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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 723 оценки

Прошло 7 лет с момента анонса The Elder Scrolls 6 и семь лет без новостей

Gruz_ Gruz_

Это, мягко говоря, любопытный юбилей. Прошло уже семь долгих лет с тех пор, как Bethesda Game Studios анонсировала The Elder Scrolls 6. Тизер, показанный на конференции Bethesda Softworks на выставке E3 2018, в настоящее время набрал 19,7 миллиона просмотров на YouTub.

В дальнейшем студия так и не поделилась с поклонниками информацией о разработке RPG. Правда, сделав анонс и выпустив Fallout 76, компания вплотную сосредоточилась на разработке Starfield.

И только в марте 2024 года Bethesda напомнили об игре, заявив, что уже играют в ранние сборки TES 6. По словам разработчиков, проект прошел стадию пре-продакшена и находится на ранних стадиях производства.

Напомним, ранее сообщалось, что релиз The Elder Scrolls 6 произойдет не раньше 2027 года на PC и Xbox. Впрочем, на недавней Xbox Games Showcase 2025 об этой игре не было ни слова.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Господин Никто

да и фиг с ним - слава богу есть японцы которые делают отличные игры, ибо синеволосые толстухи во главе с Тоддом и за 10 лет ничего путного не сделают

10
Ивасик
8
Господин Никто

мне бы кто нибудь компенсировал время потраченое на прохождение этой безвкусной и стерильной поделки которая мимикрирует под рпг

7
spaMER_ID

Если только переиздание ремастера.

Gradient_Zero Господин Никто

Ты один из тех, кто садится за комп поболтать с NPC?

Генерал Анатолий

В смысле без новостей, если в тексте написано, что в 2024 году игра находится на ранней стадии производства

2
yrroodd
2
borsic

Ну нам очередную калодути показали.

1
Corpsegrinder

Ну а какие новости, если Старфилд всем миром запарафинили. Небось переделывают теперь всё подряд, что успели создать.

1
Just-a-your-King

Ща ребят все будет, Тодд уже готовит для нас разрывную в виде переиздания старфилда с возможностью рыбачить на пустых планетах!

1
Just-a-your-King

Но буду честен, я бы дал шанс игре если бы она продавалась со скидкой 85%, тогда не так обидно за потраченные деньги и мб игра РАСКРОЕТСЯ

Rаyden Just-a-your-King

Тебе подсказать где она продаётся со скидкой 100% и русским языком в комплекте?

no homo

Какой смысл в этой игре? Опять на древнем движке выпустят подделку без нормального сюжета, графики, физики и т.д. Зачем в это играть?

1
doverAthletic

Не, если Тод Давба***б Говард решит опять прокатить людей на своем г*вно движке это будет просто конец серии, судя по тому что боевку не поправили в обливионе ремастере, походу надежд немного, да и вообще судя по всему, тес 6 переделывают по 50 раз, что до сих пор вообще никакой инфы

Nodas doverAthletic

О свидетели движка тут как тут, движок у беседки отличный, нужные только прямые руки чтобы с ним работать

1
haradrim

после старфейла от беседки ничего не ждем

1
JackBV
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