Разработчики TES 6 сотрудничают с командой TESO в проработке лора

Разработка The Elder Scrolls 6 набирает обороты. Геймдиректор The Elder Scrolls Online Мэтт Фирор поделился информацией о том, что разработчики онлайн игры ведут сотрудничество с разработчиками новой части свитков в области лора. Студии работают над одной интеллектуальной собственностью, поэтому у них партнерские отношения.

Разработчикам TESO и TES 6 важно соблюсти соответствие канонам мира The Elder Scrolls и не допустить несостыковок в лоре, которые могут появиться в параллельной работе над этими проектами. Для этого в Bethesda есть специальный сотрудник, который следит за правильностью передачи информации между студиями: от географических названий мира до правописания терминов.

Однако похоже, что между ZeniMax Online и разработчиками Bethesda Softworks нет официального сотрудничества по поводу будущего вселенной – это скорее случайное, постоянное взаимодействие.