The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
8.2 751 оценка

"Семь лет тишины": фанаты The Elder Scrolls 6 в ярости после выхода Тодда Говарда на TGA 2025

butcher69 butcher69

С момента первого и до сих пор единственного тизера The Elder Scrolls 6, показанного на E3 2018, прошло больше семи лет. За это время Bethesda так и не поделилась ни трейлером, ни скриншотами, ни даже внятными деталями о будущем культовой RPG. Поэтому неудивительно, что The Game Awards 2025 многие фанаты рассматривали как последний шанс получить хоть какую-то конкретику — тем более что среди гостей церемонии значился сам Тодд Говард.

Ожидания оказались завышенными. Выступление главы Bethesda на сцене Peacock Theater длилось около трёх минут и ограничилось вручением награды за лучшую режиссуру, которую получила Clair Obscur: Expedition 33. О The Elder Scrolls 6 не прозвучало ни слова. Для сообщества это стало настоящим холодным душем.

Социальные сети мгновенно наполнились саркастичными мемами и гневными комментариями. На Reddit пользователи открыто писали об усталости от многолетнего молчания Bethesda, а один из самых популярных постов сопровождался криком души: «ОН НЕ МОЖЕТ ВЕЧНО УХОДИТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!». Другие высмеивали ситуацию скриншотами с подписью: «Лицо человека, который снова ничего не скажет о TES 6».

Некоторые попытались найти юмор даже в этом — фанаты заметили, что число 33 в названии Expedition 33 можно сложить как 3 + 3 и получить… 6. Другие пошли дальше и заявили, что две тройки намекают на двойной анонс Half-Life 3. Дополнительное разочарование принесла и загадочная статуя, тизерившаяся Джеффом Кили, — она оказалась связана с новой Divinity от Larian Studios, а не с TES.

Итог печален: ещё один год без новостей об одной из самых ожидаемых игр в истории. Семь лет спустя терпение фанатов на исходе, а The Elder Scrolls 6 всё ещё остаётся легендой, существующей лишь в одном старом тизере.

Комментарии:  16
Etteri

Сами что-то себе надумали и обиделись.

Я не жду игр как ненормальный. Когда выйдет - тогда выйдет. Другого варианта не будет.

7
yupi90

Да беседка слилась будет нудятина, с фиговой постановкой и тупыми болванчиками.

3
JohnyKitamao yupi90

а раньше не так было? скайрим буквально кал для школьников, в сравнении с обливионом и моровиндом

MNM 777
2
Lvinomord

Пусть не парятся.TGA был никакой.Кроме Дивана всё равно ничего интересного.

2
Пользователь ВКонтакте

Слыш купи скурим пока // Александр Ковалёв

1
The blackwood Trader

После выхода тес6 ещё год надо будет ждать, прежде чем играть. Пока моды какие-нибудь появятся. Пока озвучка хоть какая-нибудь выйдет.

Hevin

Да не существует этого вашего тес 6

smallhell

У беседки нынче не такая уж и чистая репутация, что бы фанатам стоило проявлять такое нетерпение в ожидании 6х свитков.

Goodvini

Сталкер 2 заразил беседку)

Valentinys3
Семь лет спустя терпение фанатов на исходе

Хммм... Skyrim вышла в 2011 году, получается не семь, а четырнадцать лет спустя, терпение фанатов на исходе

Kentarou

больные фанатики
минимум ждать до 27 года а то и до 28

