Прошло 7 лет с момента анонса The Elder Scrolls 6 и семь лет без новостей

Это, мягко говоря, любопытный юбилей. Прошло уже семь долгих лет с тех пор, как Bethesda Game Studios анонсировала The Elder Scrolls 6. Тизер, показанный на конференции Bethesda Softworks на выставке E3 2018, в настоящее время набрал 19,7 миллиона просмотров на YouTub.
В дальнейшем студия так и не поделилась с поклонниками информацией о разработке RPG. Правда, сделав анонс и выпустив Fallout 76, компания вплотную сосредоточилась на разработке Starfield.
И только в марте 2024 года Bethesda напомнили об игре, заявив, что уже играют в ранние сборки TES 6. По словам разработчиков, проект прошел стадию пре-продакшена и находится на ранних стадиях производства.
Напомним, ранее сообщалось, что релиз The Elder Scrolls 6 произойдет не раньше 2027 года на PC и Xbox. Впрочем, на недавней Xbox Games Showcase 2025 об этой игре не было ни слова.
да и фиг с ним - слава богу есть японцы которые делают отличные игры, ибо синеволосые толстухи во главе с Тоддом и за 10 лет ничего путного не сделают
мне бы кто нибудь компенсировал время потраченое на прохождение этой безвкусной и стерильной поделки которая мимикрирует под рпг
Если только переиздание ремастера.
Ты один из тех, кто садится за комп поболтать с NPC?
В смысле без новостей, если в тексте написано, что в 2024 году игра находится на ранней стадии производства
Ну нам очередную калодути показали.
Ну а какие новости, если Старфилд всем миром запарафинили. Небось переделывают теперь всё подряд, что успели создать.
Ща ребят все будет, Тодд уже готовит для нас разрывную в виде переиздания старфилда с возможностью рыбачить на пустых планетах!
Но буду честен, я бы дал шанс игре если бы она продавалась со скидкой 85%, тогда не так обидно за потраченные деньги и мб игра РАСКРОЕТСЯ
Тебе подсказать где она продаётся со скидкой 100% и русским языком в комплекте?
Какой смысл в этой игре? Опять на древнем движке выпустят подделку без нормального сюжета, графики, физики и т.д. Зачем в это играть?
Не, если Тод Давба***б Говард решит опять прокатить людей на своем г*вно движке это будет просто конец серии, судя по тому что боевку не поправили в обливионе ремастере, походу надежд немного, да и вообще судя по всему, тес 6 переделывают по 50 раз, что до сих пор вообще никакой инфы
О свидетели движка тут как тут, движок у беседки отличный, нужные только прямые руки чтобы с ним работать
после старфейла от беседки ничего не ждем