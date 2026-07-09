Разработчики предупреждают о проблемах The Elder Scrolls 6 после массовых увольнений в Bethesda

Долгожданная The Elder Scrolls 6 может столкнуться с новыми проблемами из-за масштабных сокращений внутри Xbox. Сотрудники Bethesda Game Studios считают, что увольнение десятков специалистов способно повлиять на сроки разработки, мораль команды и качество будущей игры.

По словам нынешних и бывших работников студии, пожелавших остаться анонимными, Bethesda потеряла более 50 сотрудников, участвовавших в создании новой части The Elder Scrolls. Среди них были опытные программисты, художники и дизайнеры, некоторые из которых работали над играми серии еще со времен Morrowind.

Разработчики называют сокращения серьезным ударом по команде. Главный страх — замена опытных специалистов подрядчиками, которым придется заново изучать внутренние инструменты Bethesda, что может привести к дополнительным задержкам и росту нагрузки на оставшихся сотрудников.

«Есть опасение, что потерю талантливых людей будут компенсировать более дешевыми работниками, а это приведет к новым задержкам и переработкам», — рассказал один из работников.

В офисах Bethesda после увольнений появились памятные стенды с фотографиями ушедших сотрудников и цветами. По словам команды, это показывает, насколько сильно сокращения повлияли на атмосферу внутри студии.

Руководство Bethesda заявляет, что изменения нужны для стабильности бизнеса и концентрации на главных франшизах — The Elder Scrolls и Fallout. Однако внутри компании считают, что потеря опытных специалистов может негативно сказаться именно на тех проектах, которые должны стать главными для Xbox.

The Elder Scrolls 6 уже много лет остается одной из самых ожидаемых игр индустрии, но ее релиз по-прежнему далек. Теперь поклонники опасаются не только долгого ожидания, но и того, сможет ли Bethesda сохранить ту команду, которая должна создать новую эпоху после Skyrim.