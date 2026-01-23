Разработчики Bethesda: Чередование Fallout и The Elder Scrolls помогает сохранять креативность

Разработчики Bethesda поделились тем, что работа над различными франшизами — от фэнтезийных Elder Scrolls до научно-фантастических Fallout и Starfield — помогает команде оставаться свежей и вдохновленной. Об этом в интервью PC Gamer рассказали художник студии Истван Пели и директор по производству Анджела Браудер.
«Это помогает сохранять свежесть. Когда работаешь над одним проектом слишком долго, она может стать… не скучной, но однообразной», — говорит Пели. «Возможность переключаться между франшизами дает время набраться сил и желания вернуться к проекту с новыми идеями».
Браудер добавляет, что переход от Fallout к Elder Scrolls, а затем к Starfield, «заставляет креативность течь», позволяя команде экспериментировать и придумывать новые механики и истории. По ее словам, такой подход особенно ценен при работе над крупными проектами, где каждая игра имеет огромную фан-базу и ожидания публики высоки.
Работа над следующими частями The Elder Scrolls 6 и Fallout обещает стать ещё более масштабной, учитывая предыдущие успехи студии с Oblivion, Skyrim, Fallout 3 и 4. Новая IP Starfield также добавляет разнообразия и возможностей для экспериментов. Разработчики отмечают, что чередование жанров — фэнтези, постапокалипсис и научная фантастика — помогает команде смотреть на свои игры с разных сторон и не выгорать на одном проекте.
«Все эти переходы просто запускают твою креативность», — заключает Браудер. Bethesda продолжает держать детали будущих игр в секрете, но комментарии разработчиков дают надежду, что новые проекты будут свежими и увлекательными для игроков.
Какое там чередование. Последняя ТЕС в 2011 году вышла, Фолаут в 2015. Чередуют они. Петушары вонючие. Пошли в жопу, козлы
они оттуда со времён старфилда не вылезали походу 😂
>креативность
>менйквкест - найди батю/сына/саню/святого духа
>сайд-квесты на 70% из прине-подай-убей
>креативность
как будто в других играх побочки какие то другие лол
Cpaлфилд - это вдохновение, да // Александр Ковалёв
Креативность? Не смешите меня. Starfield отличается от Fallout 3 и Oblivion только тем, что он в космосе, а в остальном те же яйца, только тухлые... креатива им хватило только на создание тысячи пустых планет. Если такое считать креативом, тогда я меня для вас плохие новости - Bethesda пробила дно и уже стучится снизу. Точка.
Точка стучится снизу? )))
Скучная пустышка Старфилд это пик креатива текущей Беседки, там давно не понимают значения этого слова.
сралфилд как показатель "креативности"...
кстати конверсии под SW и чужого зашли хорошо, пусть там сюжет никакой, зато какая атмосфера, намного стало интереснее исследовать ту пустую игру какой её увидел шиз говард)
Ага вместо Шестой части свитков выпустили унылую кастрированную поделку в виде Старфилда а до этого вообще ммо шлак, отличая креативность, последняя годная игра вышла 11 лет назад, в тоже время Беседка еще и слила все подконтрольные студии которые тоже делали шедевры, последней годной игрой был Prey 2017, потом Арканы начали клепать какой то шлак Tango Gameworks склепали хреню в виде GhostWire: Tokyo вместо продолжения шедевральной серии Evil Within, разве что ID продолжали выпускать нормальные игры в серии Doom.
imo старфилд был экспериментом (нуачо, бабок жёпой жуй) - делали игру тупо для задров эксплоринга (чего врать - и для меня) но забыли самое главное - КОНТЕНТ
пофиг на загрузки, пофиг на унылые побочки, да на многое пофиг - но просранный рандомайзер лута который переехал из ф3 (а может из облы? хз) и пустые однообразные планеты\луны...
я все еще поражаюсь как freelancer и рейнджеры являются лучшими космосимами спустя два десятилетия и более
(уверен фанаты других серий мне расскажут много нового - не утруждайтесь - я верю, но во все игры в мире не играл)
да даже NMS который я запускал последний раз 10 лет назад более живой чем старфилд.
Чередуют пустозвонство :)
и теперь в игру врывается СТАРФИЛД
Ну да, столько креатива мы ещё не видели.