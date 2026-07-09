Разработчики предупреждают о проблемах The Elder Scrolls 6 после массовых увольнений в Bethesda

Долгожданная The Elder Scrolls 6 может столкнуться с новыми проблемами из-за масштабных сокращений внутри Xbox. Сотрудники Bethesda Game Studios считают, что увольнение десятков специалистов способно повлиять на сроки разработки, мораль команды и качество будущей игры.
По словам нынешних и бывших работников студии, пожелавших остаться анонимными, Bethesda потеряла более 50 сотрудников, участвовавших в создании новой части The Elder Scrolls. Среди них были опытные программисты, художники и дизайнеры, некоторые из которых работали над играми серии еще со времен Morrowind.
Разработчики называют сокращения серьезным ударом по команде. Главный страх — замена опытных специалистов подрядчиками, которым придется заново изучать внутренние инструменты Bethesda, что может привести к дополнительным задержкам и росту нагрузки на оставшихся сотрудников.
«Есть опасение, что потерю талантливых людей будут компенсировать более дешевыми работниками, а это приведет к новым задержкам и переработкам», — рассказал один из работников.
В офисах Bethesda после увольнений появились памятные стенды с фотографиями ушедших сотрудников и цветами. По словам команды, это показывает, насколько сильно сокращения повлияли на атмосферу внутри студии.
Руководство Bethesda заявляет, что изменения нужны для стабильности бизнеса и концентрации на главных франшизах — The Elder Scrolls и Fallout. Однако внутри компании считают, что потеря опытных специалистов может негативно сказаться именно на тех проектах, которые должны стать главными для Xbox.
The Elder Scrolls 6 уже много лет остается одной из самых ожидаемых игр индустрии, но ее релиз по-прежнему далек. Теперь поклонники опасаются не только долгого ожидания, но и того, сможет ли Bethesda сохранить ту команду, которая должна создать новую эпоху после Skyrim.
О каких проблемах, анонс был 8 лет назад а работа еще не началась.
Мелкософт красавцы купили Беседку со всеми её студиями и тут же похоронили их, хотя похоронную процессию начала сама Беседка, после выпуска последней годной игры в виде Fallout 4 они начали творить какую то дичь, и со своими проектами и с проектами подконтрольных студий, надо было после F4 делать сразу делать TES 6 с теми элементами и механиками которые у них отлично получалось, а не ММО и унылый кастрированный недокосмосим.
Талантливые разработчики выпустили кал уровня Старфилд. О чем речь?
Беседка была на дне ещё до прихода Ашинатора, ублюдочный Сратфилд тому подтверждение. Эта студия сидит на лаврах успехов 10-15-летней давности и очень хороший вопрос - чем они занимались все это время. Проходимца Тодда давно пора встряхнуть.
Да беседку давно всю разогнать нужно. Они игры давно уже не делают, толку от них.