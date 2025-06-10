Прошло 7 лет с момента анонса The Elder Scrolls 6 и семь лет без новостей

Это, мягко говоря, любопытный юбилей. Прошло уже семь долгих лет с тех пор, как Bethesda Game Studios анонсировала The Elder Scrolls 6. Тизер, показанный на конференции Bethesda Softworks на выставке E3 2018, в настоящее время набрал 19,7 миллиона просмотров на YouTub.

В дальнейшем студия так и не поделилась с поклонниками информацией о разработке RPG. Правда, сделав анонс и выпустив Fallout 76, компания вплотную сосредоточилась на разработке Starfield.

И только в марте 2024 года Bethesda напомнили об игре, заявив, что уже играют в ранние сборки TES 6. По словам разработчиков, проект прошел стадию пре-продакшена и находится на ранних стадиях производства.

Напомним, ранее сообщалось, что релиз The Elder Scrolls 6 произойдет не раньше 2027 года на PC и Xbox. Впрочем, на недавней Xbox Games Showcase 2025 об этой игре не было ни слова.