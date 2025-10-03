ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 733 оценки

Самая безумная теория о дате выхода The Elder Scrolls 6 - фанаты нашли намёк в Oblivion Remastered

butcher69 butcher69

Ожидание The Elder Scrolls 6 затянулось, и фанаты продолжают искать малейшие подсказки от Bethesda. Недавно появилась новая теория, которая уже получила звание «самой безумной». Согласно ей, дата выхода игры якобы зашифрована в посте о предстоящем физическом издании The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.

В материале поклонники заметили число «267/270», которое интерпретировали как 26 июля 2027 года. Эта версия перекликается с предыдущими отчётами, где указывалось, что TES 6 может выйти именно в 2027-м, но без конкретики. Однако фанаты пошли дальше, приписав Bethesda традицию оставлять загадочные намёки в своих проектах. Напомним: в своё время студия действительно использовала Redguard, чтобы намекнуть на Morrowind, а в Skyrim встречались тонкие отсылки к Fallout 4.

Но на этот раз аргументы кажутся шаткими. Во-первых, игры такого масштаба крайне редко выходят в июле, а 26 июля 2027 года выпадает на понедельник — нетипичный день для релиза AAA-проектов. Во-вторых, TES 6 всё ещё находится на ранней стадии разработки, поэтому вряд ли у Bethesda и Xbox уже есть точная дата.

Даже автор теории признаёт: это «сумасшедшее предположение». Верить в него или нет — решать фанатам, но скорее всего «267/270» вовсе не связано с будущей частью. Пока же интрига вокруг сеттинга и деталей TES 6 остаётся куда более реальной, чем гипотетическая дата выхода.

Одно можно сказать точно: ждать игрокам придётся ещё долго, а Bethesda, похоже, будет ещё не раз подогревать интерес к своему главному RPG-проекту.

6
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Deowar

До уровня фанатов Half-Life 3 им ещё далеко, те видят намёк на анонс игры, в знаках на небе или в чихе Гейба)))))

2
ZAUSA

Продолжение новостей с Reddit?

1
NFiria

Ох уж эти фанаты...

Пользователь ВКонтакте

Успокойтесь, игра на столь раннем этапе разработки, что сценаристы даже не в курсе что они пишут. // Андрей Тихонов

Пользователь ВКонтакте

😂 скорее всего именно так // Евгений Булин

Bargainer

Сначала должен выйти Старфилд онлайн

нитгитлистер

так и скажите там производсвенный ад поэтому может и вообще ни когда и не выйдет

Гейб 30 процентный

После старфилда не жду ничего от Тодда, даже фоллыч 5... 🤮

Аристов--Черный

Кто бы мог подумать...

Там случаем из количества полужопий редгардов не складывается алфавитный код в фразу "отсылка на VI часть"? XD

Lvinomord

Очень просто.Можно долго и не ждать 6 часть. Если в Скайрим убить 1000 врагов вообще всеми видами оружия и при этом каждый раз используя разные доспехи,то ты и не заметишь как быстро выйдут и 6 и даже 7 свитки.

ant 36436

В коробку с физическим изданием надо положить таблетки.