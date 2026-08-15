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The Elder Scrolls 6 2028 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.2 789 оценок

Слух: The Elder Scrolls: Sentinel выйдет в 2028 году; помимо Хаммерфелла в игре может появиться и часть Хай-Рока

AceTheKing AceTheKing

YouTube-блогер EpicNate, ссылаясь на собственные источники в Bethesda, сообщает о том, что The Elder Scrolls 6 действительно получит подзаголовок Sentinel, а выход игры запланирован на 2028 год, хотя сроки ещё могут сдвинуться.

По его словам, основное действие развернётся в Хаммерфелле, но он не исключает, что в игру войдёт и часть Хай-Рока. В свою очередь Sentinel может означать не только локацию, но и титул главного героя.

Касательно сюжета EpicNate пока не может сказать ничего конкретного - игра находится в разработке слишком долго и за это время её концепция неоднократно менялась.

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Комментарии:  14
Ваш комментарий
PaTi6op

Сказал ровно то, что все прекрасно знали. А его источники это - гугл.

6
Kontr Strik

Хамерфел какой-то стрёмный. Была снежная пустыня ,теперь песчаная будет. Лучше бы про эльфов делали

5
Ingvarr Arinngaard

Очевидно же что заголовок врет - там не 2028 а 2038.

3
Пользователь ВКонтакте

Дорога ложка к обеду, затянули они с продолжением, уже не особо ждёшь. // Михаил Морозов

3
Solstice

После ужасного старфилда я не верю в хорошую игру от беседки. Они понимают, что ответсвенность на них огромная. Думаю еще дальше мог