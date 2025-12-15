"Семь лет тишины": фанаты The Elder Scrolls 6 в ярости после выхода Тодда Говарда на TGA 2025

С момента первого и до сих пор единственного тизера The Elder Scrolls 6, показанного на E3 2018, прошло больше семи лет. За это время Bethesda так и не поделилась ни трейлером, ни скриншотами, ни даже внятными деталями о будущем культовой RPG. Поэтому неудивительно, что The Game Awards 2025 многие фанаты рассматривали как последний шанс получить хоть какую-то конкретику — тем более что среди гостей церемонии значился сам Тодд Говард.

Ожидания оказались завышенными. Выступление главы Bethesda на сцене Peacock Theater длилось около трёх минут и ограничилось вручением награды за лучшую режиссуру, которую получила Clair Obscur: Expedition 33. О The Elder Scrolls 6 не прозвучало ни слова. Для сообщества это стало настоящим холодным душем.

Социальные сети мгновенно наполнились саркастичными мемами и гневными комментариями. На Reddit пользователи открыто писали об усталости от многолетнего молчания Bethesda, а один из самых популярных постов сопровождался криком души: «ОН НЕ МОЖЕТ ВЕЧНО УХОДИТЬ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!». Другие высмеивали ситуацию скриншотами с подписью: «Лицо человека, который снова ничего не скажет о TES 6».

Некоторые попытались найти юмор даже в этом — фанаты заметили, что число 33 в названии Expedition 33 можно сложить как 3 + 3 и получить… 6. Другие пошли дальше и заявили, что две тройки намекают на двойной анонс Half-Life 3. Дополнительное разочарование принесла и загадочная статуя, тизерившаяся Джеффом Кили, — она оказалась связана с новой Divinity от Larian Studios, а не с TES.

Итог печален: ещё один год без новостей об одной из самых ожидаемых игр в истории. Семь лет спустя терпение фанатов на исходе, а The Elder Scrolls 6 всё ещё остаётся легендой, существующей лишь в одном старом тизере.