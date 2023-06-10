С момента анонса The Elder Scrolls 6 прошло уже пять лет и пользователи с грустью отмечают эту дату ©

Первый взгляд на Elder Scrolls 6 мы получили в тизере еще в июне 2018 года, который длился всего 30 секунд и содержал только название игры и горный пейзаж. Как недавно отметил пользователь CortanaV, этот короткий ролик теперь официально празднует свой пятый день рождения.

Я установил напоминание в своем календаре. На самом деле это было 11 июня, но я единственный, кто следит за этим.

Похоже, что Bethesda потеряла счет времени, поскольку с момента анонса сиквела Skyrim мы получили лишь несколько обновлений, и ни одно из них не дает нам надежды на то, что мы сможем поиграть в него в ближайшее время.

В прошлом году на вопрос о потенциальном сроке выхода игры Тодд Говард из Bethesda ответил: "Я бы хотел, чтобы это было скоро". Затем в январе 2022 года появилась информация о том, что игра все еще находится в стадии предварительного производства, и Говард подтвердил это в интервью несколько месяцев спустя. "Да, Elder Scrolls 6 находится в предпроизводстве, и, знаете, после этого мы собираемся заняться Fallout 5, так что на ближайшее время у нас довольно насыщенный график", - сказал Говард.

В связи с тем, что Bethesda сейчас сосредоточена на Starfield, а срок разработки игр составляет от четырех до пяти лет, вполне вероятно, что мы не увидим Elder Scrolls 6 как минимум до 2027 года, то есть через 16 лет после выхода Skyrim.

Что касается Starfield, то ее запуск намечен на 6 сентября, и в рамках расписания E3 2023 Microsoft организует прямой эфир, посвященный исключительно амбициозной космической ролевой игре, который начнется сразу после Xbox Games Showcase в это воскресенье.