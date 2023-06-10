С момента анонса The Elder Scrolls 6 прошло уже пять лет и пользователи с грустью отмечают эту дату

Первый взгляд на Elder Scrolls 6 мы получили в тизере еще в июне 2018 года, который длился всего 30 секунд и содержал только название игры и горный пейзаж. Как недавно отметил пользователь CortanaV, этот короткий ролик теперь официально празднует свой пятый день рождения.
Я установил напоминание в своем календаре. На самом деле это было 11 июня, но я единственный, кто следит за этим.
Похоже, что Bethesda потеряла счет времени, поскольку с момента анонса сиквела Skyrim мы получили лишь несколько обновлений, и ни одно из них не дает нам надежды на то, что мы сможем поиграть в него в ближайшее время.
В прошлом году на вопрос о потенциальном сроке выхода игры Тодд Говард из Bethesda ответил: "Я бы хотел, чтобы это было скоро". Затем в январе 2022 года появилась информация о том, что игра все еще находится в стадии предварительного производства, и Говард подтвердил это в интервью несколько месяцев спустя. "Да, Elder Scrolls 6 находится в предпроизводстве, и, знаете, после этого мы собираемся заняться Fallout 5, так что на ближайшее время у нас довольно насыщенный график", - сказал Говард.
В связи с тем, что Bethesda сейчас сосредоточена на Starfield, а срок разработки игр составляет от четырех до пяти лет, вполне вероятно, что мы не увидим Elder Scrolls 6 как минимум до 2027 года, то есть через 16 лет после выхода Skyrim.
Что касается Starfield, то ее запуск намечен на 6 сентября, и в рамках расписания E3 2023 Microsoft организует прямой эфир, посвященный исключительно амбициозной космической ролевой игре, который начнется сразу после Xbox Games Showcase в это воскресенье.
А в Fallout 5 уже поиграем в реальной жизни...
Зажралась беседка, если честно. Фанатам серии, кто играл ещё в морру или Даггер уже 40 будет плюс минус. Уже весь лор забыть можно и интерес потерять.
А я уже и забыл, что был анонс. Как же время быстро летит.
Серьезно, кто-то поверил в существование игры после того "тизера" ?! Беседка чисто напомнить о себе решила, чтобы не забывали и обратили внимание на 15ое переиздание Скайрима. Что тут отмечать то, какой 5 летний юбилей. Игры как не было так и нет и не будет, скорее всего, ведь за это время геймдев скатился в позорище с дойкой по 10 лет старых проектов.
Так быстро время летит.. Но Беседка реально что-то затянула с разработкой своих сингловых игр. Видимо Fallout 76 и TES Online исправно делают кассу такую, что торопиться с созданием чего-то друго-го им смысла нет.
Тесо не они делали.
Не будут заниматься созданием игр - вгонят на улицу, до нового проекта.
По старым играм им монета капает, причем исправно. Значит, чтобы не потерять работу, можно потихоньку, неспеша делать новую игру.
Она же будет про Хаммерфелл? Надо делать быстрее, пока редгарды в тренде.
Так надо сказать спасибо безмоглым малюткам , кто поддерживает такую тенденцию. Анонс игр за много лет до релиза , бесконечные ранние доступы и всё в таком духе.