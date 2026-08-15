Слух: The Elder Scrolls: Sentinel выйдет в 2028 году; помимо Хаммерфелла в игре может появиться и часть Хай-Рока

YouTube-блогер EpicNate, ссылаясь на собственные источники в Bethesda, сообщает о том, что The Elder Scrolls 6 действительно получит подзаголовок Sentinel, а выход игры запланирован на 2028 год, хотя сроки ещё могут сдвинуться.
По его словам, основное действие развернётся в Хаммерфелле, но он не исключает, что в игру войдёт и часть Хай-Рока. В свою очередь Sentinel может означать не только локацию, но и титул главного героя.
Касательно сюжета EpicNate пока не может сказать ничего конкретного - игра находится в разработке слишком долго и за это время её концепция неоднократно менялась.
Сказал ровно то, что все прекрасно знали. А его источники это - гугл.
Хамерфел какой-то стрёмный. Была снежная пустыня ,теперь песчаная будет. Лучше бы про эльфов делали
Очевидно же что заголовок врет - там не 2028 а 2038.
Дорога ложка к обеду, затянули они с продолжением, уже не особо ждёшь. // Михаил Морозов
После ужасного старфилда я не верю в хорошую игру от беседки. Они понимают, что ответсвенность на них огромная. Думаю еще дальше мог