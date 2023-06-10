The Elder Scrolls 6 2028 г.
8.3 501 оценка

С момента анонса The Elder Scrolls 6 прошло уже пять лет и пользователи с грустью отмечают эту дату

©
butcher69
Новости

Первый взгляд на Elder Scrolls 6 мы получили в тизере еще в июне 2018 года, который длился всего 30 секунд и содержал только название игры и горный пейзаж. Как недавно отметил пользователь CortanaV, этот короткий ролик теперь официально празднует свой пятый день рождения.

Я установил напоминание в своем календаре. На самом деле это было 11 июня, но я единственный, кто следит за этим.

Похоже, что Bethesda потеряла счет времени, поскольку с момента анонса сиквела Skyrim мы получили лишь несколько обновлений, и ни одно из них не дает нам надежды на то, что мы сможем поиграть в него в ближайшее время.

В прошлом году на вопрос о потенциальном сроке выхода игры Тодд Говард из Bethesda ответил: "Я бы хотел, чтобы это было скоро". Затем в январе 2022 года появилась информация о том, что игра все еще находится в стадии предварительного производства, и Говард подтвердил это в интервью несколько месяцев спустя. "Да, Elder Scrolls 6 находится в предпроизводстве, и, знаете, после этого мы собираемся заняться Fallout 5, так что на ближайшее время у нас довольно насыщенный график", - сказал Говард.

В связи с тем, что Bethesda сейчас сосредоточена на Starfield, а срок разработки игр составляет от четырех до пяти лет, вполне вероятно, что мы не увидим Elder Scrolls 6 как минимум до 2027 года, то есть через 16 лет после выхода Skyrim.

Что касается Starfield, то ее запуск намечен на 6 сентября, и в рамках расписания E3 2023 Microsoft организует прямой эфир, посвященный исключительно амбициозной космической ролевой игре, который начнется сразу после Xbox Games Showcase в это воскресенье.

Индустрия
0
9
Последние посты по игре The Elder Scrolls 6
Судя по новым вакансиям, возможно, The Elder Scrolls 6 получит многопользовательский режим
Судя по новым вакансиям, возможно, The Elder Scrolls 6 получит многопользовательский режим
По мнению журналиста, The Elder Scrolls 6 может выйти и на консолях PlayStation
По мнению журналиста, The Elder Scrolls 6 может выйти и на консолях PlayStation
Скучающие без новостей о TES 6 фанаты создали выступление Тодда Говорда с помощью нейросетей
Скучающие без новостей о TES 6 фанаты создали выступление Тодда Говорда с помощью нейросетей
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Artery Kaulitz

А в Fallout 5 уже поиграем в реальной жизни...

11
kityara35

Зажралась беседка, если честно. Фанатам серии, кто играл ещё в морру или Даггер уже 40 будет плюс минус. Уже весь лор забыть можно и интерес потерять.

5
Victor Dukoff

А я уже и забыл, что был анонс. Как же время быстро летит.

3
da2dy

Серьезно, кто-то поверил в существование игры после того "тизера" ?! Беседка чисто напомнить о себе решила, чтобы не забывали и обратили внимание на 15ое переиздание Скайрима. Что тут отмечать то, какой 5 летний юбилей. Игры как не было так и нет и не будет, скорее всего, ведь за это время геймдев скатился в позорище с дойкой по 10 лет старых проектов.

1
CallXO3

Так быстро время летит.. Но Беседка реально что-то затянула с разработкой своих сингловых игр. Видимо Fallout 76 и TES Online исправно делают кассу такую, что торопиться с созданием чего-то друго-го им смысла нет.

0
borsic

Тесо не они делали.

1
Ивасик

Не будут заниматься созданием игр - вгонят на улицу, до нового проекта.

По старым играм им монета капает, причем исправно. Значит, чтобы не потерять работу, можно потихоньку, неспеша делать новую игру.

0
Aellie

Она же будет про Хаммерфелл? Надо делать быстрее, пока редгарды в тренде.

-1
John Shep

Так надо сказать спасибо безмоглым малюткам , кто поддерживает такую тенденцию. Анонс игр за много лет до релиза , бесконечные ранние доступы и всё в таком духе.

-1