES к его референсам

Сообщество поклонников The Elder Scrolls вновь оказалось в центре обсуждений после того, как аккаунт на Pinterest, предположительно принадлежащий одному из художников Bethesda, внезапно стал недоступным. Этот инцидент разжёг новую волну спекуляций о возможном сеттинге долгожданной шестой части легендарной ролевой серии.

История началась ещё в 2020 году, когда внимательные фанаты обнаружили два интересных аккаунта на Pinterest. Один из них принадлежал Рафаэлю Варгасу, официально известному художнику по архитектуре, работавшему над Starfield. Второй аккаунт, с загадочным ником Shazzbot!, также вызвал интерес из-за схожести контента.

В то время оба профиля были наполнены изображениями на космическую тематику, что вполне соответствовало работе над Starfield. Однако недавно пользователи заметили, что содержимое аккаунта Shazzbot! претерпело существенные изменения.

Новые подборки изображений в профиле Shazzbot! резко сменили направление. Вместо космических пейзажей и футуристических технологий, альбомы наполнились референсами с ярко выраженными африканскими и арабскими мотивами. Особое внимание привлекли изображения кривых мечей, характерных для ближневосточной культуры.

Хотя прямых доказательств связи этих изображений с разработкой новой части The Elder Scrolls нет, сообщество быстро провело параллели с провинцией Хаммерфелл — регионом мира TES, известным своей пустынной местностью и культурой, напоминающей ближневосточную.

Ситуация приняла неожиданный оборот, когда после активного обсуждения на форумах и в социальных сетях, включая Reddit, профиль Shazzbot! внезапно стал приватным. Теперь доступ к нему закрыт для посторонних, что лишь подогрело интерес фанатов и породило новые теории.

Напомним, что официально о разработке The Elder Scrolls 6 было объявлено ещё в 2018 году, но с тех пор Bethesda сохраняет молчание относительно деталей проекта. Такая скудость информации заставляет поклонников серии искать любые намеки на возможное развитие сюжета и место действия будущей игры.