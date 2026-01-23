Разработчики Bethesda: Чередование Fallout и The Elder Scrolls помогает сохранять креативность

Разработчики Bethesda поделились тем, что работа над различными франшизами — от фэнтезийных Elder Scrolls до научно-фантастических Fallout и Starfield — помогает команде оставаться свежей и вдохновленной. Об этом в интервью PC Gamer рассказали художник студии Истван Пели и директор по производству Анджела Браудер.

«Это помогает сохранять свежесть. Когда работаешь над одним проектом слишком долго, она может стать… не скучной, но однообразной», — говорит Пели. «Возможность переключаться между франшизами дает время набраться сил и желания вернуться к проекту с новыми идеями».

Браудер добавляет, что переход от Fallout к Elder Scrolls, а затем к Starfield, «заставляет креативность течь», позволяя команде экспериментировать и придумывать новые механики и истории. По ее словам, такой подход особенно ценен при работе над крупными проектами, где каждая игра имеет огромную фан-базу и ожидания публики высоки.

Работа над следующими частями The Elder Scrolls 6 и Fallout обещает стать ещё более масштабной, учитывая предыдущие успехи студии с Oblivion, Skyrim, Fallout 3 и 4. Новая IP Starfield также добавляет разнообразия и возможностей для экспериментов. Разработчики отмечают, что чередование жанров — фэнтези, постапокалипсис и научная фантастика — помогает команде смотреть на свои игры с разных сторон и не выгорать на одном проекте.

«Все эти переходы просто запускают твою креативность», — заключает Браудер. Bethesda продолжает держать детали будущих игр в секрете, но комментарии разработчиков дают надежду, что новые проекты будут свежими и увлекательными для игроков.