Разработчик Skyrim считает Саммерсет лучшим выбором для The Elder Scrolls 6

Брюс Несмит, ветеран Bethesda и бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim, поделился своим видением того, где могла бы развернуться следующая часть культовой RPG-серии. По его мнению, The Elder Scrolls 6 стоило бы перенести в земли высших эльфов — Саммерсетские острова.
В интервью Press Box PR Несмит отметил, что такой выбор стал бы заметным отходом от привычного для серии более «приземлённого» и мрачного антуража, связанного с нордами и Сиродилом. Саммерсет, напротив, позволил бы вернуться к более выраженному высокому фентези — с яркой эстетикой, магией и необычной архитектурой.
Разработчик также похвалил команду The Elder Scrolls Online, которая уже показывала этот регион в своей игре. По его словам, студии удалось отлично передать атмосферу Саммерсета и доказать, что локация подходит для масштабных и насыщенных историй.
Отдельно Несмит подчеркнул, что эльфы во вселенной The Elder Scrolls долгое время оставались на вторых ролях. Перенос основной игры в их родные земли дал бы шанс сделать эту расу центральной частью повествования и глубже раскрыть её культуру, политику и внутренние конфликты.
Официально Bethesda по-прежнему не раскрывает ни место действия, ни сроки выхода The Elder Scrolls 6, однако подобные комментарии ветеранов студии подогревают интерес фанатов и дают пищу для обсуждений.
в это время в офисе бефезды истекая потом думают о чем начать делать тес6
Лучшим выбором будет сделать мир сразу со всеми регионами, как в TES Online... ограничиваться одним лишь Саммерсетом глупо хотя бы потому, что ничего выдающегося Беседка всё равно не сделает. А вот если они дадут игрокам сразу весь мир сов семи регионами, тогда игроки самостоятельно с помощью модов наполнят эти регионы жизнью и всё сделают круто. Я понимаю, что этим должны заниматься разрабы игры... Но также я понимаю, что Беседка делает НЕ игры, а инструментарий для модостроения - вот пусть на этом сосредоточатся. Уж лучше так, чем очередной Старфилд получить. Точка.
Может лучше за каджитов сразу. Эльфы как то не очень.
За каджитов можешь в истоках Ассасин Крид поиграть: та же пустыня, тот же паркур
Делаю отличную игру (с) разработчик (почти любой)
след игры будет пустой и с повесткой а теперь гадайте где всё это есть...
Уничтожении талмора хорошие дело Талас одобряет
От эльфов расистов из Морровинда к эльфам националистам из Саммерсета, которые даже других эльфов считают мусором. Яиц не хватит.
По моему мнению, The Elder Scrolls 6 стоило бы перенести на планету одного из богов.
Я отметил, что такой выбор стал бы заметным отходом от привычного для серии более «приземлённого» и мрачного антуража, связанного с нордами и Сиродилом