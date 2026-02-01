Разработчик Skyrim считает Саммерсет лучшим выбором для The Elder Scrolls 6

Брюс Несмит, ветеран Bethesda и бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim, поделился своим видением того, где могла бы развернуться следующая часть культовой RPG-серии. По его мнению, The Elder Scrolls 6 стоило бы перенести в земли высших эльфов — Саммерсетские острова.

В интервью Press Box PR Несмит отметил, что такой выбор стал бы заметным отходом от привычного для серии более «приземлённого» и мрачного антуража, связанного с нордами и Сиродилом. Саммерсет, напротив, позволил бы вернуться к более выраженному высокому фентези — с яркой эстетикой, магией и необычной архитектурой.

Разработчик также похвалил команду The Elder Scrolls Online, которая уже показывала этот регион в своей игре. По его словам, студии удалось отлично передать атмосферу Саммерсета и доказать, что локация подходит для масштабных и насыщенных историй.

Отдельно Несмит подчеркнул, что эльфы во вселенной The Elder Scrolls долгое время оставались на вторых ролях. Перенос основной игры в их родные земли дал бы шанс сделать эту расу центральной частью повествования и глубже раскрыть её культуру, политику и внутренние конфликты.

Официально Bethesda по-прежнему не раскрывает ни место действия, ни сроки выхода The Elder Scrolls 6, однако подобные комментарии ветеранов студии подогревают интерес фанатов и дают пищу для обсуждений.